NEXT-DC е агенция на годината за 2016 г.

Ето и пълния списък с победителите в творческите и медийните категории:



ТВОРЧЕСКИ КАТЕГОРИИ

Категория "ФИЛМ"

Подкатегория "ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА"

"СТОКИ"



ЗЛАТО: "Краварката" (серия от 3 клипа), Nitram за "Ростар БГ" ЕООД

СРЕБРО: "Бомбичка" – анимации (4 епизода), Noble Graphics за Carlsberg - България

СРЕБРО: "Ретрото пак е на мода", Saatchi&Saatchi Bulgaria за "Загорка" АД

БРОНЗ: "Монасите от Пикок, племето дулано" (серия от 2 клипа), Saatchi&Saatchi Bulgaria за "Лидл България"



"УСЛУГИ"

СРЕБРО: 4G Навсякъде, DDB Sofia за Telenor

БРОНЗ: "Вкусният хляб не стига цял до вкъщи", Saatchi& Saatchi Bulgaria за "Лидл България"

БРОНЗ: "Градина, Баня, Паркет, Бормашина" (серия от 4 клипа), Saatchi& Saatchi Bulgaria за "Доверие Брико" АД

БРОНЗ: "За да те има", DDB Sofia за OLX



"СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА"

ЗЛАТО: "20 години "София филм фест", DDB Sofia за Sofia International Film Festival



"ДРУГИ ФИЛМОВИ ФОРМИ"

ЗЛАТО: "Свири на каба гайда", Saatchi& Saatchi Bulgaria за гайдарска група "Кайнак"

СРЕБРО: Holiday Songs, NEXT-DC за Brown-Forman

БРОНЗ: Paddy For No Reason (серия от 20), Tribal Worldwide София за Pernod Ricard Bulgaria

БРОНЗ: "Следвай своя път", Noble Graphics за BMW Bulgaria

БРОНЗ: Тв стънт "Господари на ефира" по петите на крадеца", All Channels Advertising за "Загорка" АД



Категория "РАДИОРЕКЛАМА"

ЗЛАТО: "Жизненоважно съобщение", Saatchi& Saatchi Bulgaria за Porsche BG

СРЕБРО: "Гастроном, Метеоролог, Селфи Принцеса", DDB Sofia за Telenor

БРОНЗ : Хиляди причини да вземеш кредит (серия от 2 реклами), Noble Graphics за Банка ДСК



Категория "ПРЕСРЕКЛАМА"

"СТОКИ"

Няма наградени



"УСЛУГИ"

Няма финалисти



"СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА"

БРОНЗ: "Информацията е Капитал" (серия от 3 визуализации), Noble Graphics за "Икономедиа"



Категория OUT OF HOME



Подкатегория "ВЪНШНА РЕКЛАМА"

БРОНЗ: "Бомбичка – Юбилейни пана" (5 броя), Noble Graphics за Carlsberg - България



Подкатегория "ВЪТРЕШНА РЕКЛАМА"

ЗЛАТО: "Бомбичка – Пощенски картички", Noble Graphics за Carlsberg България



Подкатегория: AMBIENT

ЗЛАТО: The Jigsaw, NEXT-DC за "Загорка" АД

СРЕБРО: Veloline, NEXT-DC за"Лидл България"

БРОНЗ: "Код Кино", Tribal Worldwidе София за АГИТПРОП и Столична община

БРОНЗ: "Светлини", NRG Creative Boutique за Porsche BG



Категория "ДИЗАЙН И ТЕКСТ"



Подкатегория "КОРПОРАТИВНА И БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ"

БРОНЗ: "Доместина", Ogilvy Group за "Доместина" ООД

БРОНЗ: Metric DS, Ogilvy Group за "Метрик ДС" ООД

БРОНЗ: Frudada, Studio Enthusiasm за "Сантолита" ООД

БРОНЗ: "Хляб и Soul", St u dio Enthusiasm за "Хляб и Soul" ООД



Подкатегория "ОПАКОВКИ И ЕТИКЕТИ"

СРЕБРО: "Имало едно време", Studio Enthusiasm за SuiCo ООД

БРОНЗ: "Подарък за дома", Noble Graphics за Coca-Cola - България

БРОНЗ: Frudada, Studio Enthusiasm за "Сантолита" ООД



Категория ART DIRECTION

ЗЛАТО: Museum of Less Ordinary, NEXT-DC за Brown-Forman Bulgaria

СРЕБРО: "Бомбичка – Юбилейна серия", Noble Graphics за Carlsberg - България

СРЕБРО: "20 години "София филм фест", DDB Sofia за Sofia International Film Festival

СРЕБРО: "Краварката" (серия от 3 клипа), Nitram за "Ростар БГ" ЕООД

СРЕБРО: "Ретрото пак е на мода", Saatchi&Saatchi Bulgaria за "Загорка" АД

СРЕБРО: "4G Навсякъде", DDB Sofia за Telenor

БРОНЗ: "Бомбичка - Юбилейни клипове", Noble Graphics за Carlsberg - България

БРОНЗ: 2147, Garlic за фондация Credo Bonum

БРОНЗ: "Обяви за работа", Ogilvy Group за "ОМ София" ООД

БРОНЗ: Holiday Songs, NEXT-DC за Brown-Forman



Категория "РЕКЛАМЕН ТЕКСТ"

СРЕБРО: "20 години "София филм фест", DDB Sofia за Sofia International Film Festival



Категория DIGITAL



Подкатегория "УЕБСАЙТОВЕ, МИКРОСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ"

