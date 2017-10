Глобалният поход на Uniqlo

Uniqlo направи милиардер основателя си Тадаши Янаи, който я създава през 1984 г. в Хирошима

Компанията пусна вендинг машини Uniqlo To Go, от които всеки потребител може да получи своя размер от най-продаваните модели на бранда

Не са много хората в България, които познават марката дрехи Uniqlo, освен като (бившия вече) спонсор на тенис звездата Новак Джокович. Японската верига магазини не присъства на българския пазар, но е една от най-бързо развиващите се групи в сектора. В момента над 1900 магазина в 18 държави (от които над 800 в Япония) оперират под името на бранда, а всяка седмица обект на Uniqlo отваря врати някъде по света. Този бум направи Uniqlo най-голямата верига за дрехи в Азия и четвъртата по приходи в света.Uniqlo направи милиардер основателя си Тадаши Янаи, който я създава през 1984 г. в Хирошима и вече е на второ място по богатство в Япония със състояние от 16.4 млрд. долара според Forbes. Стабилното представяне на бранда се вижда лесно от финансовите резултати на компанията майка Fast Retailing, която в началото на октомври представи отчета за фискалната си година до 31 август. Оперативната печалба на компанията за периода е достигнала рекордните 176.4 млрд. йени (1.57 млрд. долара), което до голяма степен се дължи на приходите на Uniqlo от международни продажби. Общият оборот на групата е скочил с 4% до 1.86 трлн. йени (15.1 млрд. долара).В момента брандът Uniqlo е оценяван на 7 млрд. долара и се нарежда 91-во място в класацията на списание Forbes за най-скъпите марки. Бъдещият успех на компанията обаче зависи от завладяването на американския пазар. Дългогодишната мечта на веригата е да стане най-големият търговец на дрехи в САЩ, но все още не може да уцели правилната стратегия, с която да достигне до американския потребител. Компанията стартира експанзията си с отварянето на магазини в молове, като планът беше за 15 обекта на месец. Този план обаче се провали с гръм и трясък и много от тях бяха затворени. Групата заложи на отварянето на по-малко на брой, но големи флагшип обекти в големи американски градове. В момента има 47 магазина в САЩ, много малък процент от почти 2000 в цял свят. Това обаче не отказа маркетинговите специалисти в Uniqlo и те започнаха да търсят други решения за овладяването на този ключов пазар. Последното от тях е снабдяването на редица от най-големите американски летища с вендинг машини Uniqlo To Go, от които вместо храни и напитки всеки потребител може да получи своя размер от най-продаваните модели на Uniqlo. Иновативното решение още е в тестов период и е част от плановете на компанията постепенно да дигитализира своя бизнес модел. Така Uniqlo може да достигне и до клиенти, които нямат магазин на бранда близо до дома си.Друго нетипичен ход е откриването на магазини само за джинсови дрехи. Първият такъв беше отворен в Лос Анджелис.Подобни нестандартни решения показват желанието на Uniqlo да се отличи от конкурентите си. Стратегията в голяма степен се движи от Джон Джей, ръководител на криейтив отдела на Fast Retailing, който преди е бил директор в Nike. Пред Fortune той разкрива кои са четирите принципа за изграждане на глобален моден бранд.Uniqlo е основана на принципа на демократичността, обяснява Джей. Фундаменталният принцип на този бизнес модел предполага предлагането на модерно, функционално и иновативно облекло, което от Uniqlo наричат LifeWear (букв. "Облекло за живота") на достъпни цени за мъже, жени и деца, чрез които да достигнат масовия потребител. Според компанията всеки заслужава да получи качествено облекло на достъпни цени. Демократичният принцип обаче не се изчерпва с идеята на Uniqlo да направи продуктите си достъпни. Според основателя на компанията Тадаши Янаи заплащането също трябва да бъде пропорционално на работата, убеждение, въз основа на което магнатът е предложил създаването на универсална система за заплащане, според която управителите на магазините по целия свят ще получават еднакви възнаграждения. Предложението на милиардера, който в момента е и главен изпълнителен директор на компанията, вече е намерило своето приложение и при заплащането на висшите мениджъри в Uniqlo.Принципът на търсенето на истината е универсално решение, което би работило независимо от държавата и народността, коментира Джей. Поради това традиционните маркетингови похвати не намират място в начина, по който Uniqlo представя себе си пред потребителите. Историите, които брандът разказва в своите кампании, не са идеализирани и фантастични, а представляват част от реалния живот. Лозунгът на компанията Made for All (букв. "направени за всички") не е просто символичен. Философията за предоставяне на всекидневно облекло за всички хора (независимо от възраст, пол, етническа принадлежност, увреждания и други дефиниращи характеристики) действително се наблюдава и в други части от бизнеса на Uniqlo като избора на модели и международни посланици на бранда. Спонсорираните спортисти на модната марка досега включват тенис звездите Новак Джокович (до пролетта на тази година) и Кей Нишикори, както и Гордън Рийд - шампион по тенис в инвалидна количка на "Уимбълдън" и златен медалист на параолимпийските игри в Рио през 2016 г. "Когато става дума за изграждане на марка, започваме с истината", твърди Джей. "Като марка питаме защо съществуваме, защо трябва да се грижим за някого, с какво допринасяме за доброто на хората и обществото. Единствено когато намерим отговорите на тези въпроси, можем да стигнем до креативност, чрез която да предадем историята си", допълва той. Според маркетинговия експерт това е и една от основните причини за успеха на Uniqlo в световен мащаб.Доверието на потребителя в бранда, една от фундаменталните цели на маркетинга, може да бъде създадено само при последователност в качеството за клиентите и чрез принос за света. Преди да навърши тридесет години, Тадаши Янаи завършва своите 23 принципа на управлението, които ще станат основополагащи за бизнес модела на Uniqlo. Именно в този "кодекс на компанията" поставянето на клиентите на първо място и приносът към обществото са изведени като основни ценности за компанията, които осигуряват на Янаи няколко признания и награди за филантропия. През август милиардерът беше включен в класация на нюйоркската неправителствена организация Asia Society със заслуги към "модернизирането на филантропията" чрез изграждането на "глобална търговска империя, която дава възможност на местните общества". В конкретен повод за това се превърна партньорството между Uniqlo и ООН, в рамките на което от 2007 г. насам Uniqlo Recycle е предоставила 20.3 млн. дрехи за бежанци, евакуирани хора, жертви на природни бедствия и други нуждаещи се от помощ по целия свят.Не на последно място, според Джей един от факторите за успеха на Uniqlo е изборът на местоположение за изследователските центрове на компанията, където до голяма степен се появяват идеите за продуктите на бранда. Според маркетинговия експерт международната мрежа от R&D центрове на Uniqlo е създадена според разположението на световните модни сцени и следователно е концентрирана в столици на модата като Ню Йорк, Лондон, Милано, Париж, Токио и други.