Новите филми на Disney са изправени пред голям тест

Изпълнителният директор на Disney Боб Айгър е убеден, че успехите ще дойдат и от филми по комиксите на Marvel, която е собственост на конгломерата от 2009 г.



Филмовият бизнес може и да изпитва проблеми, но изпълнителният директор на Walt Disney - Боб Айгър, е убеден, че новите премиери на компанията ще бъдат успешни. Компанията отбеляза противоречиви резултати за третото тримесечие, но Айгър е на мнение, че премиерите на филми като Thor, Coco и Star Wars ще генерират големи приходи, което ще подобри представянето, пише Bloomberg.Боб Айгър очаква, че предстоящите филми на Disney ще доведат до сериозен ръст на продажбите на билети. За изминалото лято филмите на Disney генерираха най-ниските приходи от продажба на билети в САЩ за последните 10 години. От кината в страната се надяват, че предстоящите филми ще окажат влияние за достигане до нивата на продажби от миналата година.Анализаторът от финансовата компания B. Riley – Ерик Уолд, прогнозира, че местните бокс офиси ще отчетат с 1% по-слаби приходи спрямо рекордните 11.38 млрд. долара от предходната година. Въпреки това той не изключва възможността предстоящите филми да доведат до нови рекордни резултати.Официалната премиера на Thor: Ragnarok е на 5 ноември. Това е трета част на американския фентъзи филм за митологичния герой от комиксите на Marvel. Според прогноза на Box Office Pro филмът ще генерира 105 млн. долара само от първите 2 дни, а впоследствие още 269 млн. долара на местния пазар в САЩ. При такива резултати Thor със сигурност ще се позционира в топ 10 на класацията за най-добри филми за 2017 г. Филмите по комиксите на Marvel бележат огромни успехи. Това се случи с двете части на Guardians of the Galaxy и Captain America: Civil War, чиято премиера беше през 2016 г. Американската група за комикси беше придобита от Disney за 4 млрд. долара през 2009 г.Боб Айгър е на мнение, че закупуването на Marvel е едно от най-правилните решения на Disney. Той заяви, че благодарение на Marvel ще създат три филма с нови герои и нови истории. "Напълно сме удовлетворени от Marvel. Благодарение на тях разполагаме с толкова много фентъзи герои, а и ще ни "запознаят" с нови", разказа Айгър.Алън Хорн, изпълнителен директо на Walt Disney Studios, смята, че Thor: Ragnarok ще се радва на по-големи успехи в сравнение с предишните два филма от поредицата. Според Хорн и по-малкото премиери на дългоочаквани филми през този период също ще окажат влияние. Бюджетът на първия филм Thor: The Dark World от 2013 г. беше 170 млн. долара. Само от продажби на билети в САЩ филмът генерира приходи за 206.4 млн. долара, а в световен мащаб - 644. млн. долара.Новият Thor има елементи от Star Wars, The Hunger Games и Ben-Hur, пише Bloomberg. Главната роля ще бъде изиграна от Крис Хемсуорт, а Кейт Бланшет ще влезе в образа на една от сестрите на Тор – Хела.Премиерата на Thor: Ragnarok в България е на 27 октомври, а новият Star Wars ще е по кината в страната от 15 декември.