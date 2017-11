Производителят на играчки Hasbro се опитва да купи Mattel

Илюстрация Фалитът на най-големия производител на играчки в САЩ - Toys R Us, през септември тази година ясно подчерта затрудненията в бранша.

Увеличаване Фалитът на най-големия производител на играчки в САЩ - Toys R Us, през септември тази година ясно подчерта затрудненията в бранша.

[Reuters] Смаляванеа>

Пазарната оценка на Hasbro е 11 млрд. долара, а на Mattel - 4.8 млрд.

Един от най-големите американски производители на играчки - Hasbro, отново се опитва да купи конкурента си Mattel, съобщава Reuters. Ако се стигне до сделка, тя ще постави основата на нова компания с огромен потенциал и възможности. Крайната цел на сливането ще бъде повишаване на конкурентоспособността на компаниите и осигуряване на устойчивото им развитие в сектор, който не се отличава с добри финансови резултати.Фалитът на най-големия производител на играчки в САЩ - Toys R Us, през септември тази година ясно подчерта затрудненията в бранша, значителната конкуренция в онлайн продажбите и цялостното преориентиране от традиционни играчки към електроника. Според Ерик Гордън, професор към университета в Мичиган Ross School of Business, и двете компании ще се облагодетелстват от потенциално сливане. Въпреки това обаче засега все още не е известно дали може да се очаква положително развитие, тъй като и двете компании са се въздържали от коментар. Подобни преговори не се водят за пръв път, като такива е имало през 1996 и 2015 г.Към момента пазарната стойност на Hasbro е 11 млрд. долара след 18- процентно увеличение на акциите на компанията за 2017 г. По това отношение, Mattel отбеляза спад от 47% на годишна база и сега се оценява на едва 4.8 млрд. долара. В допълнение намаление се наблюдава и сред продажбите, а в деня на освобождаването на изпълнителния директор Марго Джорджадис ценните книжа на Mattel достигнаха най-ниското си ниво от 2009 г. насам.В тази светлина Гордън коментира, че независимо от потенциалните добри резултати от сливането има вероятност акционерите на Mattel да се обявят против сделката. Последното се дължи на ниската оценка, която компанията получава в момента заради ниската цена на акциите си.Интересът на Hasbro към Mattel не е прецедент, като първата усилено се опитва да си осигури нови приходи чрез закупуване на компании и от други сектори. За сравнение - само за последните три години производителят на играчки излезе с оферти към филмовите студиа Lionsgate и Dreamworks, в опит да обвърже играчките си със сполучливи филмови продукции, които обаче не се увенчаха с успех.По информация на Independent преговорите с Dreamworks от 2014 г. са показателни за желанието на Hasbro да излезе от нишата си и да се превърне в лидер в развлекателния бизнес. Преди пропадането на въпросното придобиване компанията се стреми да постигне успеха на датския конкурент Lego Group, която направи пробив със съвместния си проект с Warner Bros - The Lego Movie.От своя страна преговорите с Lionsgate от тази година отразяват погледа на Hasbro към Холивуд и ресурсите зад продукциите му.Опитите на Hasbro да се развива в развлекателния бизнес не се ограничават единствено до последните преговори. Компанията управлява Hasbro Studios, което продуцира предавания от типа на сериала Stretch Armstrong and The Flex Fighters.