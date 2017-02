Все повече големи компании действат като стартъпи

Профил

Александър Чернев е преподавател по маркетинг в Kellogg School of Management, Northwestern University в САЩ. Има докторска степен по психология от СУ "Св. Климент Охридски" и докторска степен по бизнес администрация от Duke University в САЩ. Автор е на книгите Strategic Marketing Management, Strategic Brand Management и The Marketing Plan Handbook. Научните му интереси са в областта на потребителското поведение и взимането на управленски решения, а изследванията му са публикувани във водещи академични издания и цитирани в различни медии като Wall Street Journal, Forbes, Newsweek, Business Week, Тhe New York Times и The Washington Post. Чернев съветва компании в сферата на маркетинговите стратегии, бизнес иновациите, брандинга и управлението на клиенти. Той беше в София, където води мастър клас по бизнес моделиране в Американския университет в България.