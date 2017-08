Adecco разделя бизнеса си в България

Според мениджъра на Adecco за България Войчех Пахолаж в страната има огромен недостиг на IT специалисти

Услугите по подбор на персонал остават под името Adecco Bulgaria.

"Вярваме, че новата компания ще има положителен ефект и върху ангажираността, мотивацията и удовлетвореността на нашите служители

", допълни Стайко Шиваров, директор на центъра за предоставяне на услуги в България.

Н

ова компания, нова сграда

В

момента

към

бранд

а

Modis IT Outsourcing

работят над 1200 души, които предоставят

различни услуги по управление и поддръжка на

мрежи, устройства

и

приложения

, както и аутсорсване на бизнес процеси за

клиентите от цял свят.

Новата компания ще се помещава в нова бизнес сграда - Kambanite Green Offices, която се намира близо до централата на "Адеко" в "Бизнес парк София"

и е собственост на "Фонд за недвижими имоти България"

.

Преди година

компанията се договори да наеме

6200 кв.м площ за срок от пет години, с което стана най-големият наемател в новопостроената сграда.

Международната група за подбор на персонал Adecco, която работи в страната чрез местното си дружество "Адеко България", разделя бизнеса си у нас в две отделни компании. Една от ключовите й дейности - предоставянето на IT аутсорсинг решения, при която сама наема специалисти за клиентите си, ще премине в нова структура, която ще оперира под бранда Modis IT Outsourcing. Под името Adecco Bulgaria ще останат услугите по подбор на персонал. Разделянето е част от глобалната стратегия на групата, а целта е да се подобри фокусът върху приоритетен за компанията бизнес. Новото дружество ще бъде собственост на групата Adecco, но справка в Търговския регистър показва, че то все още не е регистрирано.През миналата година Adecco е идентифицирала IT аутсорсинга като стратегически приоритет и е взела решение да постави фокус върху това направление в рамките на цялата група, става ясно от съобщението на компанията. Отделянето на бизнеса в България под бранда Modis IT Outsourcing е резултат от тази стратегия. Останалите дейности ще продължат да се развиват под името Adecco."Тази стратегическа стъпка ни дава възможност да бъдем по-фокусирани и гъвкави в съвместната ни работа и взаимоотношенията с нашите клиенти", заяви Филип Рувре, старши вицепрезидент, IT Outsourcing ЕМЕА и Индия в Adecco Group.Служителите ще ползват общо три етажа в сградата, която е клас А. До края на септември близо 60% от екипа ще бъде преместен в новото офис пространство, а останалата част ще продължи да се помещава в няколко сгради в самия бизнес парк."Адеко България" има над 50 основни служители и близо 3000 сътрудници – хора, наети от компанията, които работят за нейни клиенти.Швейцарската група Adecco навлиза на българския пазар за подбор на кадри в края на 2005 г. под името Ajilon Consulting като основен партньор на Hewlett Packard при създаването на техния глобален център за предоставяне на технически услуги (Global Service Desk). Компанията постепенно разрасна бизнеса и HR услугите си в България, като в момента групата Adecco предлага цялостни IT аутсорсинг решения, аутсорсинг на бизнес процеси, подбор на персонал, както и временни решения за набиране на работна сила. През изминалата година компанията преподписа договора си с HPE и HP Inc, като същевременно привлече и нови международни клиенти.Отчетът на "Адеко България" за 2016 г. показва, че компанията е увеличила приходите си с 9% до 60.1 млн. лв. Нетната й печалба е нараснала с 14% и е достигнала 4.8 млн. лв.