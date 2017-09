Геймърът милионер

Победата на Бориславов е като част от холандския отбор Team Liquid

"Започнах да играя игри като много малък. А истинската ми мотивация дойде, когато видях първия турнир International", казва 22-годишният Бориславов пред "Капитал" само седмица след като той и отборът му Team Liquid спечелиха The International 2017 – шестото издание на най-големия турнир по DotA 2 в света. Той има общ награден фонд от близо 25 млн. долара. От тях 10.8 млн. долара отиват при победителя, два от които при Бориславов. Общо от турнири той е спечелил над 2.7 млн. долара. Ако изключим футболистите, това го поставя в същата класация, където са Григор Димитров, Кубрат Пулев, Цветана Пиронкова и новите български звезди на онлайн покера като Димитър Данчев и Симеон Найденов.

"За мен целта никога не е била да спечеля милиони. Моята мотивация бе да спечеля самия турнир заради престижа."



Дебютът на официален турнир на Бориславов е през 2014 г.

Той се присъединява към отбора през есента на 2015 г. и по-малко от две години по-късно вече е на върха на гейминг света.

иналата година също играят на най-големия турнир, но се представят разочароващо и завършват осми. "След миналата година двама от играчите в отбора просто напуснаха", казва Бориславов. Те са заменени, а усърдната работа дава резултат. Освен победата си на International, Team Liquid участват на още осем турнира, като печелят общо пет от тях и завършват втори на един.

Как се тренират електронни спортове



Електронните спортове не са толкова различни от традиционните спортове, когато става дума за подготовка. Когато няма скорошен турнир, за който Team Liquid да се подготвят, те играят контроли от различни точки на света – Бориславов например играе най-често от Варна, а връзката между различните играчи става по Skype. Контролните мачове срещу други отбори са затворени и не се гледат от други освен от играещите. Когато наближава голям турнир, отборът се събира в офиса си в Холандия, където има специално оборудвана зала за подготовка.

Какво е DotA



Първоначално DotA не е самостоятелна игра, а направена от фенове карта за популярната в средата на миналото десетилетие стратегия WarCraft 3. По-късно една от най-големите компании за разработка на игри Valve пуска на пазара DotA 2 като изцяло самостоятелна игра, която се развива постоянно – с допълнения, нови герои и нови възможности. Играта се появява през 2011 г. и наред с нея от Valve организират и първия турнир International. Първите два турнира имат награден фонд 1.6 млн. долара, а от 2013 г. насам той непрекъснато расте – от 2.8 млн. долара през 2013 г. до близо 25 млн. долара през тази година.

Когато си спечелил почти 3 млн. долара от нещо, каквото и да било, трудно можеш да го наречеш просто хоби. Иван Бориславов не играе игри, за да губи време. Той ги играе, защото това прави най-добре. И за щастие изкарва доста пари от него. Известният с никнейма си MinD_ContRoL Бориславов е един от най-добрите играчи на DotA 2 – една от най-популярните игри в света.Бориславов не вижда причини да е скромен за постигнатото. "За момента това е върхът за български играч", казва той. Според него на гейминг сцената в България има добри играчи, които имат потенциал, но трябва да са готови да направят следващата крачка и да рискуват. Той добавя, че от България има и други играчи на световно ниво, но в различни дисциплини.Когато говори с "Капитал", 22-годишният Бориславов със сигурност не звучи като човек, който наскоро е попълнил банковата си сметка с два милиона долара. "За мен целта никога не е била да спечеля милиони, казва той. Моята мотивация бе да спечеля самия турнир заради престижа. Парите са някаква мотивация, но най-важна е победата." А иначе Бориславов започва като поредното дете, унесено в света на електронните игри. С натрупването на опит и навлизането във виртуалния свят той решава да играе все повече, за да стане професионален играч."Хората около мен не ме подкрепяха, виждаха го като голям риск", казва той. Самият Бориславов обаче не приема избирането на гейминга за професионалната кариера като толкова голям скок в неизвестното. "Аз се забавлявам много и не ме интересува толкова дали съм професионален играч или не."В следването на голямата си цел варненецът преминава през няколко отбора, преди да бъде забелязан от Team Liquid. Той се представя добре на няколко турнира с по-слаби отбори и получава оферти от три отбора. От тях той избира да се присъедини към Team Liquid. "Приех тяхната оферта, защото имат много добра организация и капитанът им Куро Тахасоми (с никнейм KuroKy) е един от най-добрите играчи в света", разказва Бориславов.Когато си в електронен спорт като DotA, отборът има голямо значение - от начина, по който е организиран и финансиран, до качеството на играчите, с които разполага. Liquid например е структура, която се подобрява непрекъснато. М Отборите по електронни спортове не са много по-различни от традиционните. Те също си имат мениджмънт, маркетинг, спонсори и треньор. "Треньорът сам определя какво да прави", коментира Бориславов. При Team Liquid например треньорът подготвя отбора за следващите опоненти и разработва стратегията. "Има други треньори, които се занимават със самите играчи." Треньорът обаче няма право да говори с играчите по време на мачовете. Основният спонсор на Team Liquid е компанията за енергийни напитки Monster.Огромните наградни фондове са повече от достатъчни, за да се издържа един отбор по електронни спортове. Парите растат с такава скорост, че все повече отбори по традиционни спортове си купуват или основават свои собствени отбори по електронни спортове – като "Манчестър сити", "Шалке", "Валенсия", "Пари Сен Жермен", "Аякс", "Спортинг" и други. Наред с парите растат и публиките – в Сиатъл на финала на The International Бориславов играе пред 17 хил. души на живо, а над 5 млн. души гледат през интернет.DotA 2 обаче е само една от дисциплините сред електронните спортове. Турнири с внушителен награден фонд има още при редица игри, сред които League of Legends, Counter-Strikе, Call of Duty и други (виж другия текст). Дисциплината, в която се състезава Бориславов обаче, безспорно е най-доходоносната – турнирите по DotA 2 заемат 11 от първите 15 места по награден фонд при турнирите. "Има все повече пари в самия спорт. Много хора го приемат за нещо нормално и с времето може да стане нещо като футбола", казва Бориславов. Но добавя: "За това обаче трябват поне още 10 - 20 години."