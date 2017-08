Amazon осигури финансиране за закупуването на Whole Foods

Изпълнителният директор на Amazon Джеф Безос



Amazon приключи четвъртата по големина продажба на облигации за годината във вторник, пише Financial Times. Компанията си гарантира 16 млрд. долара, с които ще финансира закупуването на веригата магазини Whole Foods – сделка, която беше обявена през юни. Продажбата на облигации ще задвижи експанзията на Amazon във физическите магазини на ритейл сектора. С новото финансиране то ще се случи дори по-бързо, отколкото се очакваше, и скоро Amazon ще има пълен контрол над стотиците магазини на Whole Foods в страната.Компанията на Джеф Безос е събрала 16 млрд. долара чрез седем транша. Облигациите са с различен срок на погасяване - от 3 до 40 години. Заявките на инвеститорите са достигнали 49 млрд. долара, преди банките консултанти да спрат записването, коментират двама от инвеститорите. Продажбата на облигации от Amazon завършва няколко поредни седмици, в които капитал от пазара набираха още AT&T, British American Tobacco и Tesla. Въпреки това пазарът изглежда готов за удовлетворяване на желанието на големите корпорации.