Търговската верига Target се включва в ритейл войната в САЩ

Магазин от веригата на Target.

© Rick Wilking

Американската търговска верига Target обяви, че е намалила цените на голяма част от продуктите в магазините си през последните месеци с цел да разшири пазарния си дял. Това е поредния изстрел на голяма верига в започнатата със закупуването на Whole Foods от Amazon ритейл война, която допълнително сви и без това ниските маржове на печалба в търговията с потребителски стоки, съобщава Financial Times.Изявлението на Target e своеобразен отговор на плановете Amazon да намали цените на редица стоки в търговската верига Whole Foods Market, чието придобиване на стойност 13.7 млрд. долара се превърна в първата стъпка към "война" в сферата на търговията с хранителни стоки на дребно. Придобиването се превърна в сериозен повод за притеснение за останалите играчи на ритейл сектора и се отрази на акциите на конкурентите на веригата за биохрани, които поевтиняха сериозно.Сега обаче изявлението на Target оказа допълнителна тежест върху акциите в сектора. Анализаторите очакват новата стратегия на Target да доведе до допълнително свиване на цените в големите американски ритейл вериги, което да навреди и на без това ниската доходност в сектора. В резултат на това акциите на самата Тarget поевтиняха и оказаха негативно влияние и на конкурентните й компании. Акциите на водещите американски ритейл вериги Costco, Walmart и Dollar поевтиняха съответно с 1.4%, 1.5% и 1.2% в деня на съобщението.Настоящата година като цяло е трудна за ритейл бизнеса. Дори преди Amazon да обяви публично интереса си към Whole Foods през юни и съответно намерението си да намали цените на редица ключови стоки във веригата, цените на хранителните стоки в американските вериги за търговия на дребно бяха подложени на сериозен чуждестранен натиск. През последните години немските вериги Lidl и Aldi отвориха множество обекти в САЩ, представяйки различни видове продукти чрез активни маркетингови кампании и промоции, като по този начин си присвоиха част от пазарния дял на американските вериги и засилиха конкуренцията.Тенденцията на намаляващи печалби беше подчертана през миналия месец от Kroger, които отчетоха спад от 30 базисни пункта в брутните си маржове на печалба за второто тримесечие на 2017 г. в понеделник, принудени да увеличат промоциите и отстъпките, за да се конкурират активно с останалите ритейл вериги. От Target обаче не прикриват намеренията си за промяна в бизнес стратегията си и дори са изчислили потенциалната печалба, от която ще трябва да се откажат, за да извършат планираното намаление на цените. По-рано този месец, базираната в Минеаполис група обяви готовността си да жертва близо 1 млрд. долара от годишната си печалба, за да се конкурира по-добре с Amazon, Walmart и TJMaxx.От Target, пише Financial Times, вероятно се надяват, че едно евентуално понижаване на цените при високооборотни ежедневни стоки като зърнените храни, домакинска хартия и други ще привлече повече клиенти, които на свой ред ще се изкушат да закупуват продуктите с по-големи маржове като мебели, оборудване за дома и дрехи.Този план обаче изглежда дава дивиденти. За периода от април до юни, Target отчете ръст на продажбите си и благодарение на това увеличи прогнозните си резултати за фискалната година. За разлика от конкурентните й компании, брутният марж на Target се е свил едва с 0.4% на годишна база, достигайки 30.5% през второто тримесечие, при 30.9% за същия период година по-рано.