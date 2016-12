Десет въпроса преди да придобиете компания

© shutterstock

Повечето сливания за съжаление се провалят - достатъчно е да дадем за пример придобиването от Quaker на Snapple или обединението между АOL и Time Warner. Корпоративните купувачи правят подобни сделки по много причини - от достъп до допълнителни ресурси и възможности, през увеличаване на размера си до икономии от мащаба и синергии. От другата страна са фондовете за дялови инвестиции (Private equity - PE), които имат съвсем други идеи при придобивания. Крайната им цел е ясна: подобри или трансформирай купената компания и я продай или излез от инвестицията на печалба. Ето защо за всеки корпоративен купувач е хубаво да си зададе няколко въпроса, преди да подаде оферта, както от своята гледна точка, така и от гледната точка на фондовете.Съображения на PE: Може ли тя да бъде представена като добра възможност пред партньорите и инвеститорите?Съображения на корпоративния купувач: Има ли убедителни доводи за сделката пред борда на директорите и ключови акционери?Съображения на РЕ: Дали инвестицията отговаря на мандата на фонда? В правилния географски регион ли е? Сделката попада ли в рамките на прогнозираната стойност на предприятието? В таргетирания сектор ли е? Дали е в най-правилния етап на развитие? Качествен ли е мениджмънтът? След придобиването и развитието има ли готов изход чрез IPO или продажба?Съображения на корпоративния купувач: Пасва ли придобиването на обявената стратегия на купувача? Ако придобиването отведе купувача в нова насока на развитие, това може ли да бъде лесно обяснено и обосновано пред акционерите?Съображения на РЕ: Има ли репутационни, етични, екологични или други въпроси, засягащи инвестицията, и ако е така, дали те са оценени правилно? Придобиваната компания извършва ли дейности, които са изключени от някои инвеститори във фондовете (например оръжие, цигари и т.н.)? Придобиването изисква ли допълнителни регулаторни и държавни одобрения?Съображения на корпоративния купувач: Съществуват ли репутационни въпроси, засягащи инвестицията, и ако е така, дали те са правилно оценени? Дали рисковете са толкова големи, че дори и добре управлявани, могат потенциално да застрашат цялата придобиваща група? Придобиването изисква ли допълнителни регулаторни и държавни одобрения?Съображения на РЕ: Достатъчно устойчиви ли са сегашната и бъдещата печалба, на които се базира инвестицията? Каква е степента на циклична експозиция? Има ли придобиваната компания устойчиво конкурентно и ценово предимство?Съображения на корпоративния купувач: Същите като PE плюс: има ли синергийни ефекти и колко сигурни са те?Съображения на РЕ: Очакваната продажна цена разумна ли е? Има ли подходящо дългово финансиране? Прогнозираната възвращаемост отговаря ли на изискванията на фонда?Съображения на корпоративния купувач: Очакваната продажна цена разумна ли е? Ще доведе ли до спад или увеличение на печалбата? Има ли налично финансиране на сделката вътре в компанията, или ще се търси ново финансиране отвън на разумна цена? Възвращаемостта зависи ли от синергийните ефекти? Ще блокира ли придобиването други възможности за експанзия?Съображения на РЕ: Придобиваното дружество демонстрирало ли е в миналото точни бюджетни действия, прогнози на бъдещата печалба; циклична експозиция; качество на управление и т.н.? Има ли някакви ключови зависимости (например от доставчици, клиенти и др.)?Съображения на корпоративния купувач: Същите.Съображения на РЕ: Какви са досегашните резултати и опит на действащия мениджмънт? Способен ли е екипът да осигури предвидения растеж на приходи и печалба и да ръководи по-голям бизнес? Има ли някакви пропуски или членове на екипа, които да напускат след придобиването? Има ли ключови клиенти, доставчици или други взаимоотношения, които да зависят от индивидуални членове на мениджмънта? Готов ли е мениджмънтът да инвестира лично в придобитото дружество?Съображения на корпоративния купувач: Какви са опитът и успехите на сегашния мениджърски екип? Споделят ли купувачът и продавачът една и съща бизнес култура? Способен ли е екипът да осигури предвидения растеж на приходи и печалба, синергии и да ръководи по-голям бизнес? Има ли някакви съществуващи пропуски или членове на екипа, които да напускат след придобиването? Има ли ключови клиенти, доставчици или други взаимоотношения, които да зависят от хора в мениджмънта? Дали мениджмънтът ще е доволен да получи стимули в купувача?Съображения на РЕ: След придобиването на компанията колко лесно ще бъде за фонда да я продаде в края на инвестиционния период? Ако това е така, кога и как - IPO, продажба на бизнеса, тайминг и т.н.?Съображения на корпоративния купувач: Каква е целта на купувача: да слее придобитата компания с други дружества от групата или да я управлява като самостоятелна фирма? Може ли придобитият бизнес лесно да бъде продаден в бъдеще, ако в даден момент стане неосновен за групата? Как ще бъде оценена подобна сделка?Съображения на РЕПознаваме ли добре компанията, сектора и мениджмънта? Получили ли сме препоръки? Кои са ключовите предположения, които подкрепят инвестицията? Как може да бъдат проверени? Оценени ли са потенциални нови технологии, пазар или регулаторни промени? Има ли зависимости от основни клиенти и доставчици? Извън "стандартния" дю дилиджънс (счетоводни, данъчни, пенсионнии търговски, правни и екологични проверки) какви конкретни допълнителни въпроси трябва да бъдат проверени?Съображения на корпоративния купувач: Същите.Съображения на РЕ: Познаваме ли конкурентните кандидати? Можем ли да очакваме да спечелим и дали продавачът ще приеме прогнозираната цена?Съображения на корпоративния купувач: Същите.*Статията е предоставена от INSEAD Knowledge (http://knowledge.insead.edu ) Copyright INSEAD 2016**Claudia Zeisberger, Senior Affiliate Professor of Decision Sciences and Entrepreneurship and Family Enterprise