Инженерът на бъдещите коли

© Надежда Чипева

Профил

Иван Михайлов е управител на "Вистеон електроникс България" от 2012 г. Завършил е магистърска степен по бизнес администрация в University of Texas at Austin - The Red McCombs School в областта иновации и технологии. Има магистърска степен "Стопанско управление" от СУ "Св. Климент Охридски" и "Компютърни системи и технологии" от ТУ - София. Преди "Вистеон" и "Джонсън контролс" (предшественика на "Вистеон") е ръководил IT отдела на "Софийска вода". Работил е и в "Глобул".

Компанията

Американската Visteon навлезе в България преди две години, след като придоби глобалния бизнес с автомобилна електроника на Johnson Controls Electronics. В развойния център на компанията в София работят над 700 инженери, които разработват софтуер, хардуер и механика за автомобилни табла, дисплеи, мултимедийни устройства, комуникационни модули. Сред клиентите на компанията са Volkswagen, BMW, Daimler, Opel, Mazda, Ford, Renault и др. Базираната във Ван Бурен Тауншип, Мичиган, група има 11 хил. служители в цял свят и очаква продажбите на бизнеса й за автомобилна електроника да достигнат 3.2 млрд. долара през тази година. Приходите на "Вистеон електроникс България" нараснаха с над 100% през 2015 г. до 44 млн. лв.

Скок от високо



Как комбинирате личното и професионалното си време?

Личното време е много важно за мен. Задължително преди началото на работния ми ден сутрин спортувам, защото така се намалява стресът.



Имате ли любимо хоби?

Хобитата ми са свързани най-вече с летене. Не успях да стана пилот и затова сега наблягам на парашутни скокове и парапланеризъм.



Какви технологии използвате във всекидневието си?

Основно мобилни. Имам смартфон, таблет и лаптоп. Реално всичко, което ми трябва, мога да го върша на няколко устройства, но таблетът ми е удобен най-много за документи и мейли. Не мога да си представя ежедневието си без смартфон и таблет, докато без лаптоп мога.



А технологиите в корпорацията?

Използваме стандартна ERP и HR системи. При корпорации от такъв мащаб е изключително важен анализът на данни и затова съветът ми е да се използват системи, които могат да извлекат максималната нужна информация от тези данни.



Кое е любимото ви бизнес четиво?

Получавам нужната ми информация и новини основно онлайн - няколко сайта ми дават добра идея за случващото се. При книгите напоследък чета "12-те технологични новости, които ще ни подготвят за промяната" на Кевин Кели.

