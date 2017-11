Китайската Tencent вече притежава 12% от акциите на Snap

Технологичният гигант Tencent е амбициран да задмине основния си конкурент Alibaba.



Акциите, които придоби на Tencent, са без право на глас и компанията няма да има място в борда на директорите, но двете страни вярват, че сътрудничеството им се простира отвъд пасивното инвестиране, сочат документите на Snap. Tencent коментира, че е възможно да има наистина близка връзка между двете.

Китайският технологичен гигант Tencent – собственик на социалната мрежа WeChat, е закупил 12% от акциите на американската Snap, която контролира онлайн платформата Snapchat, пише Financial Times. Китайската компания вече притежава акции на стойност 2 млрд. долара, а последното споразумение е сключено, след като цената на книжата на Snap спадна с близо 20% във вторник.Драстичното понижение на цената на акциите на Snap се дължи на незадоволителните финансови резултати на американската група за третото тримесечие. Snap генерира приходи от онлайн реклама далеч под своите очаквания и тези на Уолстрийт, както и слаб ръст на потребителите. Tака решението на Tencent да увеличи акционерния си дял в стартъпа идва в твърде важен момент за бъдещето на групата.По този начин ключовите акционери в Snap стават два – Tencent и Comcast, която вложи 500 млн. долара в технологичния стартъп преди няколко месеца. Китайският конгломерат Tencent е купувал акции на Snap и преди - през 2012 и 2013 г., в няколко частни рунда, преди компанията да стане публична. През последните години Tencent се стреми да заеме водещо място на технологичния пазар в Китай, като основният ѝ конкурент е най-голямата компания за онлайн търговия в Китай – Alibaba.За да изпълни целта си, а именно лидерство на пазара в Китай - технологичният гигант купува акции от редица големи компании или сключва сделки за придобивания. През март интернет групата стана акционер в производителя на електромобили Tesla, а миналата година придоби мажоритарния дял във финландската Supercell – създател на популярната видеоигра Clash of Clans, за 8.6 млрд. долара. Китайската компания има участие и в южнокорейската социална мрежа KakaoTalk.От Snap коментираха, че са вдъхновени от "креативността и несломимия дух на Tencent" и обявиха, че са признателни за възможността да продължат "ефективното сътрудничество, което е започнало преди 4 години".Али Могхараби, анализатор в Morningstar, уточни, че Tencent притежава акционерен дял от Class A, който не предоставя на акционерите право на глас при одобряване на стратегията или взимане на други решения относно политиката на компанията. "Поради тези причини вероятността Tencent да придобие изцяло Snap е твърде малка", обясни Могхараби. Той смята, че най-изгодният вариант в случая е да се формира качествено и ефективно партньорство между компаниите.Съоснователят на Snap – Евън Шпигел, заяви пред New York Times, че по този начин демонстрират, че не се страхуват от промени и са готови да ги извършат, за да увеличат приходите и потребителите си. От интернет компанията коментират, че и силната конкуренция в лицето на Facebook също се е отразила за противоречивите резултати от последното тримесечие. Някои от услугите на двете онлайн платформи - Snapchat и Facebook, се дублират, което въздейства върху избора на потребителите."Инвестицията позволява на Tencent да проучи възможностите за сътрудничество с компанията в сферата на мобилните игри и нюзфийда", посочват от компанията. Игрите и новините не са част от бизнеса на Snapchat, макар че след обявяването на резултатите от американската компания съобщиха, че планират да променят дизайна.Анализатори смятат, че Tencent, която е най-голямата компания за игри в света по приходи, се възползва от социалните мрежи, където да популяризира своите игри за смартфони, като Honour of Kings. По този начин тя ще има нужда от местни социални мрежи, за да рекламира игрите си на чуждестранниПриложението Snapchat обаче е блокирано в Китай, където всички чужди социални мрежи са ограничавани. Американските анализатори твърдят, че не очакват особени промени в това отношение. Малко вероятно е Snap "някога да се утвърди в Китай, дори и връзката ѝ с Tencent да е по-силна", коментира Браян Уейзър, старши анализатор в Pivotal Research Group в Ню Йорк.