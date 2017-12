Бумът в корпоративните облигации ще продължи и през 2018 г.

Марио Драги, президентът на Европейската централна банка



Анализаторите очакват засилената емисия на корпоративни облигации да продължи и през 2018 г. въпреки плановете на Европейската централна банка (ЕЦБ) да редуцира размера на програмата си за изкупуване на активи, съобщава Financial Times."Икономиката може да е готова за премахването на паричните стимули, но дали пазарът е готов", по този начин Уил Уийвър обобщава противоречивите очаквания на пазарните анализатори относно прекратяването на паричните стимули на ЕЦБ.Малките разходи за получаването на кредит и сериозните инвестиции в облигационни фондове позволиха на рекордно високи нива на емисия както на нискорискови, така и на високодоходни облигации през 2017 г. Още повече разликите между доходността на облигациите и съответстващите им лихвени процентни за последно са били по-ниски преди финансовата криза. С оглед на това големият въпрос пред пазара на облигации е по какъв начин намерението на ЕЦБ да затегне паричната си политика ще повлияе върху корпоративните заеми в близките години.На заседанието на ЕЦБ в края на октомври беше решено да се редуцира обемът на изкупуване на корпоративни облигации от банката, а президентът на институцията Марио Драги заяви на пресконференция, че очакват лихвите да останат на тези нива за продължителен период и доста след края на програмата за количествени улеснения. В резултат на това от регулатора обявиха готовността си да прекратят програмата си за изкупуване на активи през септември 2018 г. Дотогава обаче ЕЦБ ще продължи да налива пари в икономиката на еврозоната, въпреки че от януари това ще се случва два пъти по-бавно, или с 30 млрд. евро месечно (при 60 млрд. евро досега).От изключително значение обаче е какво ще бъде вътрешното съотношение на тези 30 млрд. долара, обяснява Уийвър. Решението на ЕЦБ от 2016 г. да започне изкупуването на облигации директно от компаниите се превърна в една от основните предпоставки за нарастването на ценовото равнище и за свиването на рисковите премии при взимането на заеми. С оглед на това Уийвър вярва, че през 2018 г. относителният дял на средствата, разпределени за изкупуването на корпоративни облигации, ще е по-голям спрямо този за държавни.Според анализаторите от Bank of America Merrill Lynch при определянето на това съотношение ЕЦБ ще се позове на модела от последното редуциране на програмата за количествени улеснения, когато намалението на средствата за изкупуване на активи от 80 на 60 млрд. евро месечно почти не засегна програмата за покупка на активи в корпоративния сектор – CSPP (Corporate sector purchase programme). Анализаторите прогнозират, че средствата, заделени за CSPP през 2018 г., ще възлизат на над 70 млрд. евро, което в комбинация с отрицателните лихвени проценти, поддържани от ЕЦБ в последните години, допълнително ще свие кредитните спредове и ще увеличи общата задлъжнялост в икономиката, политика, която от Bank of America определят като "финансова алхимия".Анализаторите от Bank of America, пише Financial Times, предупреждават и за още една неизвестнoст, която може да повлияе на европейския пазар на облигации, а именно представянето на бизнеса в САЩ след приемането на данъчната реформа. Според банката новите мерки ще намалят значително емисията на американски корпоративни облигации, което от своя страна би се отразило и на европейския пазар, защото много от сделките на американските компании са финансирани със средства от европейския пазар на облигации.