Започна кандидатстването за академия "Иновация в действие"

Според изпълнителния директор на "Солвей Соди" Спирос Номикос иновациите в използването на ресурсите ще променят света и затова темата отново е избрана и тази година

Иновациите в използването на ресурсите ще променят света



Ефикасното използване на ресурсите отново е основна тема и в тазгодишното издание на ресурсите. Защо смятате, че е толкова важно?



- Природните ресурси са основен елемент, определящ живота на Земята. За съжаление те не са неизчерпаеми и затова е важно да бъдат използвани възможно най-ефективно. Иновативният подход за това трябва да се стимулира и затова вярвам, че иновациите в тази сфера тепърва ще се увеличават и ще променят света, в който живеем. В този смисъл съм убеден, че тази тема е основополагаща и значима за цялото общество.



Как избрахте другите две теми?



- Темите за дигиталната трансформация и образованието са не по-малко значими. Спряхме се на дигитализацията, тъй като животът на хората все повече се дигитализира и дори личните взаимоотношения се влияят от технологиите. Най-добрият начин да се справим с това предизвикателство е да стимулираме иновациите, които извличат най-доброто от технологиите. В конкретния случай ние промотираме българските традиции, за да ги направим по-близки до младите хора.



Образованието е винаги гореща тема поради неговата важност и свързаността му с развитието на света. Избрахме да го включим в темите на инициативата, тъй като искаме да провокираме младите хора да предложат иновативни подходи, които ще доведат до реални ефекти в обществото.

Младежи, които все още учат или наскоро са завършили университета, отново ще могат да кандидатстват за участие в академията "Иновация в действие", както и за някоя от наградите накрая. Инициативата, чиято цел е да научи студентите и младите професионалисти как се разработват иновативни идеи до работещи проекти, се организира за четвърта поредна година от производителя на калцинирана сода "Солвей Соди". За втори път участва и медодобивното предприятие "Аурубис България". Документи вече се приемат, като първите 30 участници в академията ще бъдат избрани до Коледа. Общо през обучението ще минат 100 души.Новото издание на академията вече е открито и кандидатите за включване в нея могат да подават документи. Три са основните теми за идеи, които организаторите са определили тази година. Една от тях - "Ефикасно използване на ресурсите", беше фокус и в предишното издание. Другите две теми са "Дигитална трансформация на българската култура и традиции" и "Образование на бъдещето".Ще бъдат избрани общо 100 участници, като първите 30 от тях ще бъдат оповестени до 22 декември. Останалите 70 души ще станат ясни до края на януари догодина.Както и досега, обученията ще се организират от The Business Institute, които са партньор на инициативата. Сесиите ще се провеждат в София и Варна, а младежите от други градове ще могат да се включат в курсовете онлайн. От всичките 100 души една трета ще преминат обучението онлайн, а останалите ще бъдат разпределени поравно между двата града.Участниците в академията се научават как да създадат и управляват проект, свързан с иновации, и как да го направят финансово устойчив и значим. Нов елемент в това издание е, че курсистите ще могат да подкрепят някоя благородна кауза, за която вярват, че най-много има нужда от съдействие. Още при кандидатстването всеки ще посочва проекта, който иска да подпомогне, а като част от панела "Взимане на решения" ще може да защити избора си, казаха от маркетинговата група HAVAS, която е партньор на "Иновация в действие".За пръв път тази година инициативата получава и подкрепата на свои "посланици" - емблематични лица в предприемачеството и иновативния подход в България. Зад "Иновация в действие" през 2017 г. застават съоснователят на MClimate Любомир Янчев, съоснователят на Robopartans Кирил Митов и певицата DIA. Освен че ще популяризират инициативата, те ще са основни лектори по време на отворените семинари, които се организират за представяне на академията и привличане на участници. Отворените семинари, в рамките на които младите хора ще могат да ги чуят, ще се проведат през януари 2018 г. в София и Варна.Организаторите традиционно ще връчат и три награди за най-добре разработен проект, като в състезанието могат да участват както преминалите през академията курсисти, така и други младежи. Проектите трябва да са предадени до края на май 2018 г., а победителите ще станат ясни в началото на юни. Първата награда е участие в лятна програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел – една седмица през август догодина. Втора награда е магистратура по иновации, предприемачество и финанси във Висшето училище по застраховане и финанси, а третата награда е курс по иновационен мениджмънт, организиран от The Business Institute.За трите години, през които се провежда "Иновация в действие", над 300 участници са преминали през курсовете на обучение и са развили своите идеи.