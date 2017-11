Meredith купува Time за 2.8 млрд. долара с помощта на братята Кох

Част от корицата на списание Time, издаден на 25 септември 2017г.

Meredith e американска медийна група, базирана в щата Айова. Компанията притежава няколко местни телевизии и издава редица списания, насочени предимно към жени. За последните пет години компанията се представя отлично в трудния медиен бизнес, като отчита малък, но стабилен растеж от около 4%. Приходите на компанията за 2017 г. са 1.71 млрд. долара, а нетната й печалба е 189 млн. долара. Това обаче поставя въпроса дали компанията няма да има проблеми с изплащането на заема за придобиването на Time с оглед на факта, че Meredith има собствени задължения на стойност 701 млн. долара.

Братята Чарлс и Дейвид Кох ще финансират сделката, с което милиардерите ще направят първата си сериозна инвестиция в издателския бизнес.

Бордът на Time, издателят на известни американски списания като Time и Fortune, е приел офертата за придобиване от конкурентната Meredith. Цената на сделката, в която влиза и дългът, е 2.8 млрд. долара, съобщава Financial Times. Братята Чарлз и Дейвид Кох ще участват във финансирането на сделката, с което милиардерите ще направят първата си сериозна инвестиция в издателския бизнес.Сделката беше обявена в неделя, като Meredith обясни, че ще придобие акциите на Time на цена от 18.50 долара за акция, което представлява премия от около 46% върху текущата пазарна оценка на книжата и оценява компанията на 1.6 млрд. долара (стойността на сделката включва и задълженията на Time, които възлизат на 1.2 млрд. долара). Придобиването е получило одобрението и на двете компании и се очаква да бъде финализирано в близките дни.Meredith Corporation, издателят на множество списания за жената и семейството, сред които Better Homes & Gardens и Family Circle, ще получи финансиране на стойност 650 млн. долара от Koch Equity Development, личния инвестиционен фонд на братята Кох. Средствата за останалата част от сделката ще бъдат осигурени от RBC Capital Markets, Credit Suisse, Barclays и Citigroup Global Markets. В крайна сметка условията на придобиването предвиждат делът на братята Кох в Time да възлиза на около 10% от собствеността на издателската компания, въпреки че все още не е ясно каква и дали милиардерите ще получат роля в ръководството. "Кох няма да получат място в борда на Meredith и няма да могат да влияят на издателските и мениджърските операции на медийната група", заявиха от Meredith в свое съобщение.Сделката с Meredith ще бъде важно събитие в близо 94-годишната история на издателство Time. Издателят на списанията Time, Sports и People вече няколко поредни години се опитва да се преструктурира в дигитална медийна група, но това не е ограничило постоянно намаляващите приходи на компанията. Сега обаче придобиването от Meredith притежава потенциала да вдъхне нов живот в някога великата Time. Компанията от известно време прилага стратегия на редуциране на разходите, в резултат от която 300 работни места са били съкратени, а дистрибуцията и тиражът на някои от списанията на компанията са били променени.Откакто преди около 3 години и половина Time, тогава част от Time Warner, беше отделен като самостоятелна компания, издателят премина през редица затруднения. Компанията беше засегната сериозно от намаляващото търсене на печатни издания и вероятно вече седма поредна година ще приключи със спад на приходите. В известна степен, макар и не изцяло, тази негативна тенденция беше компенсирана от планираната от Time стратегическа реорганизация, която имаше за цел да превърне издателя в съвременна електронна медия. В известна степен обаче, както при много други издателства като Guardian, Washington Post и дори Financial Times, дигитализацията позволи на много потребители да заменят печатния с електронен формат, но не успя да разшири абонаментната база на издателството. Негативен ефект върху приходите на компанията е оказал и фактът, че традиционно електронните абонаменти са по-скъпи от физическите, а рекламите в интернет са по-евтини от тези в печатните издания, което оказва допълнителна финансова тежест върху компанията.Понастоящем всеки от братята Кох притежава около 48.2 млрд. долара по данни на Forbes, които представляват дял от управляваната от братята Koch Industries, втората най-голяма частна компания в САЩ. Братята са известни с консервативните си политически възгледи, но досега не са придобивали сериозен дял в медийна компания, след като преговорите между Koch Equity Development и Tribune Company за закупуването на Los Angeles Times и Chicago Tribune през 2013 г. се провалиха. Сегашната инвестиция на братята обаче е "пасивна финансова инвестиция", обяснява Стив Ломбардо, говорител на Koch Industries.