За 2016 г. сме наели над 100 души и в момента сме 724 служители. Продължаваме със същите темпове и през следващата година планът е да наемем още 200 души.Много е трудно - ако пазарът ни позволи, ще успеем. Пазарът е нашият ограничител.Половината са софтуерни инженери, останалите са в другите ни инженерни специалности - механика, хардуер и др.Продължаваме да правим и традиционните си проекти с тъй наречените дисплеи-табла, но далеч по-модерни. Тук са и по-комплексните системи с инфотейнмънт, навигация, цялостна интеграция с интернет, мобилни устройства и т.н. И сме в началото на проекти за автономни автомобили - специално българският център ще играе водеща роля в развитието им. Тук не говорим за цялостен автомобил, а за системите, които ще доведат до автономност на движението. Вече е ясно, че няма да се случи това внезапно преминаване към този вид коли, а ще бъде постепенно чрез въвеждането на съпътстващи системи. И тук вече става въпрос за много иновативни проекти, за които ни трябват нов тип специалисти в сферата на изкуствения интелект, компютърното зрение и т.н.Има ги, да. Намират се - все пак логиката на системите и мобилните технологии изискват такъв тип знания. Така че в момента разглеждаме тези проекти все още като много иновативни, но след няколко години ще бъдат в сферата на тривиалните ни проекти. Също така ни трябват и експерти в областта на киберсигурността, защото очевидно интеграцията на автомобили с облака и интернет пространството доведе до нуждата и от такива специалисти.Автономните автомобили няма да се случат веднага, а на отделни етапи, за да може обществото и инфраструктурата да са готови за този тип проекти. Няма как да стане изведнъж. Може би следващите 20-ина години ще видим такива коли. Все пак не бива да пропускаме и законовата страна, защото някой трябва да носи отговорност в случай на инцидент. Иначе технологично няма предпоставки да не се случи този скок. Но трябва да бъдат уточнени законовата, етичната и моралната постановка, както и инфраструктурата.Благодарение на компетенциите и качеството, които този център представлява като хора. Много често тук си говорим за България като евтина дестинация. Не, не е евтина. Съотношението цена - качество прави България предпочитана дестинация. Защото специалистите ни са световно признати в нашата група - компанията разпознава възможностите на центъра в София и досега постигнатото. А за нас това е уникален шанс - трябва много внимателно да подходим към този тип иновативни проекти, защото не всеки център в рамките на Visteon има възможност да работи по тях. Друга тенденция на IT пазара е, че всички се хвалим с едни бройки хора. Но за мен по-важният въпрос е какъв тип работа и какъв тип проекти стоят зад тях. И затова съм щастлив, че при нас растежът е свързан както с такъв тип нови и иновативни проекти, нови технологии, както и с класически проекти, където клиентите ни държат да работят с нас. Което пък е най-голямото признание за нас и съответно води до растеж на бизнеса ни.С всички - почти няма големи марки, с които да не работим.Тук проектираме целия продукт - имаме софтуерните специалисти, хардуерните специалисти и механичните ни експерти, които създават дизайна, всички механични и оптични специфики на продукта. Нашите планове са да имаме собствен капацитет за 3D принтиране, за да създаваме в София прототипите и детайлите за продуктите. Това значително ще промени начина, по който инженерите ни работят. В момента те работят с 3D модел на компютъра, а сега вече ще могат да видят веднага моделираното от тях в реална среда. Което пък ще ускори целия инженерен процес - сега понякога се налага да изчакваме от завода цялото изделие, а в бъдеще ще може бързо да го видим и да предприемем някакви действия за неговото подобрение.Откакто сме Visteon, свободата е много голяма. Оперираме наистина в много голяма сфера на автономност. Имаме пряк достъп директно до нашия CEO, CTO и останалия мениджмънт на компанията. Преди месец бордът на директорите на Visteon беше в София и видяха директно на място какво правим и как го правим тук, какви са възможностите на този център. Едно е да имаш някаква идея как този център работи, а съвсем друго е да го видиш на място. Бордът отдели повече време на нас от други технологични центрове. Това са все знаци, че се справяме добре. А предоставената автономност е във възможностите за взимане на бързи решения.Разликата е огромна. Първо, нашият бизнес е супердинамичен. Всеки ден има нещо ново - самите производители скъсяват много сроковете за разработка. Второ, динамиката от гледна точка на хората е огромна - трябва да ги привлечем и да ги задържим. А новите генерации изискват друг подход. Съвсем различна е бързината на корпоративната машина - колко бързо взима едно решение и иска то да бъде приведено в действие.