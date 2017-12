Седмични новини за енергетика

© Надежда Чипева

Чешката държавна компания CEZ "ще реши дали да продаде или не българския си бизнес до края на тази година". Това съобщи за "Капитал" Алис Хоракова от пресслужбата на дружеството. "Засега преговорите с всички кандидати по сделката продължават без каквито и да е промени", казва още тя във връзка с последните проблеми на сочения за фаворит в наддаването - българският търговец на ток "Фючър енерджи", който беше подал оферта заедно с индийската India Power Corporation Ltd (IPCL).Това е нова информация, тъй като по последни данни на "Капитал" сделката за най-големия енергиен актив в България беше на финалната права. Ценовото предложение на "Фючър енерджи" и партньорите му беше над 300 млн. евро.На 1 декември обаче стана ясно, че търговецът на ток изненадващо е изпаднал в неплатежоспособност. Той поиска от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) незабавно да бъде отстранен от пазара на електрическа енергия в България. От публичния регистър на търговските участници, регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи, се вижда, че "Фючър енерджи", която е била вписана в него още през 1 май 2013 г., е излязла от пазара на ток на 2 декември.Продажбата на най-голямото електроразпределителното дружество с 3 млн. потребители "ЧЕЗ електроразпределение България", снабдителното предприятие "ЧЕЗ електро" и търговеца на електроенергия "ЧЕЗ трейд" - трите с оборот от около 1.8 млрд. лв., започна през февруари. През август бяха подадени обвързващи оферти, а чак през втората половина на октомври се стигна до фаворит - "Фючър енерджи" и индийците IPCL.При висок инвеститорски интерес чешката компания Energo-Pro a.s., която е собственик на едноименното електроразпределително дружество в България, пласира успешно дебютната си емисия от гарантирани необезпечени облигации на стойност 370 млн. евро. Емисията е продадена сред широк кръг от институционални инвеститори в цяла Европа, като офертите са превишили 800 млн. евро, се посочва в съобщение на компанията.Облигациите ще се търгуват на Ирландската фондова борса и получиха рейтинг съответно BB- и BB от агенциите S&P и Fitch. През октомври облигационерите на "Енерго-про Варна" ЕАД одобриха предложението дружеството да гарантира задължения на компанията майка - Energo-Pro a.s., в размер до 350 млн. евро заедно с всички дължими върху тази сума лихви, такси, неустойки или други плащания.Емисията гарантирани необезпечени еврооблигации е с падеж 7 декември 2022 г., 4% фиксиран купон и емисионна доходност от 4%, което означава, че са записани по номинал. Облигациите са платими през декември 2020 г. и на всяка дата на плащане на купон след това.Цените за вятърната енергия от 2012 г., които Върховният административен съд отмени, отново са в сила. Това стана, след като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие ново решение, с което на практика одобри старите тарифи. Според регулатора указанията на съда са взети предвид, но изчисленията са довели до същия резултат. От бранша обаче смятат, че комисията не е зачела аргументите на магистратите, а одобрените цени не са достатъчни за покриване на разходите на производителите. Към това КЕВР е добавила и лимит за количеството енергия, което ще бъде изкупувано по преференциални цени, с което годишните приходи на вятърните централи ще паднат с още 35%. Решението практически засяга 4 производителя с обща инсталирана мощност 23.9 МВт, които са изградили централите си между юли 2012 г. и юни 2013 г.С решението си отпреди пет години КЕВР определи нови, по-ниски преференциални тарифи за изкупуване на електроенергия от вятърни централи - съответно 148.71 лв./МВтч за парковете, работещи до 2250 часа годишно, и 132.71 лв./МВтч за тези, работещи по-дълго, като цените влязоха в сила от 1 юли 2012 г. Решението беше обжалвано от две компании - "Арис електрик" и "Пауър 3000", и в края на декември 2013 г. Върховният административен съд (ВАС) го отмени като незаконосъобразно. Половин година по-късно решението беше потвърдено и от петчленен състав на ВАС.Американската енергийна компания AES променя глобалната си концепция и смята да премине от въглища към новите енергийни технологии - соларни паркове, технологии за съхранение на енергия, дори терминали за втечнен газ във Виетнам. Президентът на "AES България" Оливие Маркет обяви, че занапред в световен мащаб няма да се разработват нови проекти за ТЕЦ. В България промяната ще зависи изцяло от пазарната среда. Това стана ясно на пресконференция на компанията, която е собственик на ТЕЦ "AES Гълъбово" и вятърния парк "Св. Никола" в страната.Оливие Маркет каза, че са водени преговори за технологии за съхранение на енергия у нас, но те са на много ранен етап. Той отбеляза, че компанията е дългосрочен инвеститор в България и при подходяща среда ще развива подобни проекти.По отношение на проектите за съхранение на енергия има нужда и от законодателни промени, заяви изпълнителният директор на дружеството Иван Цанков. Причината е, че в момента не е ясно как да бъде третиран собственикът на подобни съоръжения - като производител или като потребител на енергия.Двете партии, които преговарят за управляваща коалиция в Австрия, заявиха, че планират да използват оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз за предоговаряне на рамковия договор за ядрената енергия в съюза с идея държавите, в които няма АЕЦ, да се ползват от финансови облаги.Консервативната Народна партия (OVP) на младия външен министър Себастиан Курц и крайнодясната Партия на свободата (FPO) обявиха, че ще продължат безядрения статут на страната и ще го защитават и на международната сцена.Въпреки че вложи близо 7 млрд. долара в първата си атомна централа край Цвентендорф, тя никога не е работила, защото малко преди завършването ѝ австрийците решиха на референдум през 1978 г., че не искат подобен източник на енергия. Няколко от съседите на Австрия обаче имат ядрени централи.пусна в действие в Австралия най-голямата литиево-йонна батерия в света. Когато е напълно заредена, тя може да дава електричество на до 30 хил. жилища за около час.и Русия се договориха за удължаване на петролната сделка до края на 2018 г. Москва се притеснява от още по-голямо производство от страна на САЩ.продължава да се повишава с по-бърз темп от този на производството, показват данните на Електроенергийния системен оператор. Към края на ноември потреблението на ток се увеличава с 4.2% на годишна база до 36.3 млн. мегаватчаса. Произведени са били 41.4 млн. мегаватчаса, което е увеличение от 1.63%.