Toys 'R' Us поиска съдебна защита от кредитори

Загубата на Toys 'R' Us за първото тримесечие на годината е 164 млн. долара.

Американската търговска верига за детски играчки Toys 'R' Us подаде молба за съдебна защита от кредитори, съобщи Reuters. Според запознати процедурата ще стане факт преди началото на печелившия коледен сезон и големите разпродажби.Групата е принудена да обяви несъстоятелност, тъй като не успява да преструктурира дълговете си от общо 5 млрд. долара. От компанията обявиха, че вече са получили синдикиран заем от група банки, водени от JPMorgan, в размер на 3 млрд. долара. Целта му е да изправи Toys 'R' Us на крака.Търговецът на играчки не успя и да подобри финансовите си резултати заради засилващата се конкуренция. Все повече потребители предпочитат да пазаруват през онлайн платформата Amazon или да се възползват от намаленията в най-голямата търговска верига в САЩ WalMart, което се отразява негативно на Toys 'R' Us. Според изследователската фирма GlobalData Retail през 2016 г. 13.7% oт всички продажби на играчки са извършени онлайн, докато пет години по-рано делът им е бил 6.5%.Американският производител на играчки Mattel разпространи официална позиция, в която уверява, че раздираната от проблеми група е един от най-важните му партньори и затова ще им окажи пълна подкрепа. Обявяването на несъстоятелност ще има отражение и върху международния пазар, тъй като само 62% от приходите на компанията идват от САЩ.Говорителят на Toys 'R' Us Майкъл Фрайтаг заяви, че компанията в бъдеще ще преценява дали да затваря или отваря нови магазини, като всички решения ще са в интерес на бизнеса. Търговската верига оперира 1600 обекта и 64 000 служители в десетки страни. През 2005 г. Bain Capital, KKR & Co. и Vornado Realty Trust дадоха заем на компанията за 7.5 млрд. долара. Оттогава проблемите пред американския производител на играчки не спират да се увеличават.Китайският производител на детски скутери Pinghu Mijia Child преди дни отказа да извърши договорените доставки на продукти поради опасения, че няма да получи пари за услугите. Директорът по продажби на китайската компания Джъстин Йу заяви, че са изненадани от новината, тъй като до момента не са подозирали за състоянието на групата.Изпълнителният директор на Toys 'R' Us Дейвид Брандън зае поста през 2015 г. Тогава той даде заявка, че ще възстанови доброто представяне на веригата. Под неговото управление базираната в Ню Джърси компания предлагаше нови продукти и различни промоции, което спомогна за намаляването на дълга. Въпреки това финансовите резултати останаха слаби. Компанията отчете нетна загуба от 164 млн. долара за първото тримесечие на тази година, докато за същия период на 2016 г. загубата бе 126 млн. долара.Най-големият проблем на Toys 'R' Us се оказа миграцията на клиенти към онлайн пазаруване. Тази тенденция се отразява на всички на пазара, като големият победител от нея е Amazon, която внесе революционни за сектора възможности. Над 12 търговци на дребно в САЩ са подали молба за съдебна защита от кредитори от началото на тази година. Сред тях са Payless, Gymboree и Pefrumania. Изтъкната причина винаги е лошо представящи се физически магазини.