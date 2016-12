За софтуера и хората

© Цветелина Белутова

"Лошо подбраният мениджмънт на средно ниво може да доведе до вълна от напускане на служители."

Ивайло Славов

има над 20-годишен международен опит в областта на IT и финансовите услуги, IT аутсорсинга, аутсорсинга на бизнес процеси и човешки ресурси. Заемал е мениджърски позиции в "Microsoft Германия", и е отговарял за бизнес продуктите на Comparex в Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА). Бил е и изпълнителен директор на "Адеко България". Той e съосновател и инициатор на IT компанията "Булпрос", а от април 2010 г. е и неин главен изпълнителен директор. Има магистърска степен по международна бизнес администрация и бакалавърска степен по международни отношения от Университета за национално и световно стопанство. Освен това е и дипломиран икономист от "Гьоте университет" във Франкфурт на Майн.



"Булпрос"

е основана от петима души през 2010 г. Компанията създава и развива софтуерни решения, облачни и други инфраструктурни услуги, разработва уеб и мобилни приложения, занимава се и с типична аутсорсинг дейност. Нейни клиенти са предимно големи международни компании от САЩ, Великобритания, Германия, Холандия, Белгия, Източна Европа като Microsoft, Cisco Systems, VM Ware, Visteon, Siemens. Компанията две поредни години попада в класацията за най-бързо растящите фирми в Централна и Източна Европа на Deloitte - Technology Fast 50 in Central Europe, и три години поред влиза в топ 20 на IT дружествата в класацията "Гепард" за най-динамични малки и средни предприятия на "Капитал". През 2015 г. дружеството отчита приходи от

20.4 млн. лв.,

което е 65% ръст спрямо година по-рано и затвърждаване на тенденцията на ръст от последните пет години. В края на 2016 г. се очаква скоростта да се запази. Към днешна дата служителите на "Булпрос" са

800,

разпределени между дъщерните дружества - "Инексис", "Интракол", "Иннотек", "Интегрити".

Компанията се управлява от Ивайло Славов, който заедно с още двама от съоснователите - Петър Душанов и Николай Живанкин, продължава да държи мажоритарния дял в дружествoто. Акционери в бизнеса с миноритарни дялове са фондовете BlackPeak Capital, Neveq II и германски банкер, които през последните две години вложиха в компанията общо 3.5 млн. евро.



Какво ново

"Напоследък доста нови неща ни се случиха като сделки и партньорства. Разширяваме BPO (изнесени бизнес процеси - бел. авт.) бизнеса си. Ставаме мажоритарен собственик в компанията "Иннотек интернешънъл". В нея ще концентрираме всичките знания и опит, които имаме в BPO и клиентско обслужване. Централата на тази компания ще е тук и ще има офиси във Варшава, Букурещ, Дъблин, София и Пловдив. В това дружество ще влезе целият BPO бизнес на "Булпрос" - за около 3-4 млн. лв. Също така интересно е, че в новата ни стратегия на групово ниво разделяме бизнеса си на три дивизии - продукти, IT услуги и изнесени бизнес процеси. Все повече ще се фокусираме върху продуктовия бизнес и скоро предстои да обявим няколко нови продукта."

Как балансирате между личния и професионалния живот?

- Трудно. Това е голямо предизвикателство, особено ако ти е интересна работата. Тогава намалява времето за всичко останало. Зависи от фазата, в която се намира, ангажиментите, колко са ти големи децата. Няма стратегия.



Смартфон или лаптоп?

- И двете, като смартфонът е голям, но не ползвам таблет. Три устройства са прекалено много.



Има ли медиа, от която се информирате основно?

- Германският Wirtschaftswoche, "Капитал", "Дневник", Harvard Business Review, Wall Street Journal. Но не съм лоялен към никое издание. По-скоро е важно медиата да върши работата, заради която я четеш - хем да е информативно, хем бързо и разбираемо да успееш да се информираш. Основното за мен е обективността.



Кои мобилни приложения използвате най-често или са ви особено полезни?

