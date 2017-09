САЩ ще наложат допълнителни вносни мита на канадската Bombardier

Вашингтон подкрепи претенциите на Boeing, че американските и канадските субсидии са позволили на конкурентната Bombardier да продава самолетите си за регионални полети на цени по-ниски от производствените.

© Reuters Photographer

Отава обяви мерките на САЩ като "скъп" протекционизъм

Вашингтон ще наложи допълнителни наказателни тарифи за внос на авиационна техника от канадската компания Bombardier, като по този начин ще застраши хиляди работни места в Канада и Великобритания, пише Financial Times. Американските власти са подкрепили претенциите на Boeing, че американските и канадските субсидии са позволили на конкурентната Bombardier да продава самолетите си за регионални полети на цени по-ниски от производствените, превземайки една значителна част от пазарния дял на Boeing.Предвижданите от американските власти мерки може да оскъпят вноса на летателни апарати от американски авиокомпании с до 219%, което ще засегне редица производствени съоръжения на Bombardier в Канада и Великобритания и ще коства хиляди работни места на двете икономики. Въпреки че мерките не се очаква да влязат в сила преди началото на 2018 г., те значително ще обтегнат отношенията между страните. От Канада и Великобритания отрекоха обвиненията на американските власти по отношение на Bombardier и предупредиха, че налагането на наказателни допълните плащания може да принуди страните да се обединят срещу Boeing.Санкциите срещу Bombardier вероятно ще имат неблагоприятен ефект върху над 28-те хиляди служители на Bombardier, 4500 от които се намират в завода на компанията в Белфаст, Северна Ирландия. По данни на Financial Times потърпевшите от напрежението именно за това най-голямо производствено съоръжения на канадския производител ще са над 1000 души. Предприятието на Bombardier в Белфаст е основната производствена линия за самолетите на компанията от сериите C, едни от малкото пътнически самолети, които реално ще конкурират доминатната позиция на Boeing и Airbus при самолетите за дълги разстояния.От британското правителство обясниха, че са "изключително разочаровани" от решението на американските власти и ще направят всичко по силите си, за да запазят работните места на компанията в Северна Ирландия. Представители на английските профсъюзи от своя страна призоваха правителството на премиера Тереза Мей да предприеме мерки срещу Boeing и Американската търговска камара, чрез които да се противопостави на провежданата от САЩ протекционистка политика."Днешното решение в полза на твърденията на Boeing за неконкурентно ценообразуване създава пряка и много сериозна заплаха за 4500-те работни места в Белфаст и още мнозина, които са зависими от тях в нашия сектор на услугите по веригата на производството", заяви Джими Кели, регионален секретар на профсъюза Unite."Въпреки този удар създадените от Bombardier работни места все още могат да бъдат защитени. Сега правителството на Обединеното кралство трябва да се намеси, за да осигури повече поръчки от британски превозвачи за самолетите с марка Bombardier - те трябва също незабавно да преразгледат всички договори с Boeing", добави той.Външният министър на Канада Кристия Фриленд заяви, че наказателните тарифи на САЩ са "ясно насочени към елиминирането на самолетите от серия C на авиокомпанията на Bombardier от американския пазар". Фриленд добави, че Отава ще повдигне въпроса със САЩ "до най-високо ниво" и обеща да "защити канадските компании и канадските работници срещу несправедливия и скъп протекционизъм (на САЩ)".Обсъждането на въпроса между властите обаче тепърва предстои, след като в сряда американският секретар по търговията Уилбрус Рос заяви, че липсата на съдействие от страна на Bombardier при провеждането на разследването за неконкурентни практики е една от причините за решението срещу компанията.