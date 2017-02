Бъдещето на корпоративния университет

Корпоративните университети и бизнес училищата имат различни, но допълващи се силни страни.

През 2016 г. беше отбелязана годишнината от старта на първия корпоративен университет в САЩ: Crotonville на General Electric. Макар примерът да не е нов, едва през последните години се разви сериозно идеята, че вътрешните обучения и възможности за развитие могат да изместят традиционното бизнес образование. Според някои анализатори корпоративните университети са по-подходящи от академичните среди, за да доставят целенасочени програми, фокусирани върху стратегиите, от които се нуждаят днешните мениджъри.Но за преподавателя по мениджмънт в INSEAD Фил Паркър* ситуацията е по-различна. Той предвижда бъдеще, в което цифровите технологии позволяват бизнес университетите и корпоративните обучения да работят заедно, за да разширят комбинирания си обсег както никога досега. "В земеделски проекти, по които работим заедно с Bill and Melinda Gates Foundation, сме много заинтересувани да обучаваме всички по цялата верига: от дребния фермер през търговците на селскостопански стоки до продавачите на едро", казва той. Приоритет за неправителствените организации и големите мултинационални компании е обучаването на всички играчи както отгоре (доставчици, търговци и т.н.) и отдолу по веригата (търговци на дребно и дистрибутори), за да подобрят ефективността си. И наистина, корпоративните клиенти на INSEAD от Fortune 500 от доста време настояват за точно такъв вид обучение, твърди Паркър. Всички части от пъзела вече са на място, за да се случи точно това, благодарение на факта, че INSEAD успя да създаде с партньори учебни планове и икономии от мащаба чрез онлайн платформи.Концепцията, наричана от Паркър "образование на стойностната верига", идва в момент, когато се увеличава натискът върху корпоративните университети да докажат рентабилността си. Най-лесният начин пред тях да генерират приходи е да отворят вратите си за външни клиенти. Съществуващите партньори на компаниите по стойностната верига са първата лесна цел за монетизация. Но потенциалът на целия пазар е далеч по-широк."Корпоративният университет може да отиде директно при който и да е бизнес отдел в компанията и да каже: "Ако можете да подобрите доставчиците си чрез даден курс по производство и стратегия, какво можем да направим с тях", твърди Паркър.Партнирането с престижни бизнес университети като INSEAD има двойна цел - да улесни прехода на корпоративните обучения от вътрешни към ориентирани навън програми, като в същото време добавя академичен блясък на сертификационните им програми. INSEAD вече си сътрудничи с водещи компании по подобни проекти – например прави годишен уъркшоп за маркетинг директори в голяма интернет компания, както и дневни курсове за ценни институционални клиенти на една от най-големите банки в света. Компаниите твърдят, че подобрените отношения с партньорите им в резултат на курсовете са си стрували инвестицията в партньорства с INSEAD."Мултиплициращият ефект" на образованието по стойностната верига има още по-голям ефект, когато се комбинира с възможностите на онлайн платформите, смята Паркър. Дигитализацията също решава проблема с достъпността, особено за играчи с по-малки ресурси. "Какво правите, ако искате да окажете въздействие върху 500 000 фермери или стотици търговци на дребно? Типичен играч на развиващите се пазари няма да може да си позволи самолетни билети, хотел и всички останали разходи, свързани с програма по мениджмънт на INSEAD", казва Паркър. В същото време онлайн курсовете могат да бъдат доставени в теоретично неограничен мащаб при ниски разходи.Мери Куан, директор на мениджмънт програмите на INSEAD за Азиатско-тихоокеанския регион, твърди, че най-новите онлайн курсове са решили проблемите на по-ранните програми чрез добавянето на персонализирани пакети съдържание, които могат да включват клипове от TED, игри и групови взаимодействия. Процентът завършили онлайн модул, изготвен от INSEAD за продавачи в известна технологична компания, надхвърля 80%, а според доклади на участници в него е довел до увеличение на продажбите с 15 млн. долара.Според Паркър корпоративните университети и бизнес училищата имат различни, но допълващи се силни страни, което ги прави естествени партньори, а не конкуренти. Сътрудничеството с корпоративните университети се случва на няколко етапа: "Първата стъпка е да се идентифицират ключовите играчи в стойностната верига", казва Паркър. "Работим с тях, за да измислим учебна програма с най-високо въздействие, която след това се тества върху малки групи от хора, след което заедно с корпоративния университет я пускаме за широко обучение. Правим си изводите и след това увеличаваме мащаба."Ако всичко е направено точно, обучението на стойностната верига представлява идеалния формат както за корпоративните университети, така и за бизнес училищата, за да се постигне максимално въздействие. Според Паркър верижната реакция се усеща в цялата корпоративна екосистема. "Чрез използване на корпоративните обучения взаимовръзките между играчите от горната и долната част на веригата се увеличават. Има далеч повече връзки с клиентите, от което печели цялата стойностна верига."Статията е предоставена от INSEAD Knowledge и е част от мениджмънт рубриката на "Капитал". Copyright INSEAD 2016.Авторът Бенджамин Кеслър е дигитален мениджър редактор за Азия.* Phil Parker is an INSEAD Professor of Marketing and the Chaired Professor of Management Science. He is the programme director for Business Strategy for HR Leaders