Когато изкуството срещне технологиите на плажа

Владимир Койлазов, един от съсъздателите на компанията за графични технологии, наградена с "Оскар" за "Научни и инженерни технологии" на американската Академия за филмови изкуства и наука Chaos Group.

Когато изкуството срещне високите технологии, всяка прищявка на въображението става реалност. Щом пък към този микс се добави и солидна щипка предприемчивост и бизнес мисъл, тези продукти могат да завладеят света. И всичко това може да започне от България.В този дух премина първото събитие, организирано от мрежата за дигитални инициативи EDIT към платформата за иновации MOVE.BG във Варна тази събота. С подкрепата на програмата за обучение на малкия бизнес на Google - Growth Engine, организаторите от MOVE.BG събраха на едно място представители на анимационното и дигиталните модерни изкуства, културни мениджъри и черешката на тортата - един от създателите на компанията за графични технологии, наградена с "Оскар" за "Научни и инженерни технологии" на американската Академия за филмови изкуства и наука, Chaos Group.На варненския плаж говори Владимир Койлазов от фирмата, която спечели най-голямата технологична награда в световната киноиндустрия този февруари със своя инструмент за 3D визуализации V-Ray. По думите му, когато решили да кандидатстват за отличието, те открили, че над 160 филма, някои от които холивудски блокбъстъри като "Господарка на злото", "Капитан Америка 2", "300: Възходът на една империя" - са били направени с помощта на изработеното от тях технологично решение. "Нямам профил в Zamunda, защото знам колко много усилия са нужни, за да се направи дори една сцена от тези филми. Когато четем в интернет, че еди-кой си филм направил милиони ли милиарди приходи, това не са пари, които отиват при тези, които правят филмите", сподели Койлазов.За да се достигне до този успех обаче, освен познания по графичен дизайн и информационни технологии са били нужни и бизнес нюх, каза още той и добави, че тези умения са дошли от колегата му Петър Митев. А за да заработи на пълни обороти машината им, всеки от двамата работи това, което разбира най-добре - единия със софтуера, другия - с продажбите. В един момент обаче от компания от двама души Chaos Group се разраства до такава с 200, а с това идват и трудните адаптации. "Не знаех как да наемам хора, аз започнах работа след университета, без сам да съм кандидатствал за такава, и не знаех какво се очаква от процеса нито от едната, нито от другата страна", разказа Койлазов. Но постепенно всичко това се учи, наред с умението да управляваш хора и процеси - и дори да правиш презентации, въпреки, че си интроверт, добави той.По-рано през деня пък EDIT on the ROAD се нанесе в новооткритото споделено пространство за работа във Варна Innovator Creative Spaces за серия работилници с артисти, които не се страхуват да се потопят в дигиталния и бизнес свят. Полина Герасимова от студиото за експериментално дигитално изкуство "Полиформа" разказа за вдъхновяващите и визуално спиращи дъха инсталации, създадени благодарение на триизмерно проектиране със светлина на своето студио. Един от проектите ѝ - модерен танц на плажа, изпълнен в голям куб, обгърнат с красиви интерактивни изображения - бе представен в края на плажната конференция.Аниматорът, създател на студио "Змей" и проекта за поредица, базирана на българския фолклор, "Златната ябълка", Димитър Петров пък разказа за потенциала на това изкуство не само да радва деца и възрастни, но и да рекламира страната ни като туристическа дестинация. Той даде пример със скромната, 8-милионна инвестиция на шотландското правителство във филма на Disney "Храбро сърце", която се е възвърнала почти 20-кратно под формата на приходи от туризъм. Веселина Сариева, основател на Open Arts Foundation и галерия "Сариев" в Пловдив, разказа за това как се организира един от най-успешните и привлекателни културни проекти в България, "Нощта на музеите и галериите" в Града под тепетата, известна вече като Night/Plovdiv.Последна, но не и по важност, беше презентацията на регионалния директор за публичните политики на Google Марчин Олендер. Той подчерта нуждата от онлайн развитие на малкия и средния бизнес и представи технологиите на Google Growth Engine, които могат да помогнат за това. Той сподели още за това колко трудно се постига баланс при защитата на интелектуалната собственост на произведенията на изкуството в някои от платформите на компанията, като Youtube например. Чрез EDIT on the ROAD компанията иска да популяризира и своята онлайн платформа за безплатни обучения по дигитален маркетинг и онлайн бизнес Digital Garage.След Варна EDIT on the ROAD премина и през Бургас, а в следващите два месеца ще организира интересни лекции и работилници в Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Габрово, Враца и Русе. Паралелно с турнето екипът на EDIT провежда проучване на дигиталния стартиращ малък и среден бизнес в цялата страна. Данните от второто национално годишно проучване на дигиталния бизнес в България ще бъдат представени на заключителна конференция в София през ноември.