- Новинарски: Spiegel, Reuters, германският Capital.de, където има много полезна мениджърска информация.

- Бих го нарекъл естествено развитие. Завоите в кариерата са интересни тогава, когато има смисъл натрупаните знания да се прилагат на друго място. При мен първият т.нар. завой беше от банки към IT. Той беше провокиран от необходимостта в IT сектора от хора с генералистично мислене. Когато си генералист, разбираш какви са процесите в банката и започваш да ги превеждаш на IT език и да направиш система, която да им отговаря. С натрупания на първото място опит можех да съм полезен в IT звено. Моят завой беше да отида от банка в IT компания, където да се занимавам с банки. В този смисъл просто е следваща форма на развитие. И всъщност всички завои в кариерата са свързани с получаването на 360-градусов поглед върху целия бизнес. В банките работех по проекти, в IT сектора внедрявахме решенияа това се прави от хората. И понеже има липса на талант и трябва да намериш начин да привлечеш и развиеш хора, това естествено води до афинитет към HR. Човешките ресурси, когато се върнах в България, бяха по линия на развитието на изнесените бизнес услуги на HP и техния център, който развивахме тогава. За да можеш от 300 да увеличиш екипа на 2 хил., трябва много работа в отдел "Човешки ресурси". Това не беше завой в кариерата, а насока, провокирана от нуждите на IT сектора от специалисти в човешки ресурси.- И такива. Когато започваме по-голям проект, не можем да вземем само такива хора и да ги развиваме, защото няма време. Наистина е трудно с кадрите, защото трябва да продължим да сме атрактивни. Това не трябва да е с цената на заплатите, защото така ще загубим някои от предимствата, които имаме като пазар. Работим в партньорство с учебни заведения като Техническия университет, имаме стажантски програми. Но не може само така при темповете, с които растем. Трябва да има микс от по-опитни и млади хора.- Ами, на пазара няма липса на среден мениджмънт, а на подготвен такъв. Основното предизвикателство за нас е да направим ефективна система за подготовка на средни мениджъри. Там вече работим на принципа "кариера в компанията". Огромна част от нашето управление на средно ниво са хора, които са започнали тук като разработчици или ръководители на проекти.- От моя гледна точка добрият среден мениджър познава добре хората си, знае какво им трябва и може да ги развива. От друга страна, може да си управлява времето, което е едно от най-важните неща, когато нямаш опит. Трябва да може да си управлява бюджета. Трябва да бъде разумен и да уважава хората, които са на същите позиции, и да знае, че може да научи от тях. И има усещане как да се предложи на правилните ментори, за да научи още повече.На следващото стъпало на управление комплексността се увеличава, както и отговорността. Повишават се ангажиментите да мислиш за всички зависимости. Уменията за това се трупат на нивото на среден мениджър, но се развиват истински на следващото ниво. Тогава си този, който модерира процесите така, че да може мениджърите под теб да могат да си вършат работата. Умението да преговаря също е много важно. За мен арогантните и самозабравили се топ мениджъри не са добри управляващи.- Не основах сам компанията, а с екип от хора. Същият план, който направихме тогава, в момента се изпълнява. Днес имаме точно тази компания, която искахме да основем.- Ами, ние тръгнахме сравнително бързо. Не сме го подготвяли кой знае колко много, но той беше в главите ни от дълго време. Идеята беше, че необходимостите на пазарите, на които сме активни - Германия и САЩ, са от помощ в две насоки - да се задоволи гладът за технически таланти и това да стане при добро съотношение между цена и качество. Това на нашите територии все още може да се прави едновременно. Така имахме до голяма степен и ясно портфолио още при стартирането си.- Две от направленията бяха ясни - че ще разработваме софтуер и че ще обслужваме клиенти. По начина, по който се развиха нещата и заради търсенето на пазара, много бързо преминахме към създаването на решения и продукти.- Чрез предаване на отговорността на хората, които оперативно поддържат компанията, и поемането на управлението на стратегиите и работата с по-големи клиенти. Пример е, че аз не се занимавам с оперативно доставяне на проекти.