Как се създава семейна компания от световна класа

[MAS Holdings]

Клиентите на MAS Holdings:

- Gap

- Marks & Spencer

- Nike

- Reebok

- Sara Lee

- Tesco

- Victoria's Secret

- Lululemon Athletica

Малцина са шивачите от селата в Шри Ланка, мечтаещи за глобална кариера, която само няколко години след започване на работа да ги отведе в Ню Йорк. Но точно в такава ситуация се озовава T.Н.С. Кумари, която работи за MAS Holdings.Скромният й произход не е пречка пред работата й за MAS Holdings, където смирението е определяща ценност. Когато един от собствениците на MAS Holdings Аджай Aмалеан посетил офиса на фирмата в Ню Йорк, Кумари взима шофьорска книжка и кола под наем, за да го вземе от летището. Стореното от нея много точно описва възхищението в компанията към семейство Aмалеан. Тримата братя Махеш, Аджай и Шарад създават MAS Holdings през 1986 г. със спестените от баща им пари. Сега те имат 85 000 служители, които работят за тях, в 15 държави. MAS, която прави спортно облекло за Nike и бельо за Victoria's Secret, не само е успешна компания от световен мащаб, но и променя съдби в Шри Ланка - страна, която се справя с последиците от десетилетна гражданска война."Смирение, доверие и взаимно уважение" са ценностите, чрез които семейството управлява бизнеса си. Aмaлеан искал синът му да оцени усилията на работниците в цеховете и затова го пратил да шие сутиени, за да разбере какво стои зад продукта. "Донесе вкъщи два сутиена и ми каза: Аз ги заших и тъй като знам колко критичен си по отношение на качеството, искам да ти кажа, че направих пет, но само тези два ставаха."Тези ценности точно определят чувството на отговорност на MAS към служителите й в Шри Ланка. От своя страна то води до добра корпоративна социална отговорност, която пък привлича известни клиенти и квалифицирана работна ръка. Заплатите в MAS са малко съкровище спрямо най-често срещаните професии като нископлатеното отглеждане на ориз. "След приключването на конфликта в Шри Ланка се запитахме какво можем да направим като корпоративни лидери, за да помогнем за помирението в страната. Имахме двама клиенти, които искаха допълнителен капацитет, и можеше да добавим фабрики навсякъде по света. Но избрахме да ги изградим в северната част на страната (контролирани преди това от бунтовниците от Тамилските тигри). Беше едновременно етично и финансово решение", казва Амалеан."Преди 12 години се обърнахме към служителите ни с въпроса от какво имат нужда. Първоначално мислехме, че ще имат искания в областта на здравеопазването. Но се оказа, че се интересуват от образование. Те поискаха две неща: "Може ли да учим английски? Може ли да се обучаваме на работа с компютри?" Така упълномощихме хора от екипа да преподават английски и компютри", казва предприемачът."Наричаха ни търговци на парцали, но искахме да създадем толкова добра корпоративна среда, че онези, които иначе биха отишли в мултинационални компании или чуждестранни банки, всъщност да дойдат да работят с нас. Нашият подход е да предоставим възможност на всички, работили с нас, сами да си свършат работата."Според Амалеан компанията му е имала късмет да сключи стратегическо партньорство с MAST Industries, част от L Brands. "Дадохме си сметка, че с тези отношения можем да създадем компания от световна класа, с добро управление и финансови дисциплини, както и добри HR практики. Чрез това сътрудничество установихме добра връзка с Victoria's Secret", казва бизнесменът. Благодарение на успеха си с MAST MAS сключва нови партньорства с компании като Triumph International, Courtaulds Теxtile и Charnwood Elastics, които допълнително допринасят за развитието на бизнеса и културата на компанията.Въпреки непрестанния растеж в MAS остават фокусирани върху основния си бизнес. Aмалеан казва, че са имали много възможности да навлязат в други продуктови категории: "Когато бизнесът ви е добър и имате силен баланс, можете да се изкушите да се захванете с много неща." Но MAS предпочита постоянно да инвестира в основния си бизнес, независимо дали това е производство, дизайн или веригата за доставки. Така компанията продължава да научава нови техники за управление, които да държат клиентите доволни.*Статията е предоставена от INSEAD Knowledge ( http://knowledge.insead.edu ) Copyright INSEAD 2016**Randel Carlock, the Berghmans Lhoist Chaired Professor in Entrepreneurial Leadership at INSEAD