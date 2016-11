Бизнес, чиста храна и медитация

БЛИЦ

Как управлявате времето си?

Ползвам Google Calendаr.

Кои са технологиите/приложенията, които ви помагат за организацията на бизнеса?

В компанията ползваме програмата за управление Asana (създадена през 2008 г. от съоснователя на facebook Дъстин Московиц и инженера Джъстин Розенщайн - бел. авт.).

Коя е любимата ви джаджа?

Телефонът е това, което е винаги наоколо. Много държа на операционната система Android.

С какво се занимавате в свободното си време? Кои са вашите хобита?

Занимавам се с дихателни практики, йога и медитация. Пътувам със семейството ми. Преди имах и много спортни хобита – играех бадминтон, тенис. Годините, в които работех по-интензивно, съвпаднаха и с отглеждането на малките деца и нямах достатъчно време за тях, но сега се опитвам да си ги върна.

Използвате ли социалните мрежи? Повече по работа или повече лично?

Използвам, да, макар и не много. Повече лично, но компанията ги използва и за корпоративни цели.

Четете ли бизнес литература? Коя е любимата ви книга?

Чета от време на време такава литература. Харесвам американските автори и имам най-силни спомени от една книга за водене на преговори. Getting to yes на Роджър Фишер и Уилям Ури. Американците са много добри в правенето на бизнес, там е развита цялата философия и на маркетинга, и на продажбите. Има и много добри книги за иновации.

Кои са авторите, филмите, иноваторите, които са ви вдъхновили за вашите бизнес решения, и защо?

Това, което ме вдъхновява за бизнеса, е и това, което ме вдъхновява в личен план, няма как да е иначе, защото не можеш да имаш едни принципи в личен план и други в професионален. Ще си много раздвоен. Една много силна личност, която ми е повлияла, е Шри Шри Рави Шанкар. Той се раздава много за обществото и виждам как и ние като компания го правим все повече. Възприели сме тази философия, макар че е и също толкова важно за един бизнес да изкарва пари. Но това, за което се вдъхновявам, е да вкараме повече етика в бизнеса. При мен във времето се сляха двете неща и сега ми е много по-спокойно да взимам решения, защото те се базират на моите принципи. Това ми дава и сила. Когато водя преговори, знам, че говоря истината, че това, което продавам, е хубаво, че ще е добре и за хората, които го купуват.

Можете ли да посочите любим цитат, идея или мисъл?

Принципът, който съм възприел в най-голяма степен, е следният: Яснота на ума, искреност в действията и чистота на сърцето. Тогава, когато ги спазваш, си успешен и в живота, и в бизнеса си.

Кои са медиите, от които се информирате за бизнеса и икономиката?

Само "Капитал" и dnevnik.bg.