Колко далеч е Шънджън от Финландия

3 В R&D центъра в Тампере се провеждат тестове на всякакви аудиотехнологии, използвани в смартфоните на Huawei

[Huawei]

Най-високи разходи за R&D



> Volkswagen

> Alphabet

> Microsoft

> Samsung Electronics

> Intel

> Huawei

> Apple

> Roche

> Johnson & Johnson

> Novartis



Източник: ЕК



[Huawei]

Китайските стоки са навсякъде около нас - от произведени в азиатската страна маратонки и eлектроника за глобални гиганти, до неособено качествени продукти, поръчани през Alibaba. Дълги години местните компании бяха известни основно с евтиния си труд и като подизпълнители. През последното десетилетие обаче от Китай излязоха истински гиганти със собствени продукти и услуги. Едно от най-известните имена сред тях е Huawei, който вече е в топ 3 на световните производители на смартфони. И макар да стартира също преди 30 години като евтин подизпълнител в морския град Шънджън, групата постигна глобален успех, като заложи на основна стратегия - инвестиции в развойна дейност.Политика на компанията е да влага поне 10% от приходите си в R&D, като през миналата година този дял надхвърли минимума и достигна 9.2 млрд. долара (виж таблицата). Подобни инвестиции й отреждат място дори пред гиганти като Apple. Според основателя на Huawei Жън Джънфей не е цел на компанията да продава най-много смартфони, каквато е стратегията на други китайски производители. По неговите думи фокус на Huawei е да произвежда иновативни продукти, които да са разпознаваеми на пазара. Явно този план работи - групата стана първата китайска марка, която влезе в топ 100 на най-големите глобални брандове в класацията на Interbrand и вече е 70-а.Такива класации са популярни, но всъщност служат по-скоро за маркетинг цели. Истината е, че зад производството на един смартфон стоят много инженерни усилия и разработки. Точно тук на помощ идва и огромният ресурс, вложен в R&D в Huawei. Който не включва само налетите милиарди, а и много специалисти. Общо занимаващите се с развойна дейност в групата са над 70 000, или 45% от глобалния персонал на компанията. Тя вече има 15 развойни, 35 иновационни и 45 обучителни центъра в цял свят. Тази информация не е известна на много потребители на марката и като част от комуникационната си стратегия китайската група покани журналисти от цяла Европа да посетят два от тях - във Финландия. Името на обиколката беше Who is Huawei и целеше именно да запознае потребителите с инвестициите на групата в R&D.Причините Huawei да избере Финландия за два от центровете си за разработки донякъде се подразбират от само себе си - най-вече опитът на страната в областта на високите технологии. "Финландия е на първо място по наличието на трудовия пазар на учени и инженери в света според Global Information Technology Report", казва Микко Терхо, който ръководи развойната дейност на китайската компания в страната. Той добавя, че в същото време родината му е втора в същия доклад по сътрудничество между университети и индустрия. Това прави средата благоприятна за развиване на бизнес в областта на IT, комуникации и софтуер. Помага и фактът, че Финландия е родината на Nokia. Много бивши служители на вече закрития бизнес с производство на телефони (които впоследствие беше възроден от друга независима компания) сега работят за Huawei - Терхо е един от тях. И не на последно място - местните представителства на чужди корпорации имат равни права с финландските фирми при разпределяне на публичните програми за развитие и държавно R&D финансиране.За навлизането на китайците във Финландия помага и местната агенция за инвестиции. Първоначално Huawei има само бизнес с продажби в страната, но през 2012 г. инвестира 70 млн. евро в отварянето на център за смартфон технологии в Хелзинки. Четири години по-късно е открит и R&D офис в друг голям град - Тампере. В момента екипът на компанията в страната (във всички дейности) е над 340 души, много от които са инженери с опит в Nokia.Терхо казва, че двата центъра вече са интегрирани в местната технологична и бизнес среда - те вече работят с университети, държавни организации, както и със стартиращи компании. Според мениджъра целта е както да се допринесе за развитието на екосистемата, така и Huawei да се възползва от различни финландски разработки.Центровете в Хелзинки и Тампере имат различни цели и функции. Този в столицата се занимава със софтуер, сигурност на данните, както и развитие на 5G технологии. И докато тези отдели бяха затворени за външни посетители, журналистите успяха да видят как Huawei проверява материалите и здравината на някои от своите смартфони. Тестовете са достатъчно изчерпателни и включват многократно изпускане на апаратите, симулации, подлагане на определени елементи под голямо напрежение и натиск и др. Тук се изпробват и нови материали и технологии на производство, които да бъдат използвани и внедрени в бъдещи модели.В същото време центърът в Тампере на 180 км от столицата отговаря за две основни дейности - тестването на оптични и аудиотехнологии. Показателно е, че една от сградите се намира в кампуса на местния технически университет - компанията работи с местните учебни заведения и привлича студенти в екипите си. В сграда, преди използвана от Nokia, се намира развоен център с 50 души екип, които тестват как средата се отразява върху аудиокачеството на разговорите и звука. Специалистите в Тампере изпробват и различни алгоритми за заснемане.В крайна сметка Финландия е само една брънка от развойната дейност на Huawei. От китайската компания заявиха, че тепърва ще отварят нови центрове по света - преди седмица беше обявено разширяването на R&D операциите и в Ирландия. Със сигурност отделените 9.2 млрд. долара през 2016 г. ще бъдат надхвърлени през тази година.