ЗЛАТО: "20 години "София филм фест", DDB Sofia за Sofia International Film Festival

СРЕБРО: Internet of Less Ordinary, NEXT-DC за Brown – Forman

СРЕБРО: Paddy For No Reason, Tribal Worldwide София за Pernod Ricard Bulgaria

СРЕБРО: Cyberbullying Guide, NEXT-DC за Telenor

БРОНЗ: "Код Кино", Tribal Worldwide София за АГИТПРОП и Столична община

БРОНЗ: "Сменяме времето", Saatchi&Saatchi Bulgaria за "Загорка" АД



Подкатегория "ОНЛАЙН РЕКЛАМА"

ЗЛАТО: Holiday Songs, NEXT-DC за Brown-Forman

БРОНЗ: "Капитаът говори", Knoway за "Авенди" ООД

БРОНЗ: "Крадени Новини", All Channels Advertising за "Загорка" АД



Подкатегория "СОЦИАЛНИ МЕДИИ"

БРОНЗ: Internet of Less Ordinary, NEXT-DC за Brown–Forman Bulgaria



Подкатегория "ИНТЕРАКТИВНА КАМПАНИЯ"

СРЕБРО: "Балконтурист", Ogilvy Group за "Хаус маркет България" АД

БРОНЗ: "Код Кино", Tribal Worldwide София за АГИТПРОП и Столична община

БРОНЗ: Paddy For No Reason, Tribal Worldwide София за Pernod Ricard Bulgaria



Категория "СЪБИТИЯ"

ЗЛАТО: The Jigsaw, NEXT-DC за "Загорка" АД

ЗЛАТО: Museum of Less Ordinary, NEXT-DC за Brown–Forman Bulgaria

СРЕБРО: "Рекорд на Гинес", DDB Sofia за Moto-Pfohe



Категория ONE-TO- ONE COMMUNICATION

ЗЛАТО: The Jigsaw, NEXT-DC за "Загорка" АД

ЗЛАТО: Museum of Less Ordinary, NEXT-DC за Brown–Forman Bulgaria

ЗЛАТО: "Рекорд на Гинес", DDB Sofia за Moto-Pfohe

СРЕБРО: "Кандидат за работа", Ogilvy Group за "Хаус Маркет България" АД

СРЕБРО: "Код Кино", Tribal Worldwide София за АГИТПРОП и Столична община

БРОНЗ: "Ариана черпи – "Жълта зона", The Smarts за "Загорка" АД

БРОНЗ: "Бургаски татуси", "Публисис" АД за "Каменица" АД

БРОНЗ: "Винил "Нашият сигнал", Saatchi&Saatchi Bulgaria за "Загорка" АД

БРОНЗ: Exponat, e-act creative digits за Национален музей "Земята и хората"

БРОНЗ: "Интерактивна инсталация Paddy", Tribal Worldwide София за Pernod Ricard Bulgaria

БРОНЗ: "Подложка за чаша", Noble Graphics за Carlsberg - България

БРОНЗ: "Хаштайга", Saatchi&Saatchi Bulgaria за "Загорка" АД



Категория "КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ"

"СТОКИ"

СРЕБРО: "Бомбичка", Noble Graphics за Carlsberg - България

СРЕБРО: The Jigsaw, NEXT-DC за "Загорка" АД

СРЕБРО: "Ретрото пак е на мода", Saatchi&Saatchi Bulgaria за "Загорка" АД

БРОНЗ: "Крадецът на ябълки", All Channels Advertising за "Загорка" АД

БРОНЗ: Paddy For No Reason, Tribal Worldwide София за Pernod Ricard Bulgaria

БРОНЗ: Holiday Songs, NEXT-DC за Brown - Forman



"УСЛУГИ"

ЗЛАТО: "Балконтурист", Ogilvy Group за "Хаус маркет България" АД



"СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА"

СРЕБРО: "20 Години "София филм фест", DDB Sofia за Sofia International Film Festival



МЕДИЙНИ КАТЕГОРИИ



Категория "ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕДИИ"

СРЕБРО: "Подложка за чаша", Noble Graphics за Carlsberg - България

СРЕБРО: ТВ стънт "Господари на ефира по петите на Крадеца", All Channels Advertising за "Загорка" АД

БРОНЗ: "Разписка", Saatchi & Saatchi Bulgaria за "Самекс" ЕООД



Категория "ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ МЕДИИ"

СРЕБРО: Internet of Less Ordinary, NEXT-DC за Brown – Forman

БРОНЗ: "Свири на кабагайда", Saatchi & Saatchi Bulgaria за гайдарска група "Кайнак"



Категория "НОВИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ"

СРЕБРО: "Балкон", Ogilvy Group за "Хаус маркет България" АД

БРОНЗ: "БНП Париба държи на гладките отношения", Ogilvy Group за "БНП Париба" ЕАД

БРОНЗ: "Торби с лед", Saatchi & Saatchi Bulgaria за Porsche BG



Категория "ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ"

БРОНЗ: "Капитанът говори", Knoway за "Авенди" ООД

БРОНЗ: "Сменяме времето", Saatchi & Saatchi Bulgaria за "Загорка" АД

БРОНЗ: Holiday Songs, NEXT-DC за Brown - Forman



Категория "МЕДИЙНА КАМПАНИЯ"

СРЕБРО: "Крадецът на ябълки", All Channels Advertising за "Загорка" АД

БРОНЗ: Tiguan Blind Dates, B+RED за Porsche BG