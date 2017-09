Лондон не поднови лиценза на Uber, компанията е готова на отстъпки

Uber има 3.5 млн. потребители и над 40 хил. шофьори в Лондон



Компанията за споделено пътуване Uber изглежда готова на отстъпки, за да запази лиценза за работа в британската столица Лондон, съобщава Sunday Times. Според изданието ръководители на компанията са поискали разговори с оператора на транспортната мрежа (Transport for London) и кмета на града, след като в събота стана известно, че лицензът й, който изтича на 30 септември, няма да бъде подновен. В същото време жители на Лондон се обявиха в подкрепа на компанията за таксиметрови услуги и само за 24 часа подписката в защита на Uber събра над 500 хил. подписа, допълва Financial Times. Uber има 3.5 млн. потребители и над 40 хил. шофьори в Лондон.Мотивът на властите да откажат удължаване на лиценза е липсата на гаранции за сигурността на ползващите услугата и шофьорите, както и липсата на "корпоративна отговорност". От компанията категорично отричат обвиненията за пропуски в сигурността на водачите и пътуващите и посочват, че спазват правилата. Техните шофьори имат лицензи от Transport for London и са преминали всички проверки, каквито по принцип се прилагат и за водачите на обикновени таксита в града, посочват още от Uber.През август обаче властите в Лондон съобщиха за писмо от Скотланд Ярд, в което има предупреждение, че Uber си е спестила да съобщи за няколко инцидента - сексуални и свързани с насилие, между пътници и нейни шофьори. Тази информация е част от основанията за отнемането на лиценза.