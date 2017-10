Интелектуалната собственост в модния свят

В две свои решения Общият съд на ЕС стига до заключението, че шахматният мотив на LV в редуващи се цветове на светло и тъмно сиво, или кафяво и бежово, не е отличителен.



Не се предоставя защита, когато дизайнът или търговската марка не са нови или достатъчно отличителни, дори ако те са разпознаваеми.

Модната индустрия е бойно поле. Конкуренцията е жестока - всеки иска да остави своя отпечатък, като представи нещо различно, модерно и забележително. Докато се надпреварват помежду си, дизайнерите имат пред себе си и допълнително предизвикателство – правото на интелектуална собственост. От една страна, правото на интелектуална собственост помага за защитата на дизайна и търговските марки, а фалшифицирането на продуктите може да доведе до сериозни последствия. Но от друга страна, правото на интелектуална собственост не предоставя защита, когато дизайнът или търговската марка не са нови или достатъчно отличителни, дори ако те са разпознаваеми от (почти) всички мъже и жени, запознати с модата.Две паралелни решения на Общия съд на ЕС по дела Louis Vuitton ("LV") (Дело T-359/12 и T-360/12) са ясни примери за това. И в двата случая Общият съд на ЕС стига до заключението, че шахматният мотив на LV в редуващи се цветове на светло. и тъмносиво или кафяво и бежово не е отличителен. Според Общия съд този мотив не се различава от традиционната форма на шахматен мотив, а освен това той обикновено се използва за изработване на разглежданите стоки (например куфари, пътни чанти, ръчни чанти и т.н.).Преди да продължим нататък, необходимо е се изяснят възможностите, които правото на интелектуална собственост предоставя на дизайнерите за защита на техните продукти на територията на Европейския съюз (ЕС). На първо място, дизайнерите могат да защитят своите творчески проекти като дизайни, които обхващат "изгледа на отделна част или целия продукт, резултат от особеностите, по-специално линиите, контурите, цветовете, формата, текстурата и/или материалите на самия продукт и/или неговата декорация"1. Дизайнерите могат да избират между регистриран дизайн на Общността и нерегистриран дизайн на Общността, които се различават по обхвата и продължителността на закрила. На второ място, широко разпространени дизайнерски имена като LV, Chanel, Gap са защитени като търговски марки. Освен името отличителните форми също могат да бъдат защитени като търговски марки. Но имената и формите, за които се иска закрилата на търговска марка, трябва да имат отличителен характер: между другото, думите, използвани за описване на продукта или формите, произтичащи изключително от естеството на самите продукти, не получават закрила. 2 Скорошен и известен казус в Европа и САЩ несъмнено е така нареченият казус на "червената обувка", представен от Кристиан Лубутен. Може да не сте фен и да не сте в състояние да си позволите обувки на Лубутен, но червената обувка със сигурност ще доведе до асоциация с този известен дизайнер на обувки. Дългата история накратко: Лубутен съди друг известен дизайнер Ив Сен Лоран (YSL) в САЩ за нарушаване на правата му (а именно YSL представи "монохромни" обувки с цяла платформа в същия червен цвят като на подметката на тези на Лубутен). Основният въпрос беше дали един цвят може да бъде защитен като търговска марка в модната индустрия. Апелативния съд отсъжда в полза на Лубутен, но неговата търговска марка е ограничена до употребата, където червената подметка е в контраст с цвета на останалата част от обувката. (Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., No. 11-3303-cv (2d Cir., 2012)).Подобни въпроси бяха разгледани в Холандия и Швейцария. Понастоящем е отправено преюдициално запитване (дело C-163/16) пред Съда на Европейския съюз (СЕС) от съда, разглеждащ делото в Холандия. За разлика от американските съдилища, които насочват своето внимание върху това дали даден цвят може да бъде защитен като търговска марка, холандският съд преценява дали "формата"⁴ е ограничена до триизмерни характеристики на продукта, или включва и други свойства на продукта като цвета му. Този въпрос обаче е ключов по делото Louboutin пред швейцарския съд, който стигна до извода, че известната червена подметка в комбинация с други елементи не е достатъчно отличителна в очите на запознати с модата жени от всякаква възраст.