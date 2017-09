Northrop Grumman е пред покупка на конкурента си Orbital ATK за 7 млрд. долара

Гигантът в сферата на отбраната и авиацията Northrop Grumman е близо до закупуването на конкурента си в сектора Orbital ATK, пише Financial Times. Сделката, която се очаква да бъде на стойност над 7 млрд. долара, е поредната в серия от големи индустриални сделки в САЩ. Financial Times се позовава на свои източници, близки до разговорите между двете компании. Norhtrop, която е базирана във Вирджиния, се представя силно през последните месеци и се очаква сделката да бъде обявена официално тези дни.



Точните данни за сделката все още не са ясни, но според източниците Orbital ще бъде оценена на над 7 млрд. долара. Orbital, която е базирана в същия щат, има пазарна капитализация от 6.3 млрд. долара, както и общ дълг от около 1.5 млрд. долара. Northrop Gurmman се оценява на 52 млрд. долара и има дълг от 7 млрд. долара.



Сделката би дошла само седмици след като United Technologies обяви, че ще придобие Rockwell Collins срещу 30 млрд. долара в последната сделка, част от по-голямата тенденция за консолидиране на сектора за производство на самолети и самолетни части. По-рано през годината пък Rockwell закупи B/E Aerospace. Френският гигант Safran пък закупи също френската компания Zodiac срещу 8.7 млрд. евро.





През последните месеци Northrop завиши оптимистичните си очаквания. От началото на годината досега компанията на два пъти променя прогнозите си за приходи и печалба, и в двата случая нагоре. През януари компанията очакваше да направи печалба от 11.8 долара на акция за годината, докато сега прогнозата е 12.4 долара. Northrop е една от компаниите, чиито акции спечелиха най-много от избора на Доналд Тръмп за президент през миналия ноември. След изборите започна изкачване на борсовите индекси и въпреки че има много спекулации дали това не е балон, до момента не е имало корекция на пазара.



Една от причините за вдигането на цената на акциите на Northrop е бизнесът на компанията за военна защита. Тръмп обеща увеличаване на финансирането на Пентагона по време на президентството си, като според планирания бюджет, който вече премина през долната камара на американския Конгрес, министерството на отбраната ще получи около 10-процентово увеличение на отделените пари.



Сделката би дошла и в момент, в който Северна Корея прави редовни заплахи към САЩ и нейните съюзници в Азия. Военната реторика се изостри през последните месеци и корейския режим прави все по-чести опити с ядрени оръжия, които не се приемат добре за стабилността на региона.