Водещи компании в САЩ спират услугите си за радикални сайтове

След протестите в американския град Шарлотсвил множество технологични компании се обединиха срещу открития неонацистки сайт The Daily Stormer. Сред тях са Google, Apple, GoDaddy, Visa, American Express, PayPal и Twitter, като всички те заявиха, че няма повече да предлагат услугите си на сайтове с нацистко съдържание, пише Financial Times.Това принуди The Daily Stormer, да се премести в "тъмния интернет", където не може да бъде намерен със стандартни търсачки. Въпреки едностранното съдържание на сайта свалянето му повдигна дискусия за свободата на словото и отговорността на хостинг компаниите.Множество коментари последваха случилото се в Шарлотсвил. В понеделник в The Daily Stormer беше публикувана агресивна статия, насочена към една от жертвите на бурните протести. Не след дълго статията събра доста внимание в социалните медии като пример за агресията на крайно десните протестиращи. Тогава най-голямата хостинг компания в света – GoDaddy, прекрати регистрацията на The Daily Stormer. След което домейнът беше регистриран в Google, където в рамките на няколко часа отново беше свален.Дори и хора, който подкрепят правото на GoDaddy и Google да упражняват абсолютен контрол върху услугите, които предлагат, смятат, че проблемът е по-сериозен. Един от тях е професорът по право в Santa Clara University, Ерик Голдман. Той казва за сп. Slate, че ситуацията с The Daily Stormer е по-дълбок проблем. "Хостинг компаниите предлагат ключови услуги, които често попадат под политически натиск. Инфраструктурният контрол върху съдържание в тази ситуация е много по-значителен от това, което сме свикнали да виждаме."След началния тласък от GoDaddy редица компании направиха изявления срещу сайтове с радикално съдържание. Visa, American Express и PayPal забраниха услугите си за парични преводи за сайтове с "радикални виждания." Facebook и Reddit премахнаха няколко расистки групи, дори и Spotify обяви, че ще премахва песни от "групи на омразата". Всички компании заявиха, че разпространяването на подобни възгледи води до "предизвикана физическа агресия", което нарушава техните условия за ползване.Последния път, когато тези компании влязоха в спорове за свободата на словото, беше битката около предложено законодателство САЩ, което щеше да ограничи сайтовете, нарушаващи авторски права. Позицията на цялата Силициева долина тогава беше, че да откажеш инфраструктурни права в интернет е "равно на смъртна присъда."В статия за Slate Уил Оримъс излага противоречивите действия на Google и GoDaddy относно свободата на словото онлайн. От дълги години Facebook не сваля затворени расистки групи от платформата си. Google винаги показва Daily Stormer на тези, които го търсят. И въпреки това за няколко часа The Daily Stormer изчезна безследно."Ако моят доставчик на интернет иска да ми откаже възможността да чета обидни статии като тази в Daily Stormer, това е проблем", казва за Financial Times Нейт Кардосо, главен адвокат на Electronic Frontier Foundation. Той обясни, че има разлика между това Facebook да налага цензура върху съдържание в тяхната платформа и това "доставчиците на инфраструктура, да ти дръпнат шалтера".Кардосо пояснява, че на платформата на сайта не е имало нелегално съдържание. "Всички трябва да могат да видят подобни ужасни статии и да ги отхвърлят по свое решение", казва Кардосо.