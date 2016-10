Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (25 октомври)

Българската агенция MediaS Com оглавява класацията на международната изследователска компания РЕКМА (RECMA) за най-големите медийни агенции в България на база общ оборот през 2015 г. Пълният оборот на компанията за този период се равнява на 40 млн. евро, което е с 8% увеличение спрямо 2014 г.

Методологията на класиране включва анализ на изпратените клиенти от агенциите, като данните са допълнително сверени с рекламния мониторинг за 2015 г. Освен това от РЕКМА са модифицирали някои от показателите, за да постигнат по-реалистичнен коефициент между приходите на агенциите и броя на служителите им. Този коефициент е и в основата на изготвянето на класацията. За нейна база изследователската компания приема, че съотношението на общите приходи в млн. евро на всички класирани спрямо общия брой на служителите е равен на единица.

През 2015 г. MediaS Com все още работят като филиал на международната медийна агенция Starcom. Тази година обаче Starcom стана част от единната група Publicis One и MediaS Com оперира изцяло индивидуално на пазара. "Ръстът в представените данни се дължи най-вече на положителното раздвижване на медийния пазар и увеличените активности на клиентите. Вече наблюдаваме инфлация, има запълване на телевизионните канали, което довежда до ръст на цените и съответно бюджетите. Тази година очакваме още по-голям ръст", коментира пред "Капитал" Александър Гагов, заместник-управител на MediaS Com. На второ място в класацията на РЕКМА се нарежда BBDO Media Direction с общ оборот за 2015 г. в размер на 32 млн. евро, следвана от медийната агенция Carat, част от групата на Dentsu Aegis Network с общ оборот от 29 млн. евро.

Цветомира Вачева





Цветомира Вачева ще отговаря за цялостното представяне на марката "DEVIN Изворна" и позиционирането й на пазара, в това число и чрез дигиталното й присъствие в социалните мрежи, както и за рекламните кампании и промоционалните активности на бранда. Вачева се присъединява към екипа на "Девин" след четири години във "Фикосота", където е била глобален бранд мениджър и е отговаряла за три от основните марки на компанията – Pufies, Milde и Emeka.

През юни за трета поредна година Българската асоциация на рекламодателите (БАР) награди компаниите с най-иновативни и впечатляващи маркетингови стратегии в конкурса BAAwards. Финалистите в тазгодишното издание бяха 16 проекта, а от тях бяха наградени кампании на Coca-Cola, "Мобилтел", "Пощенска банка", "Белла", "Загорка", "Девин", FOX International Channels България и pCloud. За да представят по-обстойно проектите на рекламодателите победители, организаторите на конкурса за първи път събират на едно място техните презентации под името "BAAwards 2016 Know-How".

В сайта на събитието

всеки може да се запознае подробно с кампаниите на победителите, изпълнението им и резултатите от тях. Целта на онлайн изданието "BAAwards 2016 Know-How" е да бъдат споделени с широката аудитория опитът и уменията на някои от най-големите рекламодатели в България. "Убедени сме, че постиженията на победителите в BAAwards 2016 ще станат пример и вдъхновение за развитието на сектора. Пример, който трябва да се споделя, за да донесе максимална полза за цялата професионална общност." коментира за медиите Росен Мисов, изпълнителен директор на БАР.

По традиция с наближаването на изборите партиите се превръщат в един от основните рекламодатели на медиите. Петнадесет дни след старта на кампанията за президентските избори кандидатите за "Дондуков" 2 вече са изминали половината от пътя за агитиране на избирателите. За този период те са похарчили малко над един милион лева за политическа реклама в медиите. За сравнение - търговската верига "Кауфланд България" е инвестирала 1.3 млн. лв. в телевизионна реклама през първите шест месеца на тази година. Изчислението за инвестициите на кандидатпрезидентските двойки в реклама е на базата на публикуваните до момента договори на интернет страниците на телевизии, радиостанции, печатни и онлайн медии, актуални към 20 октомври. В края на кампанията сумата със сигурност ще бъде различна и значително по-висока. От щабовете на кандидатите коментираха пред "Капитал", че най-активната фаза на кампанията обикновено е в седмицата преди вота.

Повече по темата може да прочетете

тук



Фотограф: В© Dado Ruvic / Reuters

Интернет гигантът започна международна рекламна кампания на услугата си за видео на живо. Целта й е да покаже на потребителите на платформата какво представлява Facebook Live и как да го използват. Идеята и рекламната стратегия са измислени изцяло от креативния екип на Facebooк или т. нар. The Factory. За момента е ясно, че ще бъде лансирана в САЩ и във Великобритания. В основата на кампанията са реални видео публикации на живо на потребители, като всяка една от тях е с продължителност от около 15 секунди. Това е първият етап от кампанията и освен реклама във Facebook ще се развие и в телевизионни спотове. След като хората видят резултатите и проявят интерес към Facebook Live ще започне и вторият етап от кампанията, като плановете са това да се случи в началото на ноември. Той ще бъде с образователна цел, а именно какво трябва да направят потребителите, за да използват услугата и къдете се намира тя в мобилното приложение. Освен видео, вторият етап от кампанията ще включва и външна реклама.

