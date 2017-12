Седмични новини за енергетика

Предложените от Делян Добрев и след това приети от енергийната комисия поправки в Закона за енергетиката, всъщност се случват чрез преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Юлия Лазарова

При търговията с електрическа енергия стана наистина горещо. От началото на декември събитията се случват, сякаш през сектора наистина минава високо напрежение. И всичко подсказва, че от Нова година ще има съществени промени в начина, по който се продава и купува електричеството извън регулирания пазар. Всичко започна на 1 декември, когато се разбра, че търговецът на ток "Фючър енерджи" ще бъде отстранен от пазара. Това осветли факта, че предлагането на електричество у нас е ограничено - не че има недостиг, просто електроенергията не се продава свободно.При което на 6 декември Асоциация на организациите на българските работодатели поиска официално цялата електрическа енергия извън регулирания пазар да се търгува чрез енергийната борса. А още същия ден група депутати начело с председателя на енергийната парламентарна комисия Делян Добрев внесоха предложения това да се случи. И на 7 декември въпросната комисия на Народното събрания одобри тези изменения.Тук обаче има един много важен момент. Предложените от Делян Добрев и след това приети от енергийната комисия поправки в Закона за енергетиката всъщност се случват чрез преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Последният беше внесен от Министерския съвет още на 2 ноември, а гласуването му на първо четене се случи на 21 ноември.Седем големи вериги търговци на горива са подали жалба за нелоялна конкуренция срещу фирмата на Веселин Марешки "Трейднет Варна". Това става ясно от съобщение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която е образувала производство по случая. Компаниите, подали жалбата, са "Лукойл България", "Петрол", "Еко България", "Ромпетрол България", "НИС Петрол", "ОМВ България" и "Синергон Петролеум".Жалбата не е изненада, като още през ноември от Българската петролна и газова асоциация съобщиха, че планират да сезират комисията за своя варненски конкурент. Веригата на Веселин Марешки VM Petroleum, която влезе на пазара с по-ниски цени на горивата, известно време беше подценявана от големите петролни компании, но впоследствие се превърна в пазарен проблем за тях, тъй като и на останалите на пазара се наложи да свалят цените.Марешки отдавна е в полезрението на КЗК и на прокуратурата по обвинения за монополизиране на пазара на лекарствата. Фирми на бизнесмена и неговото семейство са собственици на един от най-големите складове за търговия на едро при лекарствата и най-голямата верига аптеки в България с 400 обекта.Една от най-големите обществени поръчки за годината - за изработката и доставката на тръбите, с които ще се изгражда междусистемната газова връзка с Гърция - вече е в ход. Процедурата с бюджет от 60 млн. евро без ДДС е обявена на 8 декември от проектната компания за интерконектора - Ай Си Джи Би АД (ICGB), в която акционери с равно участие са Българският енергиен холдинг и гръцко-италианското дружество IGI Poseidon."Със стартирането на търга за доставка на тръбите Ай Си Джи Би навлиза в ключова фаза на реализация на проекта, като показва сериозен и видим напредък пред своите акционери. Благодаря за усилията и професионалната работа на екипа на компанията", коментира Теодора Георгиева, изпълнителен директор от българска страна на проектната компания.Обявената обществена поръча за доставката на линейните тръби на газовата връзка всъщност е от вида "Ограничена процедура". При нея оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен подбор. В случая до 1 февруари 2018 г. ще се приемат заявленията на кандидатите да се включат във въпросната предварителна селекция, а за 1 март е насрочено искането на индикативни оферти от одобрените участници.Над половината от въглищните електроцентрали в ЕС работят на загуба и почти всички ще бъдат в такова състояние до 2030 г. Това сочи проучване на климатичния институт Carbon Tracker, обхващащо повече от 600 електроцентрали и цитирано от Financial Times.Според него 22 млрд. евро загуби могат да бъдат избегнати чрез изваждането от употреба на въглищата в ЕС до края на следващото десетилетие. Но в Европа все още има разделение колко бързо да се случи това, тъй като правителствата се опитват да балансират между своите климатични обещания и нуждата от енергийна сигурност.Въглищните електроцентрали продължават да бъдат гръбнакът на електрическите системи в части на Европа, но са изправени пред все повече икономически пречки, вариращи от регулаторни мерки за намаляване на емисиите до покачващата се конкуренция от страна на възобновяемата енергия. Около 54% от въглищните електроцентрали в ЕС са на загуба и този дял ще достигне до 97% до 2030 г., ако европейските правителства предприемат необходимите мерки за изпълняването на климатичните си цели според парижкото споразумение.Повече от 200 институционални инвеститори, управляващи активи от 26 трлн. долара, обявиха във вторник, че ще засилят натиска върху най-големите компании в света за борба с изменението на климата. Две години след като 195 правителства приеха Парижкото споразумение за климата, инвеститорите, включително Pacific Investment Management Co, Amundi, Legal & General Investment Management, Northern Trust и Aegon, заявиха, че ще стремят да изготвят със 100-те най-замърсяващи компании 5-годишен план за намаляване на вредните емисии.Според тях това би било по-ефективно от заплахите, че ще изтеглят инвестициите си в компании като Coal India, Gazprom, Exxon Mobil и China Petroleum & Chemical Corp."Ще поискаме от компаниите (...) да ограничат емисиите и да ги приведат в съответствие с целите на Париж", казва Ане Симпсън, инвестиционен директор за устойчивостта на California Public Employees' Retirement System.Това би означавало приблизително 80% намаляване на емисиите на парникови газове до 2050 г. 