С рационални факти на базата на статистика за темповете ни на растеж - за времето от търсене на даден специалист до момента на наемането имаме много ясна представа какви са възможностите на пазара. И чрез тази аргументация получаваме ясна картинка. Защото е много лесно да се дават обещания, но в крайна сметка трябва и да се изпълняват. И тук трябва да бъдем много внимателни - все пак търсим хора, и то с много специфични знания и опит. Не можеш просто да си ги купиш. Отнема време и затова моята задача и на колегите ми е да създадем много ясна представа в какъв диапазон от време можем да се справим, за да може компанията да си създаде правилните очаквания кога можем да ги наемем. Всеки иска да става много бързо - и на мен ми се иска, но не е толкова лесно.Да, постигаме ги. Обучихме 24 души тази година - около 20 остават да работят при нас. За да постигнем такава успеваемост, им предоставяме възможност да работят много близко до реалните ни проекти. Това не е просто обучение по вградени системи или инженерни специалности. Те получават ясна представа как един проект се разработва както в софтуерния, така и в хардуерния аспект, включително и в механиката. По този начин самите студенти на изхода решават за себе си дали искат да се занимават с това и какво ги очаква, ако решат да останат при нас. При такава успеваемост явно се справяме добре.Естествено, но сме си поели риска. И тук е много тънка границата - не трябва да се подхожда с едностранен интерес от наша страна и ние да смятаме, че трябва да останат при нас. Приели сме, че това е инвестиция в млади ентусиасти, които искат да получат това знание.Финансово не. По-скоро времето, което колегите ми отнемат е съществената инвестиция. Иначе материалната инвестиция е относително малка и всяка компания може да си я позволи.Сроковете в индустрията се скъсяват значително до около 12 - 18 месеца и ние трябва да влезем в тях.Да, за малко повече от година трябва да сме готови с напълно функционален продукт, който клиентът да приеме и да започне да внедрява. И около две години от началото вече ги виждаме на пазара.Това е един от най-големите мотиватори за нас. Всеки от екипите ни, които работят за даден производител, си има някаква идентичност - те се вълнуват какво се случва във VW, BMW, Daimler. И естествено, когато излезе някакъв нов модел, се стараем да го имаме при нас и те да могат да видят крайния резултат. Всъщност това е и уникалното в работата ни. Имаме късмета да видим и пипнем продукта, по който сме работили.Едно такова беше преди няколко години, когато не бях управител, но по стечение на обстоятелствата трябваше да участвам в съкращаването на определен брой хора в Johnson Controls. Във Visteon предизвикателство беше местенето ни в новия офис в "Капитал Форт". Към онзи момент бяхме към 680 души и успяхме да го направим по такъв оптимален начин, че никой в компанията да не го усети и да няма прекъсване на работата ни.При избора отделихме много време и енергия, за да се преценят ползите и потенциалните рискове, да се вземат предвид какви ще са реакциите на хората, да се съобразим с това къде живеят и дали им е удобно. Това е едно от най-задължаващите решения, които съм взимал. Останалите са така или иначе част от ежедневната ми работа.Имахме план за комуникация през групите за информираност и общото събрание на компанията. С колегите от HR отдела правим редовни разговори два пъти в годината със самите екипи без мениджърите им. Още на тях бяхме засегнали темата, за да може компанията да знае какви стъпки обмисляме да направим, какви са вариантите и критериите за решението ни. Имаха пълна информираност защо и как го правим. Естествено имаше финансови аспекти, които нямаше как да споделим, но всичко останало беше много прозрачно. Имаше вътрешни анкети за бюрата и кой къде ще седи.Колкото повече са хората, толкова повече са и предизвикателствата. Не бих казал, че е по-трудно, но е по-отговорно. Нарастването на компаниите води до промяна във фокуса върху ефективността - трябва да останем ефективни и да не губим ДНК-то на българския офис.По много обективни данни изпреварваме много други индустрии. Като развитие вървим с IT сектора. И все повече фирми от автомобилната индустрия навлизат в България. Технологиите, с които работим във Visteon, вече ни прехвърлят повече към IT - припокриваме се с IT индустрията. Според мен ролята на автомобилната индустрия тепърва ще се усеща като процент от БВП, работни места и т.н.Имаме още да растем. Естествено, ако не ни спънат демографска криза, емиграцията на младите хора или проблеми с образованието. Общо взето, това са рисковете на растежа и затова всяка компания си отделя място и време, за да гарантира, че ще расте.Жестока конкуренция, борба за специфични умения и знания и нужда от много по-голяма гъвкавост при приемането на новите технологии и обучението на хората.