- Четири са нещата, които са най-важни за моята роля в компанията. Едното от тях е бизнес стратегията. Също така отговарям пред акционерите на компанията и борда на директорите. Отговарям за мениджмънта на най-високо ниво, без да имам директна оперативна отговорност, но координирам стратегията им. Другото, за което отговарям, е дефиниране на целите за инвестиране - с какви компании искаме да работим, какви партньорства търсим.Има и нещо, което правя по-скоро за удоволствие. Помагам като търговец в различни по-големи и интересни сделки. Много ми е интересно да се занимавам с неща, от които се учи нещо.- Ако някой работи много грешно, това може да обърка цялата атмосфера и култура в компанията. От гледна точка на финансовото значение - там имам много инструменти за контрол и трендовете лесно се забелязват, обикновено навреме.Например в търговията, ако избереш грешен човек, може да се окаже, че той имитира работа - срещи с клиенти и преговори, които не водят до сделки. Ако си дал на такъв човек определен регион, това може да доведе до сериозни последици за приходите.При доставката примерът е подобен - ако отговорният за това човек не развива хората си, не се погрижи за това, което е обещал на клиентите си, идват вълни - говорим за вълни на напускане, защото хората са чакали дълго време някой да им обърне внимание и накрая си тръгват.- В личния ми кариерен път например, когато съм сменял компания, защото нещо не ми е харесало. Имало е случаи, при които, ако бях изчакал шест месеца, може би нещата щяха да се развият по съвсем друг начин. Такива съм взимал грешно. В контекста на "Булпрос" също има много грешни решения, защото растем с много бърза скорост. За да управляваш с тази скорост, трябва много бързо да преструктурираш организацията. В рамките на това престуктуриране трябва да вземеш правилните хора, а ако се случи много бързо и не всичко е обмислено в детайл, ни се е случвало по половин година след това да поправяме грешки.- Стандартните отговори са неща като ценности, визия, мисия, култура. Те, разбира се, са много важни. Но ние по-скоро се стараем да правим групи по интереси. Грижим се за това да има смесени занимания на хора с различни умения и им създаваме възможности да обменят умения например. Другото, което правим, е едно голямо събитие, на което събираме служителите си от всички локации, за да се запознаят. Вече имаме няколко фирми, всяка от които със собствените си структури и дух. На това място ги смесваме, за да обменят повече от само технически и езикови умения.- Има го и при нас. Не е хубаво, но другото не става. Физически няма време за друго.- С финансирането ние правим инвестиции. Три-четири от компаниите, за които сега говорим, са плод на тези инвестиции. Реално погледнато, мислейки за следващите 3-4 години, беше ясно, че чистият органичен растеж няма да ни позволи да пораснем толкова, колкото искаме. Например ние инвестираме много в Microsoft и Cisco продукти, но за да влезем стабилно и в Oracle бизнеса, ни трябва компетенция, която трябва да набавим на пазара.Основната тема на инвестициите не беше нуждата ни от оперативни средства. Ние работим добре с банката, която ни финансира. Имахме нужда от партньор, който да ни помогне за следващите стъпки на растеж. Партньорите ни например много ни помагат при сливания и придобивания, защото познават процесите. Другото е, че при купуването на компании на кредит рано или късно парите трябва да се върнат, а иначе е по-лесно. Това бяха причините ни да привлечем инвестиции.- От гледна точка на това къде ще бъдем искаме да пораснем с още голямо количество нови хора и да пуснем няколко нови продукта. Искаме да навлезем на пазара във Великобритания, Израел и Бенелюкс. Mислим и за Франция и Скандинавието. Смятаме да растем във всяко от подразделенията, които споменах, за да се борим с големите в световен мащаб, на чийто фон сме все още невзрачни,По отношение на акционерите ни, когато се привличат институционални инвеститори като фондовете, е ясно, че те мислят за изход. Хубавото в случая е, че те са миноритарни и има как да намерим други решения. Нямаме натиск да продаваме компанията, но няма и нищо лошо. Бихме могли да излезем и на борсата, защото е разумна алтернатива.