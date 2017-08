Резултатите на Best Buy надминаха очакванията

Според анализатори, резултатите от второто тримесечие на Best Buy са били впечатляващи в много отношения



Best Buy надмина очакванията на анализаторите от Wall Street за второто тримесечие благодарение на стабилното търсене на технологични продукти и голямо потребителско доверие в компанията, съобщава Financial Times. В резултат на това акциите на американската верига за потребителска електроника отчетоха сериозен ръст в цената на акциите си.Базираната в Минеаполис корпорация отчете 8.94 млрд. долара приходи за второ тримесечие на годината, което е ръст от над 4.8% спрямо 8.53 млрд. за същия период на миналата година. Коригираната нетна печалба на компанията се е увеличила до 209 млн. долара при 198 млн. долара за същото тримесечие на 2016 г. Печалбите на акция от 69 цента на акция сериозно надхвърлят прогнозите на Уолстрийт от 63 цента на акция и приходи от 8.66 млрд. долара. В резултат на това акциите на компанията отчетоха ръст от 5.3%, допринасяйки за 46.4-те процента повишение на годишна база.Доброто представяне за периода се дължи на "сериозно потребителско търсене на технологични продукти и доброто изпълнение на бизнес стратегията ни", обяснява главният изпълнителен директор на компанията Хюбърт Джоли. "В условията на спад на потребителското доверие ние вярваме, че цялостните продуктови иновации си взаимодействат с потребителите и ги стимулират да харчат повече", коментира Джоли за доброто представяне на ръководената от него компания. Благодарение на това от Best Buy също така са увеличили и прогнозния ръст на печалбата си за фискалната година до 4% при сегашни 2.5%.До голяма степен доброто представяне на Best Buy се дължи на преструктурирането на бизнеса, което търговецът на дребно осъществи, като намали броя и цената на предлаганите в магазините си продукти. По този начин веригата избегна отрицателното влияние на гиганта Amazon, засегнало много от по-малките компании в сектора. Приносът на преструктурирането се усети и в цената на акциите, като ръстът надмина този веригите универсални магазини в САЩ, които все по-често отчитат намаляващи приходи.Успехът на Best Buy затвърждава още една тенденция - че значението на онлайн търговията нараства. Приходи на компанията от онлайн дейността й за второто тримесечие са се повишили с внушителните 31.2% на годишна база до 1.1 млрд. долара."Резултатите от второто тримесечие на Best Buy бяха впечатляващи в много отношения", коментира Чарли О'Шиа, анализатор на продажби към Moody's.