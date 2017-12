Disney купува филмовия и телевизионен бизнес на Fox за 52 млрд. долара

Редица инвеститори не намират обяснение относно намерението на основателя на Fox Рупърт Мърдок да продаде част от активите на групата.



Обединението ще засили конкуренцията между основните доставчици на стрийминг услуги.

филмов

ия

, телевизион

ния и

международ

ния

бизнес

на 21

Century Fox на Рупърт Мърдок.

Цената на сделката е 52.4 млрд. долара, като ще бъде платена в акции. Активите на

Fox, които ще бъдат продадени на

Disney

, включват филмовите и кабелните мрежи на Twentieth Century Fox.

Купувачът ще поеме и

13.7 млрд.

д

олара дълг на

21

Century Fox

, съобщава Reuters.

Главният изпълнителен директор на

Disney

Боб

Айгър

ще продължи мандата си до края на 2021 г., за да наблюдава интеграцията на бизнеса на

Fox

. Той вече отложи пенсионирането си три пъти. През март той каза, че е поел ангажимент да напусне компанията през юли 2019 г.

Walt Disney купуваFinancial Times отбеляза ден преди обявяването на сделката, че тя ще доведе до сериозни промени във филмовата индустрия, както и при услугите за онлайн излъчване.Disney придобива филмовото студио на Fox, дялове в регионални спортни канали и в медийните групи Sky и Star of India. След сливането новата група ще контролира 19% от телевизионните програми, които се излъчват на платформата на Netflix. По този начин Netflix ще се превърне във втората най-голяма компания за излъчване на онлайн съдържание след CBS. Доставчикът на стрийминг услуги излъчва 15% от тв сериалите, които са в топ 500 на класацията на IMDB. От друга страна, Disney притежава 7% от най-харесваните серийни филми, а Fox – 12. Двете компании ще излъчват 9% от телевизионните шоу програми от същата категория чрез основния конкурент на CBS – Amazon Prime, пише Financial Times.Към момента Disney и Fox притежават по 30% от акциите на компанията за стрийминг услуги Hulu. Специалисти се опасяват, че компаниите ще прехвърлят филмовите си продукти от Netflix в Hulu. Преди дни мениджмънтът на Disney взе решение да не подновява договора си с американската стрийминг компания за излъчване на филми през 2019 г.Майкъл Слоан, анализатор в консултантската група YipitData, коментира, че при подобни действия негативният ефект ще бъде по-голям за Netflix. Според Слоан Netflix има "повече за губене в сравнение с Amazon Prime".Освен това броят на сериалите на Fox на онлайн платформата на базираната в Лос Гатос компания се е понижил от 39 на 20 от края на 2016 г. Сред спрените продукции са хитове като Buffy the Vampire Slayer и The X-Files. В момента те са достъпни на платформата на Hulu.От Netflix обявиха, че са амбицирани поне 50% от филмите на платформата да са тяхна продукция или да са достъпни онлайн след сключени споразумения директно с продуцентите. Тази цел е част от приетата през 2013 г. стратегия, която предвижда дружеството да намали зависимостта си от компании като Fox и Disney.Експерти от бранша смятат, че зависимостта между стрийминг платформите и традиционните медийни компании оказва влияние върху свободната конкуренция и съвместните продукции. "В опита си да се разрастват медийните гиганти са все по-зависими от международните си интереси", смята Дан Краян, анализатор в IHS Markit.Редица инвеститори не намират отговор относно избора на Рупърт Мърдок да продава част от бизнеса на 21st Century Fox, както и на намерението на изпълнителния директор на Disney Боб Айгър да я купи. Алън Голд, анализатор в Rosenblatt Securities, твърди, че по този начин Disney планира да намали годишните си разходи с поне 500 млн. долара. Голд обясни, че времето притиска американската медийна група, тъй като Comcast и Verizon също проявяват интерес към активите на Fox.