Страната на залязващото качество

Вицепрезидентът на Kobe Steel Наото Умехара се поклони в знак на извинение, но спазването на японската традиция не му спести критиките от всички страни



Японските производство и лидерство винаги са били символ за качество. От автомобилите и електрониката до някои от най-качествените серии китари, етикетът Made in Japan се е доказал като една от гаранциите за отличен продукт и издръжливост. Няколко новини от последната година обаче поставиха под съмнение това твърдение. След като Toshiba застраши цялото си бъдеще заради счетоводен скандал през зимата на 2015 г., последван почти година по-късно от фалита на американското й ядрено звено Westinghouse, сега проблемите сред най-едрите представители на японската икономика стават все по-често срещано явление.Последният подобен скандал е с групата Kobe Steel. Третият по големина японски производител на стомана призна през октомври, че данни за силата и издръжливостта на някои алуминиеви и медни компоненти са били фалшифицирани от служители. Продуктите са били използвани в самолети, влакове и са били предвидени дори за космически совалки.Скандалът доведе до пълен срив на акциите на Kobe Steel, чиято цена падна с 35%. Книжата на производителите на автомобили Toyota, Honda и Subaru, които излязоха с изявление, че са използвали въпросните материали при сглобяването на коли, също пострадаха. Конгломератът Hitachi пък обяви, че материалите са били ползвани и във влакове на компанията, които са били изнесени за Великобритания.Според първоначални изчисления потенциалните разходи за смяна на частите ще достигнат около 133 млн. долара. Тази сума обаче не е големият проблем, а репутационният удар върху Kobe Steel. Акциите на компанията буквално потънаха и оттогава няма сигнали за възстановяване. Дори да оставим настрана съдебните дела, които очакват японския металургичен производител, ударът е не само по репутацията на Kobe Steel, а по имиджа на Япония като индустриална сила.От транспортното министерство вече пратиха свои представители в няколко завода на Kobe Steel. Задачата им е да проверят къде точно са проблемите и дали компанията работи по разрешаването им. Но най-големият проблем при случая с Kobe Steel е, че фирмата за стомана завлича още много други компании, повечето от които лидери в сектора си. От групата поднесоха своите извинения на над 500 засегнати производителя.Износът е основна част от икономиката на Япония и това се превръща в проблем и за правителството. Както повелява традицията в Страната на изгряващото слънце, лидерите на Kobe Steel се поклониха в знак на извинение. Тези традиции обаче отдавна вече не успокояват никого. Япония бе една от страните наред с Германия и САЩ, при които самото име на износител носеше блясък. Сега етикетите Made in Japan са заплашени от това да изгубят стойността си."Към момента не е ясно колко силен е ударът, но ако трябва в заводите да бъдат връщани автомобили и влакове, разходите ще бъдат огромни", коментира при излизането на новините за Kobe Steel Такеши Ирисава, анализатор в Tachibana Securities. "Има възможност компанията да поеме всички разходи по връщането на продуктите, ако се стигне до такова, наред с разходите по смяната на части."Признанието на Kobe Steel отвори една болезнена тема за цяла Япония - сигурността на японските производители. Само седмица преди новините около Kobe Steel производителят на автомобили Nissan обяви, че ще върне в заводите си над 1 млн. коли, след като регулаторните органи в страната стигнаха до заключението, че те са напуснали производствената линия, без да има квалифицирани инспектори, които да проверят качеството им. Nissan вече започна процедура по проверка на продукцията си. В допълнение към тези проблеми на групата, по неофициална информация компанията може също да е била сред жертвите на некачествената продукция на Kobe Steel.През юли пък Honda върна 2.1 млн. автомобила, за да смени батерийни сензори, които носят опасност от пожар. Всички коли са продадени в САЩ. Година по-рано производителят на въздушни възглавници Takata обяви, че милиони автомобили от различни производители са засегнати от опасни негови продукти. Струпването на подобни новини естествено застрашава продажбите. В Япония напълно осъзнават заплахата, поради което и Министерството на транспорта в страната взима редица мерки като масови проверки. Самите компании също работят по въпроса."Тези проблеми се появяват прекалено често", коментира пред Bloomberg Кейта Кубота, инвестиционен мениджър във фонда Aberdeen Investment KK, базиран в Токио. "Не е честно да се говори само за проблеми в Япония, но инвеститорите вече са много по-внимателни, когато влагат парите си в японски компании", допълва той.Изпълнителният директор на Nissan Хирото Саикава заяви, че са нужни драстични мерки за справяне с проблема и че от ръководството са взели решение да прекратят производството на автомобили в Япония за местния пазар. Заводите ще преустановят своята дейност, докато не бъде изяснен казусът с неквалифицираните инспектори и пуснатите коли без проверка на качеството. Според компанията целият процес ще отнеме около две седмици, след което заводите ще възстановят производството. Над 34 хил. коли ще бъдат реинспектирани, като това ще струва на Nissan около 88 млн. долара.Според някои анализатори като Джеспър Кол от фонда WisdomTree Japan лошите новини всъщност са добър знак, защото показват, че японските производители вече признават грешките си и търсят тяхното решение. "Не вярвам, че сега има повече проблеми, отколкото някога е имало. Повече ме плаши американската индустрия, откъдето не идват такива новини", казва той.Не липсват и други оптимисти като Никола Бенес от Board Director Training Institute of Japan: "Японците знаят каква е цената на бранда, знаят каква е цената на репутацията." Според него една от причините да има повече подобни новини е закон от 2006 г., който защитава от уволнение разкриващите подобни практики вътре в компаниите.Така или иначе, разходите се трупат, наред с тях - и ударите по имиджа. Япония не може да си позволи още много такива, особено скандали с размерите на Кobe Steel. Те идват в момент, в който качеството на производството в Китай, където работната ръка струва далеч по-малко, се вдига с бързи темпове. Което е от особено значение за местната автомобилна индустрия, където според проучване на JDPower до няколко години средното качество на колите ще надмине средното за света. Япония е прекалено зависима от автосектора си, за да може със спокойствие да си позволи важността на етикета Made in Japan да залезе необезпокоявана.