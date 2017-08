Amazon започва търговска война - намалява цените в Whole Foods Market

Магазин за биохрани от веригата на Whole Foods.



Amazon планира да намали цените на редица стоки в придобитата наскоро търговска верига Whole Foods Market. Онлайн гигантът отново ще жертва краткосрочните ползи за сметка на получаването на водещ пазарен дял в дългосрочен план, съобщава Reuters.Придобиването на Whole Foods от Amazon на стойност 13.7 млрд. долара се превърна в първата стъпка към "война" в сферата на търговията с хранителни стоки на дребно. Обявената през юни сделка се очаква да бъде финализирана в понеделник.Придобиването е сериозен повод за притеснение за останалите играчи на ритейл пазара. Amazon планира да разшири пазарния дял на Whole Foods, като понижи цените на хранителни стоки като банани, ябълки, яйца, зеле, сьомга и други. Този първи изстрел в "ритейл войната" се отрази на акциите на конкурентите на веригата за биохрани, които поевтиняха сериозно.След представянето на плановете на Amazon акциите на най-големия оператор на супермаркети в Америка Kroger поевтиняха с близо 8%, а на Walmart, най-големия търговец на дребно, отчетоха спад от близо 2% в часовете след края на редовната борсова сесия в четвъртък. Това е сериозен удар за компаниите в сектора, след като новината за покупката на Whole Foods изтри милиарди от пазарната капитализация на ритейл веригите преди около два месеца. През юни акциите на Kroger поевтиняха с около 26%, преди да се стабилизират, а тези на Walmart - с над 5%. В резултат на това само за четвъртък индексът на компаниите, занимаващи се с търговия на хранителни стоки, S&P 500 Food Retail Index отбеляза спад от почти 5%.Плановете на Amazon за веригата от биомагазини включват продажба на някои от брандовете на Whole Foods през онлайн търговската платформа на интернет гиганта, новина, която оказа натиск върху акциите на доставчиците на пакетирани храни като Kellog. Също така членството в клуба Amazon Prime, което струва 99 долара на година, ще създава възможности и за промоции и намаления в магазините на Whole Foods, което се очаква да привлече клиенти.Въпреки че Amazon планирана намаление на цените в търговските вериги на Wholе Foods, "те не са камикадзета", споделя Роджър Дейвидсън, ръководител на консултантската компания Oakton Advisory Group. Ходът на онлайн гиганта по-скоро цели да привлече нови клиенти, като намали цените на ключови потребителски стоки, които традиционно за веригата са с между 15% и 25% по-скъпи спрямо тези на конкурентните ритейл компании. "Те ще понижат цените на ключови стоки, за да стимулират трафика и продажбите, без обаче да редуцират цялостното ценово равнище, което наистина би могло да навреди на брутните маржове на печалба и потенциално да изтрие оперативните маржове на печалба."От Amazon, изглежда, отново ще заложат на жертване на ползите в краткосрочен план за сметка на ръст в пазарния дял на компанията, стратегия, получила сериозна критика от страна на инвеститорите през последните месеци. "Amazon са фокусирани предимно върху обема на продажбите и подобряване на обслужването за сметка на маржовете на печалба", обяснява Колин Себастиан, анализатор в Baird Equity Research. "Дългосрочно тази стратегия работи, защото обемът, обемът компенсира ниската цена и съответно печалбите могат да продължат да бъдат значителни", добавя той. Настроенията сред свикналите с големите печалби инвеститори в Whole Foods за плановете на Amazon все още са смесени.