Повече

тук



Фотограф: Seventeen

Платформата, собственост на Facebook, заедно с младежкото списание Seventeen и групата Hearst Magazine Digital Media, започват съвместна инициатива за подкрепа на психически нестабилни хора, склонни към самонараняване. Instagram разработва специален инструмент, чрез който потребителите да могат да изпращат съобщения до социалната плафрома за всеки потребител, за който имат съмнение, че е в депресия и може да си навреди. Това би могло да се разбере, както през личните публикации и хаштагове, така и през тези, които харесва или търси. Когато приложението засече подобно поведение, изпраща съобщение на потребителя, предлагайки възможност за професионална помощ, кратък наръчник с полезни съвети и връзка с приятел, който би могъл да му помогне. Паралено Instagram, Seventeen и Hearst Magazine Digital Media се обединяват около кампания с мото "Перфектният Аз" (Perfectly Me), която цели да мотивира хората да харесват себе си, телата си и да имат самочувствие.

Повече

тук

Американският телеком AT&T се трансформира в медиен гигант с покупката на Time Warner в рекордна сделка за 85.4 млрд. долара. Покупката дава на мобилния и телевизионен доставчик съдържание, а за медийната компания носи сигурност при спадащи постъпления от реклами и приходи от телевизионни такси. Най-голямото сливане в света за годината има и български ъгъл - сменя се контролът над най-голямата телевизия тук - bTV, която сега е част от Time Warner. AT&T няма бизнес извън САЩ и затова не е ясно дали след приключването на сделката няма да се раздели с някои от активите си отвъд океана. Дори и да има решение за продажба, промяната няма да е моментална, тъй като гигантското сливане се очаква да приключи в края на следващата година.

Повече по темата може да прочетете

тук



Фотограф: В© Brendan Mcdermid / Reuters

Телевизионният гигант инвестира нови 200 млн. долара в американската онлайн медия BuzzFeed. Така сравнително младата компания вече се оценява на стойност 1.7 млрд. долара. Това се случва няколко месеца след като стана ясно, че BuzzFeed не успя да изпълни планираните финансови резултати за 2015 г. Нещо повече, те бяха с 20% по-ниски от заложените, което накара компанията да свие прогнозите си за тази година. Според специалисти повторната голяма инвестиция от страна на Comcast доказва отново, че гигантът се стреми да навлезе силно в дигиталното пространство, достигайки по-младата аудитория. В средата на миналата година компанията инвестира първите 200 млн. долара в BuzzFeed, като паралелно насочи и други 200 млн. долара във VoxMedia,, собственик на сайтовете The Verge и Vox.com.

Повече

тук

В продължение на 30 дни Financial Times проведе експеримент за нагласите на онлайн читателите относно блокирането на рекламно съдържание. Проучването е направено сред 15 хил. абонати на изданието, всички с инсталирани програми за блокиране на реклами. На някои от тях изпратили съобщение, в което ги молят да ги изключат, като без значение от решението им те получават пълен достъп до статиите, а на други дали частичен достъп до публикациите. На третата група читатели пък директно забранили достъпа до цялото съдържание на FT. Резултатите от проучването показали, че около 40% от първата група потребители са склонни да си изключат програмата по собствено желание, 47% от втората са склонни да продължат, виждайки рекламите и близо 70% от тези с изцяло забранен достъп са избрали да изключат софтуера за блокиране на реклами. Според FT тези резултати потвържават, че читателите им разбират стойността на рекламите и приемат, че са източник на приходи, който спомага за правенето на качествена журналистика.

Повече

тук

Чрез рекламите в Spotify американската инвестиционна банка цели да достигне т. нар. millennials потребители, или хората на възраст между 15 и 35 години, които биха имали интерес да работят в компанията. Рекламите за набиране на служители са лансирани в САЩ и Великобритания и представляват 30 - секунден спот, в който се представят някои от свободните позиции. Ако потребителите проявят интерес след това могат да отговорят и на 14 въпроса, подготвени от Goldman Sachs, които биха определили за кое звено на компанията са най-подходящи спрямо уменията и интересите им. Това не е първият път, в който инвестиционната банка цели да достигне младите потребители. Преди една година компанията рекламира свободни позиции и в Snapchat, достигайки до потребителите през колежански канали.

Повече

тук

Застрахователната компания започва процес по ребрандирането си, като една от първите промени е смяна на логото и по-семпъл дизайн, а анимационният герой Снупи вече няма да бъде част от него. Това се случва малко след като MetLife смени криейтив агенцията си на глобално ниво и започна работа с Argonaut. Новото мото на компанията ще бъде "MetLife. Навигираме живота заедно" (MetLife. Navigating life together), като то предава и посланието на новата посока за бизнес развитие, към която се е ориентирала компанията. Цялостното ребрандиране на MetLife ще бъде факт официално през следващата година и ще бъде представено основно чрез телевизионни спотове.

Повече

тук

обяви

вакантна позиция за

.

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук *Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg