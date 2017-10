Седмични новини за ритейл

© Анелия Николова

Bain & Co.

В три от десет изследвани търговски марки масло е открито нерегламентирано влагане на растителни мазнини. Три от продуктите съдържат и алергена натамицин (Е235), който не е разрешен за употреба в маслото. Това показва нов тест на неправителствената асоциация "Активни потребители". Продуктите са закупени от търговски обекти в Несебър и Бургас през август 2017 г., а изпитването е направено през периода август – октомври.Растителни мазнини са открити в 10-грамови продукти с надпис Butter, върху чиято опаковка пише "Маркенбугер" ЕООД, а върху кашона им - "Милтекс КК" ЕООД – Варна, и в два продукта от 125 грама с марките "Чепеларе" и "Хранинвест", произведени от "Хранинвест" ЕООД, с. Кичево, област Варна. Количеството на използваните в тях немлечни мазнини варира от 40% до 60% спрямо общата масленост, показва изследването на "Активни потребители".При двете марки на "Хранинвест" е установено и влагане на големи количества вода, което не само е търговска измама, но и значително влошава качеството на храната, коментират от неправителствената организация. За да намалят риска от бързо разваляне при влагане на допълнителна вода, някои производители влагат антибактериални и антигъбични препарати, които удължават сроковете на трайност. Едно от тези съединения е натамицинът (Е235), обясняват от "Активни потребители". Изследването показва, че натамицин съдържат вече посочените "Чепеларе" и "Хранинвест", както и марката "Роса", произведена за "Белла България". Количествата варират от 8 до 32 мг/кг. По данни на организацията това съединение е сравнително слабо токсично за хората, но въпреки това представлява риск за здравето, освен това е алерген и употребата му задължително трябва да е отбелязана върху етикета на продукта.Единадесет продукта на 4 български фирми - доставчици на "Лидл", се продават постоянно освен в страната и в магазини на веригата в още четири държави. От септември 2016 до август 2017 г. общият им задграничен оборот е над 5 млн. лв. Сред продуктите са биволска луканка, доспатска пъстърва, хлебни изделия. Експорт по време на кампания е друга възможност за задгранично присъствие на продуктите на българските доставчици на "Лидл". Само за седем дни по време на "Балканската седмица" през лятото на 2016 г. шест фирми направили продажби за близо 3 млн. лв. Четиринадесетте български храни достигнали до 19 държави с общо 6989 магазина "Лидл". Веригата се фокусира и върху износ на български артикули от конкретна продуктова група. В резултат на кампанията "Винен туризъм" през 2018 е договорен износ на 11 български вина, или 131 хил. бутилки, на стойност 1.3 млн. лв. от 7 български производителя в магазините на веригата в Словакия, Полша, Румъния и Великобритания. Сериозен шанс да продават на чужди пазари получават и продуктите от линията "Родна стряха".Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на "Еко България" да придобие 12 бензиностанции, които в момента ползва под наем. Според ведомството сделката няма да доведе до концентрация между предприятия, тъй като и в момента гръцката верига на практика контролира обектите, а предназначението им няма да се промени. Продавач е "България лизинг".Придобиването е част от дългосрочната стратегия на компанията за развитие. Плановете на дружеството са да разшири мрежата си до 100 бензиностанции. В момента под бранда "Еко" работят 87 обекта в цялата страна.Въпросните 12 бензиностанции работят под бранда "Еко" още от 2006 г., когато е сключен дългосрочен договор за наем с предишния им собственик "Еко петролеум". Пет години по-късно обаче обектите са прехвърлени на "България лизинг", след като "Еко петролеум" не успява да изпълни условията на сключения по-рано договор за обратен финансов лизинг. Така сегашната сделка се прави с "България лизинг", а цената не се обявява."Еко България", което е собственост на гръцката Hellenic Petroleum Group, е трета по големина на пазара на горива в България с приходи 547.5 млн. лв. за 2016 г."Billa България" откри най-новия си магазин в столичния мол Park Center до хотел "Хемус". Това е 113-ият обект на веригата в страната и 43-ият в София. Хипермаркетът се отличава с модерен дизайн и богат асортимент. В магазина се предлагат свежи продукти, хляб, изпечен на всеки 30 минути от сертифицирани пекари, месни и безмесни грил специалитети, фрешове, жива бира. Хипермаркетът разполага със собствена транжорна, както и с витрини на обслужване с месо и риба. Магазинът в Park Center е третият обект, който компанията открива в голям търговски център в София. Веригата вече е представена в "Сердика център" и в "Мега мол". До края на годината предстои да бъде отворен супермаркет и в Mall of Sofia. ""Billa България" обяви намеренията си да отвори обект и в Bulgaria Mall.Amazon надмина очакванията на анализаторите и инвеститорите - компанията отбеляза 34% повишение на приходите до 43.7 млрд. долара и печалба от 256 млн. долара за третото тримесечие. Акциите на компанията скочиха с над 7% след обявяването на резултатите, което направи изпълнителния директор и идеолог на компанията Джеф Безос най-богатия човек в света.Очакванията на анализаторите бяха по-ниски, след като предното тримесечие представянето на Amazon разочарова. Основната причина за това бяха огромните разходи, свързани и с покупката на веригата магазини Whole Foods, която беше закупена за 13 млрд. долара. Веригата обаче бърза да избие направената инвестиция в нея, като за третото тримесечие е реализирала приходи от 1.3 млрд. долара.Заради инициативи като Prime Day – личният "черен петък" на Amazon, компанията на Безос отбеляза огромен растеж. "Ще има много повече интеграция", коментира финансовият директор на Amazon Браян Олсавски пред анализатори. Една от идеите за по-голяма интеграция е програмата на Amazon за моментална доставка Prime Now да работи с магазините на Whole Foods.Над 400 български изложителя са взели участие в германски панаири през 2016 г. по данни на Съюза на германските панаирни дружества. От 158 панаира, които се организират в Германия ежегодно, на 93 от тях могат да се видят български продукти. Над 3 млн. чуждестранни посетители идват на тези изложения, което дава възможност на българските фирми за широк маркетинг.Българските предприемачи не са толкова иновативни като колегите си в другите европейски страни. Тридесет и един процента от тези, които имат собствен бизнес, са в сферата на търговията. Това е повече от средното за ЕС ниво – 17%, обобщи Жулиета Хубенова, собственик на консултантската фирма "СмартА", по време на форума "Предприемачеството – възможност за младите".Световните продажби на луксозни стоки, например висококачествени ръчни чанти, обувки и бижута, растат по-бързо от очакваното тази година благодарение на процъфтяващото търсене от китайски потребители и млади клиенти, твърди консултантската къщаСлед като изпаднаха в застой през 2016 г., приходите от луксозни стоки за лично ползване са на път да нараснат с 6% при постоянни валутни курсове през 2017 г. до 262 млрд. евро