Ясно е, че фалшифицирането на известни стоки не е позволено, но ситуацията не е толкова черно-бяла, когато става въпрос за пародиране на известни марки (и/или техните продукти). Американските съдилища считат, че пародията е "проста форма на забавление, предавана чрез съпоставяне на неприличното представяне на запазената марка с идеализирания образ, създаден от собственика на марката", и "пародията трябва да предаде две едновременни и взаимно противоречащи си послания: че е оригинал, но също така, че не е оригинал и вместо това е пародия". За собственика на защитената търговска марка е трудно да се постигне успех при евентуално заведени дела за пародия, тъй като пародията е защитена като справедлива употреба съгласно законите на САЩ.Въпреки това, дори съдът да бъде убеден да не прилага пародийното изключение, изглежда, че някои дизайнери не могат да носят на шега. В едно от скорошните "пародийни" дела пред американските съдилища LV загуби битка срещу компания, която продава големи пазарски чанти с текст "Моята друга чанта ...", отпечатан от едната страна, и рисунки, позоваващи се на емблематични чанти от луксозни дизайнери, също LV, от друга страна. (Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag , Inc., No. 1:2014cv03419 – Document 119 (S.D.N.Y. 2016)). Съдът стига до заключението, че тези торбички са очевидна шега/пародия и не нарушават или разводняват търговската марка на LV, LV не се съгласи и подаде жалба. Струва си да се спомене, че LV не е новак в "пародийни"-те дела; компанията загуби спор срещу Haute Diggity Dog, производител на малки имитации на чанти за кучета с надпис Chewy Vuiton. (Louis Vuitton Malletier SA срещу Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252, 260 (4-ти кръг 2007)). Друг случай от животинския свят се отнася до парфюми за домашни любимци, наречени Timmy Holedigger и, както може би предположихте, това не е част от известната марка "Томи Хилфигер", която също не е успяла със своя съдебен иск. (Tommy Hilfiger Licensing, Inc. срещу Nature Labs, LLC, 221 F. Supp., 2d 410, 415 (S.N.Y. 2002))Докато пародийното изключение е добре установено в американските съдилища, европейските съдилища все още не са възприели такъв подход. В едно от последните си решения (дело T-265/13), отнасящо се до пародия на известния поло играч Ралф Лорън, Общият съд реши, че правата на търговската марка на Polo/Lauren Company са нарушени, тъй като използването на заявената търговска марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или добрата репутация на търговската марка или би могло да ѝ навреди. .Изглежда обаче, че ЕС започва да разбира пародийния хумор и може би продукти като "Джими Чуу" и "Снифани & Ко" да бъдат намерени скоро в магазини близо до вас. Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. предвижда, че "използването на търговска марка от трети страни за целите на художественото изразяване следва да се счита за справедливо, доколкото е в съответствие с добросъвестните промишлени и търговски практики. Освен това въпросният регламент следва да се прилага по начин, който гарантира пълното зачитане на основните права и свободи, и по-специално на свободата на изразяване", което означава, че вратите за "пародийното" изключение биха могли да се отворят. Нека видим какво ще донесе бъдещата съдебна практика.Изглежда, че борбата в модния свят се нагорещява и дизайнерите използват всички налични средства за защита на безценните си продукти. Оставете обаче на съдебната власт да прецени дали "Бучи" нарушава "Гучи" или дали Forever 21 копира торбичката на H&M "Beach Please". Междувременно можете да преброите червените си подметки и да направите справка за вашите пътни чанти; но не ги вземайте твърде сериозно! 1 Директива 98/71/EC на Европейския парламент и на Съвета, от 13 октомври 1998 за правната защита на дизайнитеНапример Регламент (ЕО) №207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно търговската марка на Общността и Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г.Цитат от Бил Блас, моден дизайнерКакто е посочено в член 3, параграф 1, буква (д), (iii) от Директива 2008/95/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно търговските марки (Кодифицирана версия) (ОВ L 299, стр. 25).