New York Times увеличава онлайн абонатите и приходите си

Дигиталните потребители на изданията от медийната компания вече са цели 2.5 млн. души.



Онлайн продуктите на New York Times вече имат близо 2.5 млн. абонати в края на третото тримесечие, а приходите от реклама в този сектор са нараснали с 11%. Абонаментите за онлайн продукти на американския всекидневник са се увеличили със 154 хил. до 2.487 млн. през третото тримесечие. На годишна основа това е ръст от 59%.

Темпът на нарастване е по-голям в сравнение с предходните три месеца (със 114 хил.), но по-слаб в сравнение с първото тримесечие, когато в контекста на избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ достигна повишение от 348 хил.

Американското издание New York Times увеличава приходите и печалбата си за третото тримесечие благодарение на сериозен ръст на дигиталните потребители и онлайн рекламата, пише Reuters. От друга страна, печатното издание на медията отчита все по-ниски постъпления от продажби.Приходите на New York Times са достигнали 385.6 млн. долара за изминалото тримесечие, като това е увеличение от 6.1% в сравнение с второто. Постъпленията от дигиталната реклама са се повишили с 11% до 49.2 млн. долара. Сумата е 43% от общите приходи от реклама. Приходите от реклама в печатните издания намалява с 20.1% до 64.4 млн. долара.Цената на акциите на групата се е повишила с 49% на годишна база. Нетната печалба за изминалото тримесечие на компанията е 32.3 млн. долара, докато за същия период от 2016 г. е била 406 хил. долара.Изпълнителният директор на New York Times Марк Томпсън заяви, че за поредно тримесечие отчитат добри резултати. Той подчерта, че в основата на подобрението са приходите от онлайн реклама и абонаменти, както и сериозният ръст на броя на дигиталните потребители. "Всичко това е в резултат на успешната ни дигитална стратегия и ще продължим да предоставяме качествена журналистика на своите читатели", обясни Томпсън.Увеличението на приходите от дигиталните потребителите се дължи на редица отстъпки за онлайн услуги, както и на сътрудничеството с платформата за музика и видео Spotify. Също така медийната кампания The Times’ Truth привлече нови читатели. Инициативата беше насочена в отговор на някои от изявленията на президента Доналд Тръмп срещу журналисти от вестника. Голяма част от критиците на Тръмп се преориентираха към New York Times след началото на кампанията им.Американската компания контролира редица сайтове, списания, издания и социални мрежи. Сред популярните брандове в портфолиото на базираната в Ню Йорк група са списанието The New York Times Style, Times Books и социалната мрежа HelloSociety.