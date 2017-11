Седмични новини за ритейл

© Георги Кожухаров

Fanta

стъклената бутилка на

"Софарма" планира да започне строеж на два нови завода през първото тримесечие на следващата година. Първият завод ще бъде екстракционна мощност за производство на лекарство за отказване от тютюнопушенето в Казанлък. Става въпрос за медикамента Tabex, който се произвежда от цветове на жълта акация. Вероятно за производството ще се ползва площадката на дружеството от групата "Българска роза Севтополис", което неотдавна се вля в "Софарма". След построяването новият завод ще кандидатства за сертификат от Американската администрация за храните и лекарствата (FDA), като целта е продукцията да може да се продава и на американския пазар. Съвсем скоро започват клиничните проучвания на лекарството и в САЩ.Втората инвестиция на "Софарма" ще бъде в нов лиофилен завод в София. Капацитетът на сегашния е запълнен с продукция за експорт и за местния пазар и компанията спешно се нуждае от нова мощност. В този завод се произвеждат лекарства, които предварително се изсушават, а след това се разтварят преди употребата им, например инжекционни кортикостероиди и лекарства за болнична употреба.Компанията планира да започне строежите едновременно през следващата година. Групата е консолидирала производствените мощности и планира освен това да обнови производството на спринцовки и медицински изделия в завода "Момина крепост" – Велико Търново.От компанията отчетоха нови външни пазари, сред които изненадата е Виетнам, възстановяване на продажбите в Русия и Украйна и ръст на резултатите. Приходите от продажби са се увеличили на 148.7 млн. лв. за деветмесечието в сравнение със 132.4 млн. лв. за същия период на миналата година, което е ръст с 12.4%. Оперативната печалба за същия период е нараснала с 52.7% на 33.3 млн. лв.Близо двойно повече продажби очаква да направи платформата за модни продукти Fashion Days в България за Черния петък тази година. Прогнозите на компанията са продажбите да скочат с 90% спрямо миналогодишните нива, като по този начин стигнат близо 2 млн. евро (4 млн. лв.). Като цяло краят на ноември е най-силният период за онлайн търговеца, чиито годишни приходи са от порядъка на 24 млн. лв.Новото тази година ще е, че Fashion Days ще предложи специални оферти като диамантени бижута и луксозни аксесоари от известни премиум брандове за продажба онлайн. Самият Черен петък пък ще започне ден по-рано - на 23 ноември в България, за потребителите на мобилното приложение.През последните години продажбите на компанията на Черния петък растат стабилно и в трите страни, където работи - Румъния, България и Унгария. Специално за България данните показват, ако през Черния петък на 2014 г. клиентите са поръчали 22 хил. стоки на обща стойност 420 хил. евро, то през 2016 г . поръчките са били за 36 хил. артикула за общо 995 хил. евро.Месопреработващата фирма "Стефанов - Ив.Стефанов-04" разширява производственото си предприятие в Горна Оряховица. Компанията е една от четирите, които имат право да произвеждат "Горнооряховски суджук" – първото защитено в Брюксел българско географско указание."Стефанов - Ив.Стефанов-04" предлага продукцията си на пазара от 1998 г. и притежава две производствени бази – в с. Драгижево и в Горна Оряховица, като втората е изградена през 2015 г. специално за "Горнооряховски суджук"."Сега предприятието в Горна Оряховица е с капацитет от 4 тона на седмица готов продукт, а заетите в него са 15. Разширението ще ни позволи да увеличим с 400 кв.м производствените площи, да увеличим капацитета до 7 тона на седмица и да открием поне 5 нови работни места. Направените досега инвестиции са за 1.5 млн. лв.", коментира за "Капитал" собственикът Иван Стефанов.През декември 2011 г. "Горнооряховски суджук" беше вписан като защитено географско указание в европейския регистър. След защитата право да произвеждат продукта имат само 4 предприятия, чиито производствени бази са в Горна Оряховица: ЕТ "Стефмарк – Стефан Марков", "Р.А. – 03 – Боби", "Родопа–Горна Оряховица-96" и "Стефанов - Ив.Стефанов-04".Китайският лидер в онлайн търговията Alibaba надмина очакванията на анализаторите, отчитайки 83% ръст на печалбата си до 16.58 млрд. китайски юана (2.49 млрд. долара) през третото тримесечие на 2017 г. Печалбата от онлайн търговия е надвишила консенсусната анализаторска прогноза, изготвена от Bloomberg, с над 7%, или с около 1.18 млрд. юана. Приходите на компанията също са нараснали значително, достигайки 55.1 млрд. юана, което е ръст от 61% спрямо 34.9-те млрд. юана, реализирани от компанията през същото тримесечие на 2016 г. Печалбата на акцията на компанията е достигнала 8.57 юана (1.29 долара) на акция, или с около 63% повече спрямо 2016 г. За последното тримесечие месечно активните потребители на платформата са нараснали с 20 млн., достигайки 549 млн. към края на септември.Столичният The Mall вече официално е част от портфолиото на южноафриканския инвеститор Hyprop Investments Limited, който придобива втория по големина търговски център в София срещу 156 млн. евро. Сделката, за която беше съобщено през юли, получи разрешението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в средата на септември, а смяната в собствеността е вписана в Търговския регистър на 11 октомври. Търговският център вече е и с нов мениджмънт - двама българи.Продавач е регистрираният в Кипър Fortone Holdings Limited, зад който стоят гръцката Assos Capital, която държеше 85% от капитала, и базираната във Великобритания мениджърска компания Stage Capital с 15%.Със смяната на собствеността на The Mall втори от големите софийски молове вече е собственост на фонд от ЮАР. Първа приключи сделката за "Сердика център", където купувач беше NEPI Rockcastle, а цената беше 207 млн. евро, но включваше и офис сграда. Същият фонд договори и Paradise за 253 млн. евро, но сделката чака разрешение от КЗК. Най-отдавна започналата продажба - на Mall Sofia, има шанс да не се случи заради забавянето. Купувачът - Acsion, отново от ЮАР, беше избран през пролетта, но все още сделка няма."Billa България" продължава експанзията си и откри още два магазина - в Mall of Sofia и в най-големия квартал на Кърджали "Възрожденци". С това обектите на веригата стават 115 в 37 града в страната.През ноември към 400-те бранда в Sofia Ring Mall се присъединиха още български и световни марки: Teodor - мъжка мода, Zeiss Vision Center - оптика, Oxette - бижута, часовници и модни аксесоари, Aquamarine - за обувки и чанти, My silver - сребърна бижутерия. Световната верига за кафе Starbucks също откри свой обект."Кока-Кола ХБК България" получи награда за "Иновативен дизайн" на новата бутилка Fanta в конкурса "Приз пак 2017". Новата бутилка нас форма на изстискан портокал е на пазара от тази година и е най-голямата иновация за марката от 10 години насам. Компанията е печелила награди и заCoca-Cola "750 мл за връщане спечели", както и за "Банкя plant bottle".