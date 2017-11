Нова трилогия на Star Wars вдъхва надежда на Disney

От Disney планират догодина да пуснат първата си онлай услуга ESPN+.



"Целта ни е да стартираме първата си стрийминг услуга в началото на 2018 г."

Боб Айгър, изпълнителен директор на Disney

Филмовият гигант Disney изпитва проблеми тази година, но изявлението на изпълнителния директор на американския конгломерат Боб Айгър, че са се споразумели с режисьора на Star Wars: The Last Jedi – Раян Джонсън, да създаде нова трилогия на хитовия филм, вдъхва надежди за успешно представяне и подобряване на финансовите резултати. Айгър разкри, че се обсъжда и пускането на тв серии, които да започнат през 2019 г. След изявлението му цената на акциите на компанията нарасна с 1.5%, съобщава Reuters.Новината идва в тежък момент за американската компания, която отчете противоречиви финансови резултати за третото тримесечие на годината. Disney генерира приходи под очакванията на Уолстрийт за периода. Oсвен това корпорацията отчита и първия спад на приходи за фискалната година от 2009 г.Постъпленията от телевизионния бизнес на групата са се понижили с 3% спрямо предходното тримесечие до 3.95 млрд. долара. Подразделението включва и спортния канал ESPN, като от компанията обясниха, че постъпленията от реклама и от зрителите на канала са намалели. Приходите от последното тримесечие на филмовия бизнес на Disney са спаднали с цели 21% до 1.4 млрд. долара, което е под очакванията на конгломерата - 1.61 млрд. долара.Общите приходи за тримесечието достигат 12.78 млрд. долара, докато през същия период от 2016 г. те са били 13.14 млрд. долара, което е спад от 3%. Нетната печалба се е понижила на годишна база от 1.77 млрд. на 1.75 млрд. долара.Боб Айгър увери, че са амбицирани да си върнат потребителите, които са се ориентирали към други онлайн услуги. Поради това и те ще създадат онлайн платформа, която ще предава новите епизоди на Star Wars от 2019 г. Той коментира, че са оптимистично настроени за бъдещето на компанията, тъй като е убеден, че трябва да наблягат на "качеството на продукта". От американската група подчертават, че предстоящият сериен филм ще бъде игрален, тъй като през 2014 г. започнаха анимационните серии Star Wars: Rebels. Преди месец беше дадено началото на четвъртия им сезон.Преди дни CNBC публикува информация, че Disney води преговори с продуцентската компания 20th Century Fox на Рупърт Мърдок за сделка за придобиване на част от бизнеса ѝ. Според експерти конкурентната среда в бранша е засилена и групата трудно би могла да изпревари гиганти като Facebook, Amazon, Netflix или Google. Te смятат, че сделката би била изгодна и за двете страни. Disney вече контролира ESPN, Lucasfilm, Pixar и Marvel. Боб Айгър отказа да коментира темата.Филмовият гигант планира да пусне мобилно приложение със спортна тематика ESPN+ в началото на следващата година. Айгър коментира, че ще продължат да инвестират в подобни проекти и ще взимат "премерени рискове", за да се представят успешно.Премиерата на Star Wars: The Last Jedi в България е на 15 декември.