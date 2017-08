Седмични новини за ритейл

© Георги Кожухаров

Бившият хипермаркет на "Карфур" в Бургас е първият обект на фалиралата "КМБ България", която новоназначеният синдик на дружеството предлага за продажба. Началната цена за магазина заедно с идеални части от земята и търговския център "Бургас плаза", където се намира, е 13 млн. лв., като оферти се приемат до 5 септември. Обектът в крайморския град е първият магазин, който веригата откри в страната през 2009 г. Финансовите й проблеми започнаха няколко години по-късно. Основният кредитор на компанията е Alpha Bank.Обектът се намира в търговския център "Бургас плаза" и е с обща застроена площ 12.6 хил. кв.м. Офертата на синдика включва също 37.26% идеални части от сградата и от правото на собственост върху имота, който е с обща площ 52.2 хил. дка. Началната цена от 13 млн. лв. е равна на оценката и е повече от последната цена, на която имотът се продаваше от частен съдебен изпълнител в края на миналата година. В началото на ноември обектът беше предложен за трети път, при който цената му падна до 11.6 млн. лв.Банката на практика е най-големият кредитор, като според документите от делото за несъстоятелност има да взима над 45 млн. лв. Целият списък с приетите от съда вземания включва над 300 кредитори - основно доставчици на магазините, но също и работници, които имат да получават заплати от компанията. Публичните задължения към НАП и НОИ са 6.6 млн. лв. Общо осчетоводените задължения на "КМБ България" към всички кредитори са на стойност 183 млн. лв. към края на март 2016 г."КМБ България" беше обявена във фалит в края на януари тази година. Дружеството беше обявено в несъстоятелност поради неплатежоспособност с начална дата 31 октомври 2015 г.Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство, за да оцени дали нормативната уредба, която регламентира дейността на акредитираните лаборатории за изследване на сурово мляко, съответства с правилата на конкуренцията.Решението на регулатора от 10 август т.г. е предшествано от жалба на фирма "Еф енд Би анализи". В нея се посочва, че според указания на директора на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), изпратени до областните директори, изискваните по нормативна уредба проби по самоконтрола на суровото мляко трябва да се извършват само в три лаборатории: двете са в структурата на агенцията (в София и в Хасково), а третата е частната "Алименти" в Пловдив. Освен това всичките четири показателя, които задължително се изследват в суровото мляко, трябва да бъдат направени в една и съща лаборатория, с което се въвежда и терминът "неделимост на пробите". В публичния регистър, който се води от земеделското министерство, фигурират 23 акредитирани лаборатории, показва предварителното проучване на КЗК.Върховният съд на Лос Анджелис разпореди на компанията за козметика Johnson & Johnson да изплати 417 млн. долара на жена, която претендира, че е развила рак на яйчниците, след като е използвала продукт на фирмата. Става дума за базиран на пудра продукт, предназначен за дамска хигиена. Това е най-голямото дело, образувано срещу козметичния гигант. Присъдата включва 70 млн. долара обезщетение и 347 млн. долара санкция. Това е голям удар срещу компанията, срещу която има подадени 4800 подобни съдебни искания в цялата страна и която вече беше санкционирана с 300 млн. долара от съд в Мисури. От Johnson & Johnson обявяват, че ще обжалват присъдата, защото "са водени от науката, която подкрепя безопасността на продукта Baby Powder", и се защитават с твърдението, че изследванията и федералните агенции не са установили, че базираните на пудра продукти са канцерогенни. Процесът следва пет подобни в Мисури, където има и още висящи. Компанията е загубила вече четири от тези дела и заедно с доставчика си на пудра е получила санкции за общо 307 млн. долара досега.Европейската комисия започва задълбочена проверка на споразумението за придобиване на американския производител на семена, пестициди и хербициди Monsanto от германския конгломерат Bayer. Сделката на стойност 66 млрд. долара е най-голямото придобиване в корпоративната история на Германия и ще създаде най-големия концерн за производство на аграрна химия в света."Семената и пестицидите са от съществено значение за земеделските производители, в крайна сметка и за самите потребители. Трябва да осигурим съществуването на ефективна конкуренция, за да може земеделците да имат достъп до иновативни и по-качествени продукти, които да бъдат купени на конкурентни цени. И в същото време да поддържате среда, в която компаниите могат да внедряват иновации и да инвестират в подобрени продукти", заяви Маргарет Вестегер, европейски комисар по конкуренцията. До началото на януари ЕК трябва да вземе решение дали да одобри сделката, или да я блокира.Amazon планира да намали цените на редица стоки в придобитата наскоро търговска верига Whole Foods Market. Онлайн гигантът отново ще жертва краткосрочните ползи за сметка на получаването на водещ пазарен дял в дългосрочен план.Придобиването на Whole Foods от Amazon на стойност 13.7 млрд. долара се превърна в първата стъпка към "война" в сферата на търговията с хранителни стоки на дребно. Amazon планира да разшири пазарния дял на Whole Foods, като понижи цените на хранителни стоки като банани, ябълки, яйца, зеле, сьомга и други. Този първи изстрел в "ритейл войната" се отрази на акциите на конкурентите на веригата за биохрани, които поевтиняха сериозно.Плановете на Amazon за веригата от биомагазини включват продажба на някои от брандовете на Whole Foods през онлайн търговската платформа на интернет гиганта - новина, която оказа натиск върху акциите на доставчиците на пакетирани храни като Kellog. Също така членството в клуба Amazon Prime, което струва 99 долара на година, ще създава възможности и за промоции и намаления в магазините на Whole Foods, което се очаква да привлече клиенти.Над 34 т сладолед, торти и майонеза, произведени в страната, съдържат жълтък на прах с фипронил. Яйченият прах е вложен в минимални дози – от 0.9 до 2.9%, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. На фирмите производители от София и Стара Загора са връчени предписания за незабавно изтегляне от пазара на наличните партиди с вложен яйчен прах от въпросната партида. От БАБХ не съобщават имената на фирмите производителки.Нов постоянен търговски шоурум "Търговски дом България" за български стоки ще заработи в Москва, Русия. Обектът е част от територията на утвърдилия се като основна площадка за осъществяване на търговка дейност агроклъстер "Фуд сити" в руската столица. Основната му цел е да представя български производители и да увеличи износа на страната ни към Русия.