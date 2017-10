Седмични новини за ритейл

След сделката "Лидл" пристъпи към разрушаване на съществуващия магазин, подготвяйки парцела за строеж на свой, който по неофициална информация трябва да заработи в началото на 2018 г.

© Спас Спасов

предлага в заведения специални и крафт бири от различни точки на света, обединени в единна платформа

Карлсберг

"Лидл България" направи най-голямата си единична сделка, като купи терен на бивш магазин "Пикадили" във Варна за 20.119 млн. лв., става ясно от справка в Имотния регистър. Имотът е на бившия супермаркет "Пикадили център" на ул. "Битоля" №1 в морския град и включва няколко сгради плюс терен от 7386 кв.м. След сделката новият собственик пристъпи към разрушаване на съществуващия магазин, подготвяйки парцела за строеж на свой, който по неофициална информация трябва да заработи в началото на 2018 г.От "Лидл България" не дават детайли за бъдещия търговски обект. Единственият коментар е, че той ще е по новата концепция - по-просторни и "зелени" магазини на веригата.Високата цена, платена от "Лидл", има обяснение - мястото е с много трафик, близо до болницата, а и, купувайки го, се заема позиция, която иначе конкурент би взел, обясни представител на ритейл сектора. След затварянето на "Пикадили" източник от пазара твърдеше, че е възможно "Лидл" да купи бившите обекти на веригата в морския град срещу сума от над 30 млн. лв. Първата покупка от над 20 млн. лв. вече е факт. Втората според два независими източника е обектът на "Пикадили Младост" във Варна, като купувач е отново "Лидл България". Договорената цена е неизвестна."Лидл България" вече има четири магазина в морския град. Тази година компанията откри два нови - в Балчик и Самоков, а до края на 2017 г. предстои откриване на още един - в Пловдив. От веригата уточняват, че през 2018 г. планират да открият поне 5 магазина в приоритетните за компанията области за експанзия - София и Черноморието."Лидл България" започна дейността си в България през 2010 г. Днес веригата има 85 магазина в 45 града, две складови бази и над 2300 служители.Фондация "ЛокалФууд.Бг" създаде нова платформа - community.localfood.bg, която свързва микропроизводители на земеделски продукти и занаятчийски храни с потребители и търговци."Платформата в момента събира регистрации. Тя ще бъде алтернатива на групите във Facebook, създадени в опит да бъдат намерени доставчици на местни и чисти храни", обясни Гергана Кабаиванова, управител на фондацията. По думите й сайтът позволява на регистриралите се участници да създават групи - нещо подобно на онлайн хранителни кооперативи, а след време ще заработи и като онлайн магазин.Законодателството не дава дефиниция за храните, произведени от малки производители чрез ръчни технологии и в микроколичества. "Наричаме ги занаятчийски, но те могат да бъдат наречени също фермерски, местни, добри храни", коментира Кабаиванова.Началото беше поставено преди 7-8 години, когато бяха създадени първите доброволни неформални хранителни кооперативи, чиито членове си осигуриха директна връзка с производители на чисти храни. Последва организирането на фермерски пазари в големите градове. Днес тези пазари са част от модерния градски облик, а почитателите им се увеличават.Производителят на безалкохолни напитки Coca-Cola планира да закрие завода си във Ваймар, Германия, и да премести част от дейностите по човешки ресурси и финансови услуги в България. Работата ще бъде прехвърлена към "Кока-Кола Юрпиън партнърс сървисис" в София, съобщи информационната агенция SeeNews, като цитира Аня Шенк от звеното за публична комуникация на международната компания. Решението за закриването на предприятието е резултат от спадащите продажби на напитки в пластмасови бутилки за многократна употреба, става ясно от съобщението."За да постигнем възможно най-високите стандарти в рамките на цялата европейска организация на Coca-Cola European Partners, част от финансовия и от HR отдели ще бъдат преместени в бизнес центъра в София", посочва Шенк. Компанията планира да прекрати производствените и административните дейности във Ваймар от 1 март 2018 г. Голяма част от логистичните дейности ще бъдат прехвърлени към външни партньори шест месеца по-късно.Промените ще засегнат 178 от общо 223 работници и служители в германския град. Кандидатстването за "Продукт на годината 2018" вече е отворено. Крайният срок е 20 декември 2017 г. Номинираните продукти и услуги трябва да са лансирани на българския пазар през последните 18 месеца (след юни 2016 г.) и да демонстрират иновация в своята функция, състав, дизайн, опаковка и др. Кандидатствалият продукт (услуга) може да бъде напълно нов на пазара или да бъде добавена полезна иновация към вече съществуващ. Не е задължително иновацията да е революционна, достатъчно е да прави живота на потребителите по-добър и по-лесен.Основана преди 30 години във Франция, Voted Product of the Year оперира в над 40 страни, а от юли 2016 г.е вече и в България. Победителите се определят единствено в резултат на потребителския вот.Бизнесът на шведската верига за облекла Hennes & Mauritz (H&M) в България продължава да се увеличава. За периода 1 юни – 31 август 2017 г. продажбите й в страната запазват постигнатия през второто тримесечие темп на растеж от 10%, като достигат 199 млн. шведски крони, или 40.5 млн. лв. Преизчислено в левове обаче, увеличението е със 7%.За деветте месеца от началото на финансовата година приходите на H&M в България вече надхвърлят 100 млн. лв. – продажбите в страната за периода 1 декември 2016 г. – 31 август 2017 г. са 506 млн. шведски крони, или 103.4 млн. лв., като нарастват също с 10%, изразено в крони, или със 7%, изразено в левове.За подобряването на резултатите на българския пазар допринася продължаващата експанзия на веригата в страната. В края на 2016 г. компанията отвори 20-ия си магазин на местния пазар – в габровския Terra Mall. С това присъствието й се разшири до 11 града в страната – обекти има и в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Сливен, Благоевград, Велико Търново, а от миналата година и Русе.Италианската стекхаус верига Roadhouse Grill отвори нов ресторант в София на ул. "Сан Стефано" 22. Ресторантът е на два етажа и разполага със 160 места и маси на открито с 60 места. Това е третият софийски обект от веригата Roadhouse Grill - част от италианската Cremonini Group, след вече откритите в кино "Арена запад" и "Арена Младост". България е първият чужд пазар, на който Roadhouse Grill стъпва.Специално за нуждите на хотели, ресторанти и кафенета (хорека сектора) "Белла България" пусна в продажба готови баници без консерванти и оцветители с 3 вида пълнеж (сирене, тиква и ябълка) и ниско съдържание на добавени мазнини и сол. Използваната мазнина е масло, а за пълнежите са използвани само продукти по БДС, съобщиха от компанията."Карлсберг България"House of Beer. България е третият пазар в рамките на "груп", където нетрадиционни бирени предложения в премиум сегмента се обединяват, за да предложат нетипични за местния потребител вкусове.