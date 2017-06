Висшето образование трябва да остане глобално

Въпреки последните признаци за отстъпление от глобализацията в САЩ и Великобритания, в световен мащаб не се усещат подобни широки настроения. Много страни държат да подчертаят, че остават "отворени за бизнес", а Китай дори показва амбиции да бъде световен лидер в свободната търговия. В Азия поддръжниците на Транстихоокеанското партньорство (ТТП) неотдавна се договориха да продължат да работят за споразумение, дори и без САЩ.Предвид тези факти и нарастващата взаимосвързаност между бизнеса и обществото, студентите продължават да изпитват жажда за глобални знания.Студентите и организациите са наясно с две явления. Първото е, че глобалните компании все още търсят както "отличници", така и мениджъри с глобален опит. Знаем, че студенти с университетски и MBA дипломи, които са живели в чужбина, имат по-добри умения за решаване на проблеми. Те също така се доверяват повече на другите. Неотдавна стана ясно, че междукултурните взаимоотношения и дори международни романтични връзки подобряват креативността.Второто явление е променящият се баланс на силите. През втората половина на ХХ в. се наблюдаваше изтичане на мозъци от бедните към развитите страни. Сега, с подобряването на инфраструктурата и жизнения стандарт в развиващите се държави, квалифицираните кадри се движат в обратна посока. Вече не е сигурен факт, че най-добрите и най-умните студенти в света ще се стичат на запад. Изтичането на мозъци се превърна в "циркулация на мозъци".Това се отразява и във факта, че две трети от американските МВА програми са получили по-малко международни заявки тази година спрямо миналата според организацията GMAC, която е администратор на приемните изпити в бизнес университетите. В същото време канадските и европейските учебни заведения отчитат увеличение. Американските студенти все повече се стремят да продължат своето висше и следдипломно обучение в чужбина.В последните си три проучвания (2001, 2006 и 2011 г.) Американският образователен съвет установи, че процентът на висшите училища, които се стремят към интернационализация, е нисък. Те измерват онези, които включват подобни проекти в изявленията си или в стратегическия си план, или имат работна група, която полага усилия в тази посока. Най-напред по този показател са докторските институции - с около 50%, а намаляват резултатите на магистърските и бакалавърските институции. Процентът на учебните заведения, които включват интернационализацията в стратегията си, е намалял при всички видове институции между 2006 и 2011 г. след покачването в периода 2001-2006 г.Ето защо висшите учебни заведения трябва да удвоят усилията си да предлагат истински глобален учебен опит и глобално познание за онези студенти, които го търсят.Конкуренцията също така принуждава учебните заведения да полагат усилия да станат глобални. Много институции добавят международни измерения към своите програми, често като начин да се диференцират от останалите. Другите институции трябва да реагират или рискуват да загубят най-добрите кандидати, както и най-добрите преподаватели.Но, както твърдя и в новата ми книга "Интернационализация на висшето образование и бизнес университети", вече не е достатъчно висшите учебни заведения просто да се отворят в международен план. Да вземем за пример класацията за университетите The Times Higher Education World University Rankings. В нея показателят "международна перспектива" се основава на три фактора, насочени навътре, а не навън - съотношението между местни и международни студенти, съотношението между международен и местен персонал и делът на изследователската работа с международен съавтор. По тези показатели Qatar University, the University of Luxembourg и the University of Hong Kong са лидери, но са далеч от челото, когато бъдат разгледани по-изчерпателно.Ето защо твърдя, че тези критерии изпращат погрешни сигнали към учебните институции, които искат наистина да бъдат международни. Създаването на международна среда, програма или учебна програма е добър старт, но интернационализацията трябва да бъде непрекъснат процес на промяна, целящ да интегрира училището в световната икономика на знанието.Един истински международен университет трябва да дава възможности на студентите да учат в чужбина като част от програмата си. Той също така трябва да предлага двойни и съвместни програми за обучение с други университети, както и да създава съвместни академични предприятия, чрез които преподавателите да могат да пътуват и да си сътрудничат с колеги в други държави. Някои институции дори са още по-напред, и са установили пълно физическо присъствие зад граница, с командирован персонал и преподаватели. Бизнес университетите са успешни пионери в тази област с налагане на подхода за кампус в чужбина - така те са увеличили присъствието си в страните от Персийския залив и Азия, където има силно търсене на бизнес образование.Както твърди Джон Секстън, президент на New York University до 2015 г., глобалните мрежи от университети "могат да повлияят положително на глобализацията и по този начин да насърчат развитието на човечеството по специален начин".Очевидното отстъпление от глобализацията означава, че университетите и бизнес университетите трябва да побързат с опитите си да станат международни. Дори и при неограничена глобализация доскоро местните култури и обичаи по света не са непременно отворени. Ето защо е още по-наложително висшите учебни заведения да изпращат своите студенти в чужбина, за да се запознаят с други култури и да научат чужди езици.Дори някой да твърди, че светът се превръща в многополюсен и знанието се разпръсква по цялото земно кълбо, остава от съществено значение да се следят неговите промени и еволюция. Академичната програма ще остане конкурентоспособна чрез интегриране на нови методи на преподаване, проектиране на нови схеми, методи на изследване и процеси на обучение.Статията е предоставена отINSEAD Knowledge и е част от мениджмънт рубриката на "Капитал". Copyright INSEAD 2016.* Gabriel Hawawini is a Professor of Finance at INSEAD and the former Dean of INSEAD from 2000 to 2006. Professor Hawawini spearheaded the school’s expansion from Europe into Asia with the opening of the INSEAD Asia Campus in Singapore in 2000. He is the author of The Internationalization of Higher Education and Business Schools: A Critical Review.