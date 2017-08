Рецепта за Де-спа-хит

Песента на Луис Фонси и Деди Янки, стана най-гледаната песен в YouTube с над 3 млрд. гледания за едва 204 дни



Despacito следва традиционните правила за създаването на лятна песен.

Ходите си по улицата, на плажа или където и да било и чувате магическитe четири срички "де-спа-си-то". Оттук има два сценария: започвате да си пеете песента с усмивка на лице или започвате да си пеете песента, намръщени, че тя няма да ви излезе от главата в следващите няколко часа. В статията ще се споменава толкова пъти, че дори случайно да не сте я слушали наскоро, пак ще е в главата ви (за което се извиняваме на вторите). А дори и акциите на вицепремиера Валери Симеонов по морските дискотеки не могат да го заглушат.Despacito на Луис Фонси и Деди Янки (наред с ремикс, включващ Джъстин Бийбър) е безспорно най-големият хит на лято 2017. За малко над половин година клипът към песента успя да стане най-гледаният в историята на YouTube и първият, преминал границата от 3 млрд. гледания. Въпреки огромния си успех обаче Despacito не е феномен, който по някакъв начин ще промени бизнеса около правенето на летни хитове. Подобно на почти всички хитове на предишни лета, тя следва отработена формула от няколко правила, които е трудно да бъдат избегнати.Летните хитове не се правят през лятото. Точно обратното: Despacito например е пусната за слушане още през януари. Миналогодишният победител в класацията Songs of the Summer ("Песни на лятото") на американската класация Billboard - One Dance на Дрейк, се появява през април, което е вече рисково време за атакуване на най-топлите месеци от годината. Всичко това ни показва едно: хитовете от днес за утре са мит. Можеш да създадеш национален хит и да го наложиш за сравнително кратко време, както редовно правят българските изпълнители като Гери-Никол и Криско, но когато става дума за световен хит, той трябва да набере инерция.Лейбълите знаят това и на практика пускат конете в състезанието по-рано, така че към пролетта вече да имат добра идея коя песен е с най-добри шансове да се превърне в големия летен хит. "Най-често ще видите, че летните песни се пускат през февруари или март. Целта е да са започнали доминацията си до май или юни", казва Джейсън Липшуц, главен редактор на сп. Billboard. Така например през тази година Питър Едж, изпълнителен директор на лейбъла RCA, залага на Malibu на Майли Сайръс. "Опитваме се песента да стане най-голямата през този сезон", коментира той пред VICE през май. През август вече е ясно, че опитът на Сайръс и RCA е неуспешен, като на върха на класацията на Billboard все още стои същата песен, която стоеше и през май.Despacito е от редките хитове, които се налагат още през пролетта и продължават да доминират през лятото. Обичайната тенденция е обратната - колкото по-рано се наложиш, толкова по-малък е шансът да се задържиш до най-натоварените месеци, когато всички лейбъли фокусират силата си. "Чисто и просто лятото е най-голямата възможност да направиш огромен хит", коментира Едж.Въпреки че вече има редица изследвания върху това какво точно прави една песен хит, все още няма напълно конкретен отговор, който да се е превърнал в закон. Може би най-важното нещо за една хитова песен обаче е тя да бъде с проста структура и припев, който остава в главата на слушателите, дори когато те не го харесват. Поп музиката редовно е критикувана за това, че е прекалено простовата и лесно смилаема, но именно това в крайна сметка е нейната цел.Когато става дума за летни хитове, има и други общоизвестни и логични правила - да е танцувална, весела и положителна. "Продуцентите най-често взимат решения песните да се стремят да напомнят летни емоции на публиката", коментира композиторът Джъстин Трантър. Той е написал някои от най-големите хитове през последните години, включително и Sorry на Джъстин Бийбър, която доминираше радиата през 2016 г., но бе издадена още през ноември 2015 г. "Летните песни трябва да имат в себе си повече мажорни акорди, които да не носят напрежение в себе си. Текстът трябва да е изпълнен с положителни емоции, които свързваме с лятното време", добавя той.Пример, който потвърждава правилото за летните песни, е California Gurls на Кейти Пери, песента на лято 2010 според Billboard. Правилото обаче не е закон - най-популярната песен за цялата 2015 г., не само за лятото, бе See You Again на Уиз Калифа и Чарли Пут. Песента, която за кратко време бе с най-гледаното видео в YouTube и едва втората, преминала границата от 3 млрд. гледания, е всичко останало, но не и весела. Именно такива изключения от правилото прави създаването на хитове по определена формула несигурен бизнес.Летните хитове не се правят само за едно лято. Те са дългосрочна инвестиция, която ще продължи да се отплаща години наред, а в много редки случаи - и десетилетия. "Хората обичат да си пускат любимите си песни от предни години заради спомените от тях", коментира Питър Едж. Не е нужно да се търсят конкретни данни, за да се потвърдят думите му. По радиото и в клубовете все още звучат големи хитове отпреди години, като Lean On на Major Lazer, станала известна през 2015 г., или пък Blurred Lines, песента на лятото според Billboard за 2013 г.Поради тази причина за лейбълите е важно да наложат своя песен през лятото. Дори да не се превърне в най-големия хит, какъвто е Despacito, когато една песен стане част от летните плейлисти, шансовете нейната популярност да се вдига циклично през идните летни сезони нарастват.В миналото това караше лейбълите да подкупват радио­станциите, за да диктуват сами коя песен става популярна и коя - не. Сега, с повече прозрачност, напредването на технологиите и по-голямата важност на стрийминг услугите и YouTube, отколкото на радиото, стратегията се променя. Вече има нови начини системата да бъде излъгана - например чрез купуване на гледания в YouTube. Този изкуствен начин обаче не гарантира, че една песен ще стане хит, и с нарастването на конкуренцията около летните месеци лейбълите стоят настрана от нечестните начини и се фокусират върху това техните песни да звучат в големите клубове и курорти.И докато сезонът е в разгара си, някъде композитори, музикални компании, изпълнители и диджеи вече работят по конкурентните си оферти за догодина. Дотогава- няма измъкване, подгответе се за цяло лято де-спа-си-то...