Renault-Nissan ще произвежда електромобили в Китай

Алиансът Renualt-Nissan ще произвежда електрически автомобили в съдружие с китайската компания Dongfeng Motor.

© Benoit Tessier

Renault-Nissan става поредната автомобилна компания, която навлиза на китайския пазар за електромобили. Френско-японският алианс създава съвместно дружество с местната Dongfeng Motor. Новата компания се казва eGT New Energy Automotive Co и ще започне производство през 2019 г., пише Financial Times.

Алиансът навлиза на най-големия световен пазар за електрически автомобили в момент, когато Китай приема стриктни правила за вредните емисии от 2018 г. Китайският производител притежава 50% от дружество, а останалите 50% са поделени по равно между френската и японската компания. Това стана ясно от изявление на алианса, който обаче не коментира инвестициите в новото дружество.

"Основаването на новото дружество с Dongfeng затвърждава отдадеността ни да създаваме конкурентни електрически автомобили за китайския пазар", каза изпълнителният директор на Renault-Nissan Карлос Гон.

Новите автомобили с батерии, произвеждани от Dongfeng Motor, ще използват платформата на малките SUV модели, предлагани от Renault-Nissan. Китайската компания вече произвежда модели с Renault и Nissan - съответно Kadjar SUV и Teana седан. Dongfeng си партнира с Honda и Kia, а през 2014 г. придоби 14% от Peugeot. Алиансът между Renault, Nissan и Mitsubishi Motor е най-големият производител на електромобили за масовия пазар с продадени близо 500 хил. автомобила към юни.

В същото време Nissan ще продава електромобил, базиран на модела Kwid на Renault, в Китай през 2019 г. Цената ще е около 8 хил. долара. Досега компанията не успяваше да се наложи на пазара, тъй като предлагаше модела Venucia e30 на твърде висока цена в сравнение с местните марки. През август японската компания продаде дъщерната си фирма за батерии Automotive Energy Supply Corp. на китайската GSR Capital за 1 млрд. долара.

Преди няколко дни Ford също обяви намерението си да учреди съвместно дружество с друга китайска компания - Anhui Zotye Automobile Co. Новите електрическите автомобили ще се продават под името на местна марка. Плановете на Ford са за по-силно присъствие в Китай, след като вече участва в съвместни предприятия с Chongqing Changan Automobile Co. и Jiangling Motors Corp.

Американската компания планира до 2025 г. 70% от произвежданите от нея коли да се захранват от батерии.

Ford очаква дотогава продажбите на електромобили в Китай да се увеличат до 4 млн., а само за 2016 г. доставките им са скочили с 53% до малко над 500 хил. по данни на Китайската асоциация на автопроизводителите.

Китай е световният лидер в производството на електрически автомобили, заемайки първите шест позиции, пише Bloomberg. BYD, Jiangling Motors Corp. и BAIC Motor Corp са в челната тройка, като продажбите им са между 2 и 8 пъти по-добри от тези на европейските и японските производители. Американските компании дори не влизат в топ 10.

През май китайското правителство обяви плановете си да увеличи производството на новоенергийни автомобили (с електрически батерии и горивни клетки, хибриди) до 2 млн. в следващите три години, а пазарният им дял се очаква да нарасне до 20% до 2025 г., сочат данни на Министерството по индустрията и информационните технологии на Китай.

Други западни компании също участват на китайския пазар за електромобили. През май германският концерн Volkswagen получи одобрение да създаде дружество с Anhui Jianghuai Automobile Group, а Daimler и BMW вече произвеждат електромобили с китайските си партньори - BYD Co. и Brilliance China Automotive Holdings Ltd.