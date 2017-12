Силата на Star Wars е с Disney

Премиерата на Star Wars: The Last Jedi е на 15 декември.



Общите постъпления от Rogue One и The Force Awakens са над 3 млрд. долара.

От 2012 г., когато филмовият гигант Disney купи Lucasfilm на Джордж Лукас в сделка за 4.1 млрд. долара, хитовите филми от поредицата Star Wars са във възход, пише Bloomberg. След споразумението Disney придоби и други медийни и филмови компании като Pixar, Marvel и ESPN.Lucasfilm e ангажирана с редица мащабни проекти около Star Wars, откакто компанията беше придобита от Disney. В момента двата увеселителни парка във Флорида и Калифорния - Star Wars Lands, са в процес на изграждане. Освен това изпълнителният директор на американския конгломерат Боб Айгър съобщи преди месец, че са се споразумели с режисьора на Star Wars – Раян Джонсън, да създаде нова трилогия, както и тв серии, които да стартират през 2019 г. Също така на 15 декември предстои и дългоочакваната премиера по кината на Star Wars: The Last Jedi.Вики Добс Бек, директор в Lucasfilm на дивизията за виртуална реалност, коментира, че по всичко изглежда, че е достигнат пикът на проектите на Lucasfilm. Бек е прекарала 25 години в основаната от Джордж Лукас група.През 2012 г. Кейтлин Кенеди пое управлението в Lucasfilm. Тогава Джордж Лукас обяви, че е избрал Кенеди да заеме поста му, тъй като е необходимо да се създават "филми от нова генерация на Star Wars". Само 4 месеца по-късно тя обяви, че продава групата на Disney.По време на управлението си Кенеди инициира различни проекти. Сред тях се отличава съвместният проект с американската Void за виртуални услуги – ILMxLab. В три мола в Калифорния, Орландо и Лондон бяха изградени игрални зони, където клиентите могат да станат част от историята на Star Wars. За целта е предвидена и специфична екипировка за желаещите да усетят атмосферата на междузвездната сага.Изпълнителният директор на Void Клиф Плъмър е оптимистично настроен за бъдещето на инициативата. Той коментира, че интересът към атракцията е голям и получават оферти от различни молове, летища, театри и круизи.Последните два филма от поредицата Rogue Оne и Тhe Force Awakens са генерирали приходи на стойност над 3 млрд. долара. Не всички фенове на Star Wars обаче одобриха някои от решенията на Кенеди. Притесненията на част от привържениците бяха, че изборът ѝ да отстрани сценариста на The Force Awakens Майкъл Арнд, ще се отрази негативно на следващите филми.Впоследствие бяха сменени трима директори на поста, докато от компанията не се спряха на Рон Хауърд. Той стои зад филма Solo: A Star Wars Story, който разказва историята на популярния герой Хан Соло. Премиерата му ще бъде на 25 май догодина.Disney планира да увеличи присъствието си на пазара за стрийминг услуги и поради това води преговори за закупуване на част от бизнеса на 21st Century Fox на Рупърт Мърдок. Ако сделката стане факт, Lucasfilm ще се обедини със студиото, което излъчи първите 6 филма на Star Wars. Потенциалното споразумение е на стойност 50 млрд. долара, като освен филмовото студио на Fox включва кабелните телевизии и делът на компанията в медийната група Sky.