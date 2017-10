"Динамо софтуер": цена 50 млн. долара, 10 млн. за служителите

Според Красен Драганов екипът на софийския офис ще бъде удвоен

След продажбата на софтуерната "Телерик" в края на 2014 г. много експерти от сектора прогнозираха, че тепърва ще има и други многомилионни сделки за български IT компании. И наистина в следващите години няколко местни разработчици смениха собствениците си с чуждестранни, макар и стойността на транзакциите да беше далеч по-малка от платените рекордни 262.5 млн. долара за "Телерик". Активността през тази година обаче е значителна и вече приключиха две големи сделки. Едната беше продажбата през лятото на платформата за обработка на големи бази авиоданни Vayant Travel Technologies за 35 млн. долара.Най-новата сделка стана в началото на октомври и се превърна във втората по големина продажба на българска софтуерна компания досега. Американският фонд за дялови инвестиции Francisco Partners придоби мажоритарен дял в разработчика на облачни CRM системи за управление на инвестиции и инвестиционни портфейли "Динамо софтуер" (известна преди като "Нетейдж"). Макар официално да не бяха обявени финансовите параметри на транзакцията, според източници на "Капитал" тя е на стойност над 50 млн. долара, а 10 млн. долара от тях са за сегашните служители на компанията.В официалното съобщение за продажбата се казва, че Francisco Partners (FP) ще бъде новият партньор на фирмата, без да се посочва какъв мажоритарен дял придобива. Официално членовете на мениджмънта, както и служителите, ще запазят "значителен дял от компанията", се казва още в изявлението. Единият от двамата основатели на "Динамо софтуер" - Красен Драганов (заедно с Дилян Павлов), също не пожела да коментира финансовата част и условията по сделката. "На този етап нямаме право да даваме такава информация, но можем да кажем, че в момента компанията се притежава изцяло от Francisco Partners и от служителите", заяви мениджърът пред "Капитал". Той ще остане в дружеството като член на висшия мениджмънт и ще отговаря за продуктовата стратегия и за връзките с клиентите.Макар и непотвърдена официално, сумата от над 50 млн. долара за сделката напълно отговаря на проектите, от които се интересува Francisco Partners. Базираният в Силициевата долина фонд инвестира между 20 и 500 млн. долара в компании, оценявани на до 2 млрд. долара. Той е един от познатите играчи в технологичния сектор - от основаването си преди 18 години досега е набрал над 10 млрд. долара, които е вложил в над 200 IT компании. Една от тях е софтуерното подразделение на компютърния гигант Dell. В момента FP е в процес на привличане на капитал за петия си фонд, чийто размер трябва да достигне 3.5 млрд. долара."Francisco Partners е готов да инвестира още в платформата на "Динамо софтуер", за да подпомогне доставянето на водещи решения за сегашните и бъдещите клиенти", обяви в официалното изявление Пол Уийлър, оперативен партньор във фонда, който се присъединява към борда на директорите на софтуерната компания.До сделката с Francisco Partners се стига след внимателен подбор и проучване и от двете страни. Според Драганов фондът е бил един от потенциалните 30 кандидата, като над 10 от тях са имали сериозно желание за партньорство. "Francisco Partners проявиха най-силен интерес да се включат в процеса и сега резултатът е налице", допълва съоснователят на компанията.Началото на българската фирма е поставено през 1998 г. като "Нетейдж". Първоначалната идея на създателя й Дилян Павлов е да прави дизайн на интернет страници. За този пазар обаче все още е твърде рано в България, тъй като много фирми нямат идея за онлайн портал, и две години по-късно Павлов и състудентът му от Американския университет Красен Драганов решават да обединят усилията си от САЩ (където е Драганов) и България (където е Павлов) и да заложат на нова дейност като съдружници - софтуер. Така се полага и началото на платформата Dynamo за управление на инвестиционни процеси. От централата в Уотъртаун до Бостън Драганов отговаря за продажбите и връзките с клиенти, докато Павлов е в България, където е основното ядро от разработчици.Постепенно продуктът се развива до днешното облачно базирано решение за управление на инвестиционни процеси. Сред над 400-те клиенти има различни инвестиционни дружества, включително фондове за управление на рисков капитал, компании за недвижими имоти, хедж фондове, както и институционални инвеститори. Сред тях са познатият и в България фонд Advent, Riverside, La Salle Investment Manager и други. Платформата Dynamo е модулна и може да се конфигурира спрямо изискванията на всеки клиент в зависимост от решенията, които му трябват.Все още не е ясно как ще стане разпределението на 10 млн. долара от сделката сред служителите. В момента за компанията работят близо 120 души, от които 70 са в българския офис. През централата в Уотъртаун до Бостън минават връзките с клиенти, тъй като основният пазар за платформата Dynamo е САЩ, както и офиси в Лондон и Сингапур. Новите средства от FP ще бъдат използвани именно за наемане на нови служители. "Планираме да инвестираме в екипа, който разработва основния ни продукт, както и да удвоим софийския офис. Горди сме да разкрием за първи път, че имаме планове и за откриване на нов офис в Калифорния", заяви пред "Капитал" Драганов.В Търговския регистър на 18 октомври е внесена промяната в собствеността на българското дружество "Динамо софтуер", като регистрираната на Британските Вирджински острови Dynamo Group Ltd. прехвърля на американската Flash Acquisition всички акции в компанията. Регистрираната в щата Делауеър фирма е представлявана от Питър Кристодуло, който всъщност е партньор във Francisco Partners. Цената не е посочена. От документите се вижда разпределението преди сделката, като Драганов и Павлов са държали по 45% от дяловете в Dynamo Group Ltd. Георги Захариев, който има е имал 0.35% от капитала, остава управител на българското дружество.Не е ясно и на база на кои резултати е поставена оценката на сделката. Приходите на българската фирма за миналата година са 5.9 млн. лв. при печалба от 1.64 млн. лв. В същото време оборотът на регистрираната в САЩ непублична компания Dynamo Software Inc. е 6.37 млн. долара според данните на информационната система Global Factiva.Драганов също така обяви, че с привлечените средства и know-how на мажоритарния акционер компанията ще търси нови възможности за разширяване на бизнеса. И макар вече да има голям фонд зад гърба си и централа в САЩ, "Динамо софтуер" остава по същността си българска компания, което се доказва и от планираното разширяване на офиса в София.