Слабо представяне във Франция влошава резултатите на Carrefour

Новият изпълнителен директор Александър Бомпард ще се стреми да вдъхне нов живот на веригата хипермаркети, предимно във Франция, за да се увеличат приходите на компанията.

© Albert Gea

Френската търговска верига Carrefour отчита сериозен спад на оперативната печалба през първото полугодие. Причината за това е влошаващото се представяне на компанията на пазарите във Франция и Аржентина, с което проблемите пред новия изпълнителен директор Александър Бомпард не свършват, съобщава Financial TimesВтората най-голяма верига за търговия на дребно в света отчита спад на оперативната печалба от 12.1% за първото полугодие - до 621 млн. евро. Това е много под очакванията на анализаторите, до които се допита Bloomberg, които предвиждаха оперативната печалба на дружеството да бъде 674.6 млн. евро. Неуспешното представяне на групата е продиктувано от конкурентната бизнес среда във Франция. През последните месеци от Carrefour бяха принудени да намалят цените на голяма част от предлаганите продукти заради конкуренти като кооперативното дружество Leclerc.Компанията отчита увеличение на загубите за периода от магазините, които през 2014 г. придоби от испанската верига с отстъпки Dia. Приходите през първото полугодие на сравнима база - в обекти, работили през последните 12 месеца, са нараснали с 2.1% до 43.1 млрд. евро.Това са първите финансови резултати при управлението на Александър Бомпард, който зае поста на доскорошния изпълнителен директор Жорж Пласат през юли. Преди това Бомпард беше начело на конкурентния оператор на супермаркети Fnac Darty. Очаква се съвсем скоро Бомпард да представи новата стратегия на групата.Компанията е изправена пред редица предизвикателства, които вече са известни, заяви изпълнителният директор. Той допълни, че е необходимо да се вдъхне нов живот на веригата хипермаркети предимно във Франция, за да се увеличат приходите на компанията. Ръководството също така понижи очакванията си за годишните продажби. Новите прогнози са за ръст между 2 и 4%, докато предишните бяха в диапазона 3-5%. От компанията обясниха, че промяната в предвижданията се дължи на резултатите от първото полугодие и трудните бизнес условия в някои страни, в които оперират.Според анализатора Кеплър Кхевроукс при преструктуриране на Carrefour приходите вероятно ще се понижат. Но основният въпрос е дали френската компания може да бъде преструктурирана, или е "загубена кауза", отбелязва той.Преди да поеме ръководството в Carrefour, Александре Бомпард беше изпълнителен директор на оператора на френските супермаркети Fnac в периода от 2010 до 2017 г. Интересен факт е, че досега Бомпард не е работил в компания, развиваща бизнес извън Франция. А сега поема контрола над група, която оперира в повече от 30 държави. Бързото кариерно развитие на Бомпард е пример за обвързаностите между частния сектор и правителството във Франция. Той завършва частната школа École nationale d'administration (ENA), в която са се обучавали голяма част от френските политици. През 2004 г. започва работа в управлението на Canal Plus, а 4 години по-късно е президент и изпълнителен директор на радиоканала Europe 1. В края на юни пред Financial Times председателят на управителния съвет на френския телеком Orange – Стефан Ричард, на който Бомпард е член, го определи като "Еманюел Макрон на бизнеса" и му пожела успехи при управлението на Carrefour.