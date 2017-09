И други търговски вериги искат да бъдат купени от Amazon

Специалисти в сектора твърдят, че компании като GrubHub, Nordstrom, Warby Parker или Lowe са подходящи опции за Amazon.

© В© Fabrizio Bensch / Reuters

След като онлайн гигантът Amazon придоби търговската верига Whole Foods в сделка за 13.7 млрд. долара, голяма част от американските ритейл компании се надяват на подобна съдба, съобщава Financial Times. Amazon предприема такива стъпки, за да си осигури водещ пазарен дял в дългосрочен план.Банкери, специализирани в сливанията и придобиванията в ритейл сектора, съобщават, че е отчетено увеличение на компаниите за търговия на дребно, които изпращат заявки, за да проверят дали Amazon проявява интерес към тяхното придобиване. Предложенията идват предимно от оператори на търговски вериги за дрехи, хранителни стоки и продукти за всекидневна употреба. Банкер от Ню Йорк е на мнение, че днес "всичко е обвързано с Amazon". Той е помолил да бъде запазена неговата анонимност, тъй като на банкерите е забранено да обсъждат пред медии информация, засягащи техни клиенти.Вече са започнали и прогнозите относно следващата потенциална компания, която ще бъде избрана от Amazon. Според анализатора от инвестиционната компания Wedbush Securities Арън Търнър онлайн компанията се е прицелила към разрастващата се компания за доставки на хранителни стоки по домовете GrubHub, за да си осигури "водеща роля на хранителния пазар". Търнър не е напълно убеден дали точно GrubHub влиза в плановете на Amazon, но е категоричен, че интернет гигантът "е стриктно фокусиран върху хранителния пазар". Той прогнозира, че евентуалната сделка за закупуването на GrubHub ще бъде на стойност 4.5 млрд. долара. Към момента около 55 хил. ресторанта от над 1000 града в САЩ и Великобритания оперират съвместно с онлайн платформата GrubHub.От друга страна, Джеф Глек от Foursquare предполага, че е по-вероятно Amazon да придобие оператора на търговската верига Nordstrom. Глек смята, че това е "правилният вариант" за Amazon, тъй като профилът на потребителите в Whole Foods и Nordstrom е сходен. Като други възможни опции Глек посочва Warby Parker или Lowe.Засиленият интерес на компаниите за търговия на дребно към Amazon е породен от драстичния спад на продажбите в сектора с 18% от 2010 г. досега. Въпреки това някои банкери съветват играчите на ритейл пазара да преструктурират бизнеса си и да се обединят със свои конкуренти, както и да не се надяват на "спасение от Amazon". Откакто Amazon закупи Whole Foods, се усеща сериозен спад на цените на продуктите в търговската верига. Цените на бананите са с 38% по-ниски, а на ябълките - с 43%, припомня Business Insider. Това се отразява негативно на останалите компании от бранша.В своята история компанията за онлайн търговия е извършила 130 придобивания. Най-голямата подобна сделка досега е от тази година за закупуването на Whole Foods, докато втората такава е от 2014 г., когато Amazon купи онлайн платформата Twitch за 970 млн. долара. Всеки ден милиони потребители ползват Twitch, за да гледат състезания по видеоигри.