Полет за 35 млн. долара

Новият собственик планира да разрасне дейността на компанията в България, където има над 90 експерти и разработчици.

Кои са PROS Holdings



PROS Holdings е основана през 1985 г. в Хюстън от семейство Роналд и Мариет Уостмейър. Сега компанията е фокусирана върху предлагането на персонализирани b2b облачни софтуерни услуги за електронна продажба, включително и в авиоиндустрията. Дейността е по цял свят, а офисите й са базирани в САЩ, Европа и Австралия. PROS се търгува на Нюйоркската фондова борса (NYSE), като седмица след обявяване на придобиването на Vayant пазарната й капитализация е почти 852 млн. долара. Според консолидирания годишен отчет на PROS Holdings общите приходи на групата за 2016 г. са 153.3 млн. долара, с 9% по-ниски спрямо 2015 г. Дружеството е отчело нетна загуба от 75.8 млн. долара за м.г.

Ерик Дюма, изпълнителен директор на Vayant



Кога станахте част от Vayant и през какви етапи премина компанията под вашето ръководство?

Vayant е създадена през 2007 г., а аз се присъединих към компанията през 2010 г. По това време бях във Франция, продавайки една от компаниите, които разработвах. През 2011 г. официално дойдох в България. Тогава Vayant беше като суров диамант, който трябваше да бъде шлифован. Тогава привлякохме и първият ни клиент - авиокомпанията AirBaltic и от този момент нататък постоянно добавяхме клиенти и партньори на компанията. Във времето в нас инвестираха основно от фонда NEVEQ, след това Cape Capital, през 2014 г. се присъединиха с миноритарна инвестиция и от Lufthansa. След това станахме рентабилни, което доведе и до придобиването на Vayant. Минахме през обичайния жизнен цикъл на една компания.



Какви са предимствата на Vayant и с какво се различава от конкурентите си?



Основната разлика е гъвкавостта и бързината на изпълнението. Времето ни за внедряване на продукта е доста кратко за индустрията, средно между подписването на договора и пускането на продукта в експлоатация, времето за изпълнение отнема между 6 и 8 седмици. Това е значително по-бързо от конкуренцията. Някои други ключови разлики са например в гъвкавостта на нашата технология, която може да бъде конфигурирана така, че да отговаря на нуждите на клиента. Зад продукта ни стоят множество сложни математически връзки, нещо - в което компанията е инвестирала много.

