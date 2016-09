ФАРА, ден втори: Рекламата по света и у нас

Хамиш Макрей, футуролог и коментатор за британския вестник The Independent

"Ще гледаме основно за нестандартни и интересни, добре изпълнени медийни решения", каза Диляна Драгомирова, председател на тазгодишното медийно жури на рекламния фестивал ФАРА и директор връзки с клиенти в reforma. След гласуването общо четири заявки в категорията "Медийна кампания" и пет в категорията "Дигитална кампания" бяха избрани да продължат към финала на конкурса.Тази година темата на ФАРА е "Трансформация". Освен промяна в локацията на фестивала от Албена в Пловдив, намалената му продължителност и силен фокус върху лекционната програма, промяна има и в правилата на конкурсната програма. За първи път големи награди ще се връчат само за агенция на годината и рекламодател на годината. "Това е най-основната промяна, която касае медийните категории", коментира Диляна Драгомирова. Както при оценките на творческото жури, така и тук финалистите ще бъдат обсъдени и гласувани допълнително, а победителите ще станат ясни в събота.Днес, във втория ден от фестивала, се проведе лекционната част, в която международни специалисти от сферата на комуникациите говореха за бъщетето на бранша, добрите страни на провала и уроците от него. Това бяхадългогодишен директор "Бранд стратегия" на рекламния фестивал в Кан,, футуролог и коментатор за британския вестник The Independent,, фотографът, популяризирал италианския моден бранд Benetton, и, Global Senior Strategic Planner за Saatchi&Saatchi в Европа и Азия. Днес бяха гласувани и творческите категории "Радио реклама", Digital и Оne-to-Оne Communication, в която се отличават кампании, показали персонален подход към потребителите. Заявките в нея бяха общо 27, а от тях журито избра 12 кампании финалисти. От тях обаче три се отличиха с най-много гласувани "да" от журито. Това са кампанията Museum of Less Ordinary на агенцията NEXT-DC за "Браун Форман България", Veloline също на NEXT-DC за "Лидл България" и Код Кино на Tribal Worlwide София, изготвена за АГИТПРОП и Столична Община.Вижте финалистите в медийните и творческите категории:Заглавие на рекламата:Рекламодател: "Браун Форман България"Агенция: NEXT-DCЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Хаус маркет България"Агенция: Ogilvy GroupЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Загорка"Агенция: Saatchi&Saatchi BulgariaЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Лидл България"Агенция: NEXT-DCЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Авенди"Агенция: KnowayЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Загорка"Агенция: All Channels AdvertisingЗаглавие на рекламата:Рекламодател: Арт колекция Николай НеделчевАгенция: Saatchi&Saatchi BulgariaЗаглавие на рекламата:Рекламодател: I Can Too FoundationАгенция: Saatchi&Saatchi BulgariaЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Порше БГ"Агенция: B + REDЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Браун Форман България"Агенция: NEXT-DCЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Каменица"Агенция: "Публисис"Заглавие на рекламата:Рекламодател: "Лидл България"Агенция: NEXT-DCЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Загорка"Агенция: Saatchi&Saatchi BulgariaЗаглавие на рекламата:Рекламодател: Pernod Ricard BulgariaАгенция: Twibal Worldwide СофияЗаглавие на рекламата:Рекламодател: Национален музей "Земята и хората"Агенция: e-act creative digitsЗаглавие на рекламата:Рекламодател: ЗагоркаАгенция: NEXT-DCЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Хаус маркет България"Агенция:Ogilvy GroupЗаглавие на рекламата:Рекламодател: АГИТПРОП и Столична ОбщинаАгенция: Tribal Worlwide СофияЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Мото пфое"Агенция: DDB SofiaЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Карлсберг България"Агенция: Tribal Worldwide СофияЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Загорка"Агенция: Saatchi&Saatchi BulgariaЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Перно Рикар България"Агенция: Tribal Worlwide СофияЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Лидл България"Агенция: NEXT-DCЗаглавие на рекламата:Рекламодател: Sofia International Film FestivalАгенция: DDB SofiaЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Браун Форман България"Агенция: NEXT-DCЗаглавие на рекламата:Рекламодател: Национален музей "Земята и хората"Агенция: e-act creative digitsЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Теленор"Агенция:NEXT-DCЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Загорка"Агенция: Saatchi&Saatchi BulgariaЗаглавие на рекламата:Заглавие на рекламата:Рекламодател: "Загорка"Агенция: All Channels AdvertisingЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Браун Форман България"Агенция: NEXT-DCЗаглавие на рекламата:Заглавие на рекламата:Рекламодател: "Теленор"Агенция: DDB SofiaЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Порше БГ"Агенция: Saatchi&Saatchi BulgariaЗаглавие на рекламата:Рекламодател: "Банка ДСК"Агенция: Noble Graphics