Lyft привлече Alphabet в рунд финансиране за 1 млрд. долара

Lyft възнамерява да оперира в Лондон, след като лицензът на конкурентната Uber бе отнет от местните власти.



Alphabet

Lyft на над 10 млрд. долара - два пъти повече от началото на годината. Инвестиционният рунд все още не е затворен. Вложението

услугата му вече е достъпна за 95% от американското население спрямо 54% в началото на годината.

Uber

Uber

Американският конгломерат Alphabet води инвестиционния рунд за финансиране от 1 млрд. долара в компанията за транспортни услуги Lyft, пише Financial Times. По този начин конкуренцията между двете най-големи компании в сектора на споделените пътувания - Lyft и Uber, става по-голяма.Поздразделението на- Capital G, ще води кръга на финансиране, който ще оцениидва в подходящ момент за Lyft, тъй като платформата за споделени пътувания подобрява финансовите си резултати от началото на годината. Към момента компанията контролира една четвърт от пазара за транспортни услуги в САЩ, което е ръст от 9%, показват данни на консултантската компания Second Measure. От стартъпа обявиха, чеСантош Рао от Manhattan Research е убеден, че моментът е напълно подходящ за разрастването на транспортната компания.Alphabet в същото време е мажоритарен собственик в Uber, като отношенията между двете компании се изостриха заради спор за нова технология за автономно управление на автомобили. Съдебният спор между контролираната от Alphabet технологична компания - Waymo, ивсе още продължава. Преди няколко месеца Waymo обвини, че умишлено е разпространила информация в процеса на разработване на технологичния продукт за автономни коли. Групата за споделено пътуване отхвърля обвиненията.Основният конкурент на Lyft – Uber, претърпя сериозни удари и е изправен пред редица предизвикателства. В края на септември местните власти в Лондон взеха решение да не подновят лиценза на компанията в града, който изтичаше на 30 септември. Въпреки общественото недоволство регулаторите не подновиха лиценза на компанията с мотива, че не гарантира сигурността на шофьорите и клиентите, и я обвини в нарушаване на местното законодателство. От Uber отрекоха обвиненията и заявиха, че всичките им шофьори имат лиценз от лондонския транспортен регулатор (Transport for London).Финансовата подкрепа от американския конгломерат вероятно ще окаже влияние за поддържане на стратегията на Lyft за създаване на нови технологични продукти. От платформата за транспортни услуги са амбицирани да разполагат с автономни автомобили в близко бъдеще и поради това преговарят и с други технологични компании.Изпълнителният директор на Lyft Логан Грийн заяви преди дни, че компанията ще започне да оперира в Лондон, Торонто и Мескико и по този начин ще се "утвърди на международния пазар". Това се случи, след като стана ясно, че лондонският транспортен регулатор няма да поднови лиценза на конкурентната група Uber.Досега инвестиции в Lyft са извършвали Didi of China, Icahn Enterprises и съвместното дружество Andreesen Horowitz.