Когато резервирате самолетен билет, вероятно изборът ви с коя авиокомпания да летите вече не се определя единствено от цената, но и от всички други екстри на борда, които влизат в нея или може да добавите според предпочитанията си. Сигурно не знаете обаче, че до голяма степен зад всичко това стои създадената от българи компания Vayant Travel Technologies, която преди дни беше придобита от американската PROS Holdings за сумата от 35 млн. долара. Цената я нареди сред трите най-големи IT сделки в страната през последните десет години. Най-големият акционер до момента в компанията пък беше българският фонд за рискови инвестиции NEVEQ.Vayant е една от малкото фирми в света, която предлага на авиокомпаниите индивидуален алгоритъм, чрез който да предложат на своите крайни клиенти актуална информация за цената на самолетните им билети и съпътстващите ги услуги, съобразявайки се с всички ценообразуващи фактори. Дълги години тази услуга беше аутсорсната към големи компании, монополисти в сферата, което остави превозвачите без контрол над основна част от бизнеса им - дистрибуцията. Целта на Vayant е чрез своя продукт да върне дистрибуцията в ръцете на авиокомпаниите, решение, което предлагат още едва три фирми в света, от които едната е интернет гигантът Google.Именно това разчупване на индустрията и новите възможности за управление на авиоданни, разработени от Vayant, привличат вниманието на базираната в Хюстън PROS Holdings и след поредица от преговори двете компании сключват сделката. "Виждаме, че туристическата индустрия претърпява драматичен обрат, задвижвана от необходимостта да увеличи лоялността към марките си и да осигури персонализирани, безпроблемни покупки и предложения на своите клиенти. Заедно с Vayant ще можем да подкрепим тези организации и тяхната дигитална трансформация с решения, които вярваме, че ще бъдат най-силните и всеобхватни за оптимизиране на пазара", коментира сделката пред "Капитал" Дан Толан, вицепрезидент по управление на продуктите на PROS.Макар да е регистрирана в САЩ, към момента почти целият екип на Vayant е базиран в София, като новите собственици планират да продължат да разрастват дейността на компанията тук. Така офисът в столицата от около 90 специалисти - разработчици и инженери, има възможност да се превърне във втори европейски център на опериращата на три континента PROS. Освен това двете компании могат да нараснат по-бързо, като кръстосано добавят нови клиенти и услуги. "Екипът на Vayant допринася с полезен и богат опит в сферата на пътуванията, в областта на електронната търговия, ценообразуването и дистрибуцията. Компанията също работи и с някои от клиентите, които PROS вече обслужва, така че имаме реални доказателства за огромната добавена стойност, следствие от комбинираните ни решения", добавя още Толан.Според председателя на борда на директорите на Vayant и партньор във фонда NEVEQ Павел Езекиев цялостното придобиване на компанията от страна на PROS ще доведе до вливане на всички нейни дейности в купувача, което ще даде възможност на служителите да се развиват в голяма корпоративна структура, активна в сегменти извън авиоиндустрията. "Инвестицията ни е възвърната и фондът отчита печалба", категоричен е Павел Езекиев.Vayant е основана през 2007 г., но през първите три години от съществуването си българският екип работи върху различни варианти на софтуерни решения в търсене на бизнес ниша, в която да позиционират компанията. Още в самото начало във Vayant влиза и първият фонд за рискови инвестиции NEVEQ 1, който по думите на Езекиев инвестира в компанията между 5 и 10 млн. долара. Така няколко години по-късно българската компания се фокусира върху разработването на SaaS (software as a service) платформа, която да върне процеса по дистрибуция в ръцете на авиокомпаниите.Единствените конкуренти на Vayant, и до тогава монополисти на пазара, са Amadeus и Sabre, които обслужват почти всеки съществуващ превозвач. Това, че българската компания е малка, е ключово предимство за развитието й, защото е достатъчно гъвкава и успява бързо да се адаптира към промените в динамичната индустрия.Така през 2010 г. Vayant вече има готов продукт, с който привлича вниманието на още един инвестиционен фонд – Cape Capital, и българският екип вече търси да назначи висш мениджмънт, който да изведе компанията на пазара. На позицията главен изпълнителен директор е назначен французинът Ерик Дюма, който вече има няколко успешни компании зад гърба си, всички от тях продадени. Не след дълго идва и първият клиент на Vayant – авиокомпанията AirBaltic, а след нея и десетина други. Тогава на пазара се появява и още един конкурент, и то не кой да е, а самият гигант Google със своята ITA платформа.Но дори от тях Vayant успява да се разграничи чрез въвеждането на нов модел на работа с авиокомпаниите. "Конкурентните фирми на пазара предлагаха пакетни услуги с трите ключови компонента – хостване на базата авиоданни на превозвачите, търговската дейност по продажбата и търсачката за крайния потребител, чрез която той проверява наличността на билети и цената на допълнителните услуги. Vayant обаче раздели компонентите един от друг, давайки прозрачност на авиокомпаниите и най-важното постави фокус върху търсачката - основният компонент, от който зависи потребителското изживяване, който се и явява ключов за маркетинговата стратегия", разказва Езекиев.През 2014 г. компанията привлича като инвеститор с миноритарен дял германския авиогигант Deutsche Lufthansa. После продължава да се разраства, а по думите на Езекиев и всяка година оборотът е растял с по над 30%.Към днешна дата освен в София Vayant има офиси и търговци в Лондон и Сингапур. Информация за актуалните финансови резултати на компанията няма, но изпълнителният директор на PROS Андрес Райнър коментира след придобиването, че годишните й приходи са 7.5 млн. долара и очакваният ръст за тази година е около 25%."През годините Vayant получаваше редовно предложения за придобиване, но този път, съобразно организационния процес, бордът на директорите прецени, че е от най-голям интерес за компанията да бъде продадена", коментира пред "Капитал" изпълнителният директор Ерик Дюма.Поредната продажба на българска IT компания e още едно доказателство за възможностите за развитие на инженерната екосистема в България, която все повече се отваря към света. "Вярвам, че макар и скромна, екосистемата ще продължи да генерира иновативни решения и привлекателни компании, но също така трябва да бъде обърнато внимание на образованието на инженерните специалисти и осигуряването на по-широка достъпност до него", казва французинът.